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РФ может устраивать новые массированные ракетные атаки: Зеленский об угрозе

Алексей Тесля
3 июня 2026, 21:02
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Значительные объемы производства ракет в России продолжают представлять серьезную угрозу, предупредил президент.
Зеленский, дрон, ракета
Владимир Зеленский предупредил об угрозе новых ударов РФ / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Главное из заявлений Зеленского:

  • Объемы производства ракет в РФ представляют серьезную угрозу
  • Враг может производить около 120 баллистических ракет ежемесячно

Российский военно-промышленный комплекс сохраняет высокий уровень выпуска ракетного вооружения, что позволяет армии РФ регулярно наносить массированные удары по территории Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время обращения к участникам заседания Совета Украина – НАТО, которое прошло в Киеве.

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По его словам, значительные объемы производства ракет в России продолжают представлять серьезную угрозу для украинских населенных пунктов и объектов инфраструктуры.

"Россия имеет способность производить около 120 баллистических ракет ежемесячно. И это только баллистические ракеты. Россия также производит другие типы ракет", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что именно ракетная опасность остается одним из ключевых вызовов для страны в условиях продолжающейся войны.

"Очевидно, что это самая большая угроза, с которой мы сейчас сталкиваемся", - добавил он.

Также глава государства обратил внимание на недавние масштабные атаки со стороны России, в ходе которых использовались различные средства воздушного поражения.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
/ Инфографика Главреда

"Вчера только в результате одной массированной атаки Россия убила 23 человека в нашей стране, среди них были дети. Россияне применили большое количество дронов - более 650 в течение ночи и еще около 100 в течение дня", - резюмировал Зеленский, добавляя, что самой опасной угрозой являются ракеты.

Это означает, что каждый месяц РФ может совершать несколько масштабных массированных атак в дополнение к постоянному ракетному террору, который они уже осуществляют, добавил президент.

РФ готовит удар по Киеву: предупреждение эксперта

Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что вероятность повторения крупных ударов по Киеву по-прежнему остаётся значительной, однако между такими атаками российская сторона может выдерживать более продолжительные паузы.

Он также подчеркнул, что в ходе последнего обстрела российские силы задействовали почти все виды ракетного вооружения, включая даже межконтинентальную баллистическую ракету.

Удары РФ по Украине — новости по теме

Ранее сообщалось о том, что разведка заранее узнает о массированных ударах РФ. Украинская и американская разведки в ряде случаев получают информацию о подготовке таких ударов ещё за несколько дней до их начала.

Напомним, Главред писал, что Россия ночью 24 мая осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив баллистические ракеты, крылатые ракеты, гиперзвуковые "Кинжалы" и ударные дроны. Наиболее мощные удары пришлись на Киев и Киевскую область.

Как сообщалось, РФ готовит новый массированный обстрел. Кремль делает ставку на комбинированные атаки — сочетание ракет и большого количества дронов, предупредил Анатолий Храпчинский.

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О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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