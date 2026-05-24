Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Кошмарная ночь в Киеве - массированный удар ракетами и дронами, есть разрушения

Тарас Сидоржевский
24 мая 2026, 02:57обновлено 24 мая, 03:30
google news Подпишитесь
на нас в Google
В столице фиксируются падения обломков в нескольких районах, пожары и раненые; мэр призывает жителей не покидать укрытия, пока продолжается обстрел
Ракетный обстрел 24 мая / Коллаж: Главред
Ракетный обстрел 24 мая / Коллаж: Главред

Россия ночью 24 мая осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив баллистические ракеты, крылатые ракеты, гиперзвуковые "Кинжалы" и ударные дроны. Наиболее мощные удары пришлись на Киев и Киевскую область.

Мониторинговые каналы сообщали о пусках крылатых ракет "Калибр" с Черного моря, ракет Х-101 с бомбардировщиков Ту-95МС, а также гиперзвуковых ракет "Кинжал". Над Киевом и областью фиксировали десятки ударных дронов.

Под атакой - большинство районов столицы

В столице зафиксировано падение обломков в нескольких районах, повреждены жилые дома, есть пострадавшие.

видео дня

"По предварительной информации, падение обломков зафиксировано в Подольском районе, на территории нежилой застройки. А в Шевченковском районе — предварительно возгорание возле жилого дома. В доме повреждены окна", — написал мэр Киева Виталий Кличко.

Позже он сообщил о более серьезных разрушениях в Шевченковском районе.

"В результате атаки врага в Шевченковском районе обломки ракеты упали на 24-этажный дом, есть разрушения, пожара нет", - отметил он. Также, по его словам, в Подольском районе обломки упали на территорию нежилой застройки, а вражеская атака продолжалась.

Впоследствии в Подольском районе зафиксировали еще одно падение обломков. "Горит нежилое здание", - сообщил Кличко. В Шевченковском районе медики госпитализировали одного пострадавшего.

Трое пострадавших

По состоянию на 02:05 было известно о трех пострадавших в Киеве. Одного из них медики госпитализировали, двум оказали помощь на месте.

В Соломенском районе обломки упали на одноэтажный частный жилой дом. В Дарницком районе, по словам мэра, "обломки упали на крышу 24-этажного жилого дома. Пожара нет".

По состоянию на 2:56 ночи атака продолжается.

"Орешник" по Белой Церкви

Также в сети появились сообщения о вероятном применении Россией ракеты "Орешник" по району Белой Церкви, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Вместе с тем, в сети появилось видео с вероятной атакой "Орешника".

Вероятный удар Орешника по Белой Церкви
Предполагаемый удар "Орешником" по Белой Церкви / Скриншот

Напомним, вчера Владимир Зеленский предупредил об угрозе комбинированного удара РФ и возможного применения "Орешника", отметив, что Россия может готовить масштабную атаку с использованием различных типов вооружения, включая баллистические ракеты, а также призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно направляться в укрытие.

Российские мониторинговые каналы фиксировали признаки подготовки к возможному ракетному запуску комплекса "Орешник" с полигона "Капустин Яр".

Кошмарная ночь в Киеве - массированный удар ракетами и дронами, есть разрушения
Орешник / Инфографика: Главред

Ранее Юрий Игнат подчеркивал, что применение российских ракет "Циркон" и "Орешник" носит прежде всего демонстративный характер и не направлено на изменение ситуации на фронте, а используется как инструмент психологического давления на Украину и Запад. По его словам, такие запуски осуществляются поодиночке и имеют ограниченную военную целесообразность, однако активно сопровождаются информационным эффектом. Ранее сообщалось о демонстративных ударах "Цирконом" и "Орешником" как инструменте запугивания Запада.

Больше новостей об "Орешнике":

О личности: Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года — отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год — начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Киева Ракета Орешник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Кошмарная ночь в Киеве - массированный удар ракетами и дронами, есть разрушения

Кошмарная ночь в Киеве - массированный удар ракетами и дронами, есть разрушения

02:57Война
Усик победил Верховена в 11 раунде нокаутом: хронология боя

Усик победил Верховена в 11 раунде нокаутом: хронология боя

02:14Спорт
РФ цинично ударила ракетой по Одесщине: много раненых, среди них - дети

РФ цинично ударила ракетой по Одесщине: много раненых, среди них - дети

23:05Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Усик победил Верховена в 11 раунде нокаутом: хронология боя

Усик победил Верховена в 11 раунде нокаутом: хронология боя

Китайский гороскоп на завтра, 24 мая: Драконам - ранимость, Лошадям - розовые очки

Китайский гороскоп на завтра, 24 мая: Драконам - ранимость, Лошадям - розовые очки

Кошмарная ночь в Киеве - массированный удар ракетами и дронами, есть разрушения

Кошмарная ночь в Киеве - массированный удар ракетами и дронами, есть разрушения

Доллар пробьет психологическую отметку: когда валюта подорожает до 46 гривен

Доллар пробьет психологическую отметку: когда валюта подорожает до 46 гривен

"Мы были вынуждены": LELEKA нарушила запрет на Евровидении 2026

"Мы были вынуждены": LELEKA нарушила запрет на Евровидении 2026

Последние новости

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с собакой за 39 с

03:41

Перец мгновенно пойдет в рост: чем подкормить после высадки в грунт

02:57

Кошмарная ночь в Киеве - массированный удар ракетами и дронами, есть разрушения

02:30

Как выбрать цвет забора для дома: дизайнеры назвали худшие оттенки

02:14

Усик победил Верховена в 11 раунде нокаутом: хронология боя

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
01:20

Женщина увидела ад и рассказала о загробной жизни: леденящие подробности

23 мая, суббота
23:59

Окна будут сиять месяцами: что добавить в воду для мытья

23:05

РФ цинично ударила ракетой по Одесщине: много раненых, среди них - дети

22:34

Угроза штурма и десанта: прогноз атаки РФ еще двух областей Украины

Реклама
22:16

Гороскоп на завтра, 24 мая: Тельцам — сюрприз, Стрельцам — сильные эмоции

21:34

Проезд по 30 гривен: эксперт объяснил, почему новые тарифы "уничтожат" транспорт Киева

21:32

Завершение войны: у Зеленского назвали вероятные сроки и главное условие

20:34

Примирения не будет столетиями: Мельник резко ответил Небензе в ООН

20:32

Сотни дронов и ракеты: украинцев предупреждают о масштабной атаке РФ

19:58

Как собрать в три раза больше яблок без химикатов: метод агронома из 1960-х

19:33

Тарифы взлетают: в Киеве раскрыли, сколько может стоить проезд в транспорте

19:10

Коваленко предупредил о новой тактике РФ с массированными ударами по Украинемнение

18:59

Чем обработать капусту в мае: безопасные средства от слизней и насекомых

18:51

Угроза удара "Орешником" по Украине: Зеленский предупредил о комбинированной атаке РФ

18:42

"Шахеды" станут еще опаснее: в Минобороны предупредили о новой тактике России

Реклама
18:41

Почему опадает и сохнет завязь на томатах: большинство совершает одну ошибку

18:31

Кондиционер больше не нужен: хитрый способ избавиться от жары в домеВидео

18:22

У собак совершенно разных пород появился щенок, которого никто не ожидалВидео

17:56

Пример для Киева: где в Украине действует европейская модель оплаты проезда в транспорте

17:39

Как выбрать правильную посадку джинсов: высокая, средняя или низкая по типу фигурыВидео

17:34

Ценит свободу превыше всего: 4 знака зодиака, которым сложно строить отношения

17:26

Сотрудники ТЦК избили ветерана без ног: детали громкого скандала в Киеве

17:23

РФ более суток массированно бьет по объектам "Нафтогаза": бушуют пожары, есть разрушения

17:18

Как правильно расчесывать кота, чтобы ему нравилось: ветеринар раскрыла секретВидео

17:08

Туристка увидела свой бесплатный номер и сразу поняла, что что-то не так

17:03

Нужно ли открывать окна и двери после смерти человека: разъяснение ПЦУ

16:38

"Второй онкодиагноз": Кайли Миноуг высказалась о болезни, которую скрывала 5 лет

16:31

Атака из Беларуси: капитан 1-го ранга спрогнозировал сокрушительный ответ ВСУ

16:28

Подорожают ли маршрутки после повышения цен на транспорт: эксперт очертил сценарии

16:09

Какого предмета больше нет: что когда-то обязательно преподавали в СССР

16:00

ВСУ атаковали фрегат РФ "Адмирал Эссен" и не только: последствия удара по Новороссийску

15:46

Рыбаки достали из воды гиганта размером с человека и весом 401 кг

15:42

Заплатил 431 тысячу гривен за фото авто: мошенники обманули жителя Тернопольщины

15:28

Мощные удары по врагу: взорван эшелон РФ с горючим, уничтожены десятки россиян

15:27

Россия может прекратить удары "Шахедами" по Украине: в Минобороны указали на нюанс

Реклама
15:22

Солист Imagine Dragons поразил сеть отношением к украинскому флагу — что попало на видеоВидео

14:51

Ошибка, которая "убивает" двигатель: когда нельзя резко глушить автомобильВидео

14:47

Мальчик нашел королевские сокровища викингов там, где никто не искал

14:35

"Я в терапии": украинская актриса призналась в кризисе в браке с военным

14:21

"Зрада" или прорыв: Мерц готовит "урезанный" формат вступления Украины в ЕС, что изменится

14:11

Кабачки и огурцы цветут, а завязей нет: как спасти урожай

13:42

Женщина оставила "секретную" смесь на кухне и мошки начали исчезатьВидео

13:41

Астрологи назвали пять самых гармоничных пар по знаку зодиака - кто они

13:35

"Пережила так много": принц Уильям сделал редкое признание о Кейт Миддлтон

13:19

Доллар пробьет психологическую отметку: когда валюта подорожает до 46 гривен

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять