Кошмарная ночь в Киеве - массированный удар ракетами и дронами, есть разрушения

В столице фиксируются падения обломков в нескольких районах, пожары и раненые; мэр призывает жителей не покидать укрытия, пока продолжается обстрел

Ракетный обстрел 24 мая

Россия ночью 24 мая осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив баллистические ракеты, крылатые ракеты, гиперзвуковые "Кинжалы" и ударные дроны. Наиболее мощные удары пришлись на Киев и Киевскую область.

Мониторинговые каналы сообщали о пусках крылатых ракет "Калибр" с Черного моря, ракет Х-101 с бомбардировщиков Ту-95МС, а также гиперзвуковых ракет "Кинжал". Над Киевом и областью фиксировали десятки ударных дронов.

Под атакой - большинство районов столицы

В столице зафиксировано падение обломков в нескольких районах, повреждены жилые дома, есть пострадавшие.

"По предварительной информации, падение обломков зафиксировано в Подольском районе, на территории нежилой застройки. А в Шевченковском районе — предварительно возгорание возле жилого дома. В доме повреждены окна", — написал мэр Киева Виталий Кличко.

Позже он сообщил о более серьезных разрушениях в Шевченковском районе.

"В результате атаки врага в Шевченковском районе обломки ракеты упали на 24-этажный дом, есть разрушения, пожара нет", - отметил он. Также, по его словам, в Подольском районе обломки упали на территорию нежилой застройки, а вражеская атака продолжалась.

Впоследствии в Подольском районе зафиксировали еще одно падение обломков. "Горит нежилое здание", - сообщил Кличко. В Шевченковском районе медики госпитализировали одного пострадавшего.

Трое пострадавших

По состоянию на 02:05 было известно о трех пострадавших в Киеве. Одного из них медики госпитализировали, двум оказали помощь на месте.

В Соломенском районе обломки упали на одноэтажный частный жилой дом. В Дарницком районе, по словам мэра, "обломки упали на крышу 24-этажного жилого дома. Пожара нет".

По состоянию на 2:56 ночи атака продолжается.

"Орешник" по Белой Церкви

Также в сети появились сообщения о вероятном применении Россией ракеты "Орешник" по району Белой Церкви, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Вместе с тем, в сети появилось видео с вероятной атакой "Орешника".

Предполагаемый удар "Орешником" по Белой Церкви

Напомним, вчера Владимир Зеленский предупредил об угрозе комбинированного удара РФ и возможного применения "Орешника", отметив, что Россия может готовить масштабную атаку с использованием различных типов вооружения, включая баллистические ракеты, а также призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно направляться в укрытие.

Российские мониторинговые каналы фиксировали признаки подготовки к возможному ракетному запуску комплекса "Орешник" с полигона "Капустин Яр".

Орешник

Ранее Юрий Игнат подчеркивал, что применение российских ракет "Циркон" и "Орешник" носит прежде всего демонстративный характер и не направлено на изменение ситуации на фронте, а используется как инструмент психологического давления на Украину и Запад. По его словам, такие запуски осуществляются поодиночке и имеют ограниченную военную целесообразность, однако активно сопровождаются информационным эффектом. Ранее сообщалось о демонстративных ударах "Цирконом" и "Орешником" как инструменте запугивания Запада.

О личности: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года — отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год — начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

