Кошмарная ночь в Киеве - массированный удар ракетами и дронами, есть разрушения

Россия ночью 24 мая осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив баллистические ракеты, крылатые ракеты, гиперзвуковые "Кинжалы" и ударные дроны. Наиболее мощные удары пришлись на Киев и Киевскую область.
Мониторинговые каналы сообщали о пусках крылатых ракет "Калибр" с Черного моря, ракет Х-101 с бомбардировщиков Ту-95МС, а также гиперзвуковых ракет "Кинжал". Над Киевом и областью фиксировали десятки ударных дронов.
Под атакой - большинство районов столицы
В столице зафиксировано падение обломков в нескольких районах, повреждены жилые дома, есть пострадавшие.
"По предварительной информации, падение обломков зафиксировано в Подольском районе, на территории нежилой застройки. А в Шевченковском районе — предварительно возгорание возле жилого дома. В доме повреждены окна", — написал мэр Киева Виталий Кличко.
Позже он сообщил о более серьезных разрушениях в Шевченковском районе.
"В результате атаки врага в Шевченковском районе обломки ракеты упали на 24-этажный дом, есть разрушения, пожара нет", - отметил он. Также, по его словам, в Подольском районе обломки упали на территорию нежилой застройки, а вражеская атака продолжалась.
Впоследствии в Подольском районе зафиксировали еще одно падение обломков. "Горит нежилое здание", - сообщил Кличко. В Шевченковском районе медики госпитализировали одного пострадавшего.
Трое пострадавших
По состоянию на 02:05 было известно о трех пострадавших в Киеве. Одного из них медики госпитализировали, двум оказали помощь на месте.
В Соломенском районе обломки упали на одноэтажный частный жилой дом. В Дарницком районе, по словам мэра, "обломки упали на крышу 24-этажного жилого дома. Пожара нет".
По состоянию на 2:56 ночи атака продолжается.
"Орешник" по Белой Церкви
Также в сети появились сообщения о вероятном применении Россией ракеты "Орешник" по району Белой Церкви, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Вместе с тем, в сети появилось видео с вероятной атакой "Орешника".
Напомним, вчера Владимир Зеленский предупредил об угрозе комбинированного удара РФ и возможного применения "Орешника", отметив, что Россия может готовить масштабную атаку с использованием различных типов вооружения, включая баллистические ракеты, а также призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно направляться в укрытие.
Российские мониторинговые каналы фиксировали признаки подготовки к возможному ракетному запуску комплекса "Орешник" с полигона "Капустин Яр".
Ранее Юрий Игнат подчеркивал, что применение российских ракет "Циркон" и "Орешник" носит прежде всего демонстративный характер и не направлено на изменение ситуации на фронте, а используется как инструмент психологического давления на Украину и Запад. По его словам, такие запуски осуществляются поодиночке и имеют ограниченную военную целесообразность, однако активно сопровождаются информационным эффектом. Ранее сообщалось о демонстративных ударах "Цирконом" и "Орешником" как инструменте запугивания Запада.
Больше новостей об "Орешнике":
- Украина готовит ответ "Орешнику": раскрыты подробности секретных операций ГУР
- Россия может готовить новый удар "Орешником" по Украине: названы даты
- Состоялись пуски ракет: Путин начал угрожать миру ядерным "Орешником" и не только
О личности: Юрий Игнат
Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).
Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года — отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".
По состоянию на 2017 год — начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".
В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред