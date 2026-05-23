Угроза удара 'Орешником' по Украине: Зеленский предупредил о комбинированной атаке РФ

Российские оккупационные войска, вероятно, готовят новый массированный комбинированный удар по Украине, в том числе с применением баллистических ракет средней дальности "Орешник". Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Был доклад нашей разведки: получили данные, в том числе от американских и европейских партнеров, о подготовке россиянами удара с применением "Орешника". Проверяем эту информацию", — сообщил он.
По словам Владимира Зеленского, существуют признаки подготовки Россией комбинированного удара по территории Украины, в частности по Киеву, с применением различных видов вооружения. Он добавил, что в такой атаке может быть использована и ракета средней дальности "Орешник".
"Важно сознательно реагировать на сигналы воздушной тревоги, начиная с сегодняшнего вечера. Российское безумие действительно безгранично, поэтому, пожалуйста, берегите жизнь – пользуйтесь укрытиями", – предупредил глава государства.
Президент также подчеркнул, что Украина обращает внимание партнеров в США и Европе на то, что использование подобного оружия и затягивание войны создает опасный прецедент для других потенциальных агрессоров. Он подчеркнул, что если России позволят вести войну такими методами, это может стать сигналом для других режимов, основанных на агрессии и ненависти. Именно поэтому Украина ожидает не реакции после новых атак, а превентивных действий и усиления давления на Москву, чтобы не допустить дальнейшего расширения войны.
Отдельно Зеленский заявил, что Украина максимально усиливает систему противовоздушной обороны и будет отвечать на каждый российский удар.
"Мы дали разрешение на парад, но разрешения на безумие у России нет. Эту войну нужно заканчивать — нужен мир, а не какие-то там ракеты для удовлетворения больных амбиций одного человека. Спасибо всем, кто помогает беречь жизнь! Еще раз: пожалуйста, берегите себя и пользуйтесь сегодня укрытиями", — подытожил он.
Какие города могут стать целями массированных ударов – Жданов
Как писал Главред, Россия продолжает наносить массированные удары по крупным украинским городам. Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua предположил, что после атак на Днепр и Киев российские войска могут усилить обстрелы Сум, Чернигова и Запорожья.
По его словам, Сумы уже периодически подвергаются атакам, иногда под ударами оказывается и Чернигов. Он также считает, что интенсивность обстрелов Запорожья может возрасти, особенно если российские войска не будут иметь успехов на Гуляйпольском направлении.
В то же время эксперт отметил, что на данный момент у России, вероятно, нет достаточных ресурсов для проведения масштабных одновременных ударов по нескольким крупным городам.
"Российской Федерации не хватает ресурсов для того, чтобы одновременно наносить массированные удары по нескольким городам. Видите, они выбирают", — подытожил он.
Угроза удара "Орешником" по Украине — последние новости по теме
Напомним, что российские мониторинговые каналы ранее фиксировали подготовку нового удара "Орешником" с полигона "Капустин Яр", а также сообщали о закрытии воздушного пространства над районом возможных пусков в Астраханской области РФ. Аналитики предполагали, что Россия может использовать такие запуски для психологического давления и демонстрации силы. Речь шла и о готовности двух ракет к запуску.
Как ранее сообщал Главред, в Воздушных силах объясняли, что удары "Орешником" и "Цирконом" преследуют политическую и психологическую цель, а не направлены на изменение ситуации на фронте. Пресс-секретарь ВВС Юрий Игнат подчеркивал, что такими атаками Кремль пытается оказать давление на западных партнеров Украины и посеять панику среди населения.
Отметим — украинские Силы обороны уже наносили удары по полигону "Капустин Яр", откуда запускают "Орешник" в Астраханской области РФ. По данным Генштаба, во время атак были повреждены ангары и инфраструктура, где россияне проводили предстартовую подготовку баллистических ракет. Для операции использовались украинские дальнобойные ракеты FP-5 "Фламинго".
О персоне: Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.
С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.
