Угроза удара 'Орешником' по Украине: Зеленский предупредил о комбинированной атаке РФ

Зеленский сообщил о возможной подготовке Россией нового массированного комбинированного удара и призвал граждан реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Зеленский со ссылкой на данные разведки предупредил об угрозе со стороны РФ

Главное из заявления Зеленского:

РФ готовит массированный комбинированный удар

Возможно применение ракет "Орешник"

Важно реагировать на тревоги и укрытия

Российские оккупационные войска, вероятно, готовят новый массированный комбинированный удар по Украине, в том числе с применением баллистических ракет средней дальности "Орешник". Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Был доклад нашей разведки: получили данные, в том числе от американских и европейских партнеров, о подготовке россиянами удара с применением "Орешника". Проверяем эту информацию", — сообщил он.

По словам Владимира Зеленского, существуют признаки подготовки Россией комбинированного удара по территории Украины, в частности по Киеву, с применением различных видов вооружения. Он добавил, что в такой атаке может быть использована и ракета средней дальности "Орешник".

"Важно сознательно реагировать на сигналы воздушной тревоги, начиная с сегодняшнего вечера. Российское безумие действительно безгранично, поэтому, пожалуйста, берегите жизнь – пользуйтесь укрытиями", – предупредил глава государства.

Сообщение Владимира Зеленского

Президент также подчеркнул, что Украина обращает внимание партнеров в США и Европе на то, что использование подобного оружия и затягивание войны создает опасный прецедент для других потенциальных агрессоров. Он подчеркнул, что если России позволят вести войну такими методами, это может стать сигналом для других режимов, основанных на агрессии и ненависти. Именно поэтому Украина ожидает не реакции после новых атак, а превентивных действий и усиления давления на Москву, чтобы не допустить дальнейшего расширения войны.

Отдельно Зеленский заявил, что Украина максимально усиливает систему противовоздушной обороны и будет отвечать на каждый российский удар.

"Мы дали разрешение на парад, но разрешения на безумие у России нет. Эту войну нужно заканчивать — нужен мир, а не какие-то там ракеты для удовлетворения больных амбиций одного человека. Спасибо всем, кто помогает беречь жизнь! Еще раз: пожалуйста, берегите себя и пользуйтесь сегодня укрытиями", — подытожил он.

Время подлета ракет "Орешник" (РС-26) к городам Украины / Инфографика: Главред

Какие города могут стать целями массированных ударов – Жданов

Как писал Главред, Россия продолжает наносить массированные удары по крупным украинским городам. Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua предположил, что после атак на Днепр и Киев российские войска могут усилить обстрелы Сум, Чернигова и Запорожья.

По его словам, Сумы уже периодически подвергаются атакам, иногда под ударами оказывается и Чернигов. Он также считает, что интенсивность обстрелов Запорожья может возрасти, особенно если российские войска не будут иметь успехов на Гуляйпольском направлении.

В то же время эксперт отметил, что на данный момент у России, вероятно, нет достаточных ресурсов для проведения масштабных одновременных ударов по нескольким крупным городам.

"Российской Федерации не хватает ресурсов для того, чтобы одновременно наносить массированные удары по нескольким городам. Видите, они выбирают", — подытожил он.

Напомним, что российские мониторинговые каналы ранее фиксировали подготовку нового удара "Орешником" с полигона "Капустин Яр", а также сообщали о закрытии воздушного пространства над районом возможных пусков в Астраханской области РФ. Аналитики предполагали, что Россия может использовать такие запуски для психологического давления и демонстрации силы. Речь шла и о готовности двух ракет к запуску.

Как ранее сообщал Главред, в Воздушных силах объясняли, что удары "Орешником" и "Цирконом" преследуют политическую и психологическую цель, а не направлены на изменение ситуации на фронте. Пресс-секретарь ВВС Юрий Игнат подчеркивал, что такими атаками Кремль пытается оказать давление на западных партнеров Украины и посеять панику среди населения.

Отметим — украинские Силы обороны уже наносили удары по полигону "Капустин Яр", откуда запускают "Орешник" в Астраханской области РФ. По данным Генштаба, во время атак были повреждены ангары и инфраструктура, где россияне проводили предстартовую подготовку баллистических ракет. Для операции использовались украинские дальнобойные ракеты FP-5 "Фламинго".

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

