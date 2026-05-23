Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Угроза удара "Орешником" по Украине: Зеленский предупредил о комбинированной атаке РФ

Юрий Берендий
23 мая 2026, 18:51
google news Подпишитесь
на нас в Google
Зеленский сообщил о возможной подготовке Россией нового массированного комбинированного удара и призвал граждан реагировать на сигналы воздушной тревоги.
Угроза удара 'Орешником' по Украине: Зеленский предупредил о комбинированной атаке РФ
Зеленский со ссылкой на данные разведки предупредил об угрозе со стороны РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Главное из заявления Зеленского:

  • РФ готовит массированный комбинированный удар
  • Возможно применение ракет "Орешник"
  • Важно реагировать на тревоги и укрытия

Российские оккупационные войска, вероятно, готовят новый массированный комбинированный удар по Украине, в том числе с применением баллистических ракет средней дальности "Орешник". Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Был доклад нашей разведки: получили данные, в том числе от американских и европейских партнеров, о подготовке россиянами удара с применением "Орешника". Проверяем эту информацию", — сообщил он.

видео дня

По словам Владимира Зеленского, существуют признаки подготовки Россией комбинированного удара по территории Украины, в частности по Киеву, с применением различных видов вооружения. Он добавил, что в такой атаке может быть использована и ракета средней дальности "Орешник".

"Важно сознательно реагировать на сигналы воздушной тревоги, начиная с сегодняшнего вечера. Российское безумие действительно безгранично, поэтому, пожалуйста, берегите жизнь – пользуйтесь укрытиями", – предупредил глава государства.

Сообщение Владимира Зеленского
Сообщение Владимира Зеленского / Скриншот

Президент также подчеркнул, что Украина обращает внимание партнеров в США и Европе на то, что использование подобного оружия и затягивание войны создает опасный прецедент для других потенциальных агрессоров. Он подчеркнул, что если России позволят вести войну такими методами, это может стать сигналом для других режимов, основанных на агрессии и ненависти. Именно поэтому Украина ожидает не реакции после новых атак, а превентивных действий и усиления давления на Москву, чтобы не допустить дальнейшего расширения войны.

Отдельно Зеленский заявил, что Украина максимально усиливает систему противовоздушной обороны и будет отвечать на каждый российский удар.

"Мы дали разрешение на парад, но разрешения на безумие у России нет. Эту войну нужно заканчивать — нужен мир, а не какие-то там ракеты для удовлетворения больных амбиций одного человека. Спасибо всем, кто помогает беречь жизнь! Еще раз: пожалуйста, берегите себя и пользуйтесь сегодня укрытиями", — подытожил он.

РС-26 Рубеж, ракета Рубеж, время подлета ракеты Рубеж
Время подлета ракет "Орешник" (РС-26) к городам Украины / Инфографика: Главред

Какие города могут стать целями массированных ударов – Жданов

Как писал Главред, Россия продолжает наносить массированные удары по крупным украинским городам. Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua предположил, что после атак на Днепр и Киев российские войска могут усилить обстрелы Сум, Чернигова и Запорожья.

По его словам, Сумы уже периодически подвергаются атакам, иногда под ударами оказывается и Чернигов. Он также считает, что интенсивность обстрелов Запорожья может возрасти, особенно если российские войска не будут иметь успехов на Гуляйпольском направлении.

В то же время эксперт отметил, что на данный момент у России, вероятно, нет достаточных ресурсов для проведения масштабных одновременных ударов по нескольким крупным городам.

"Российской Федерации не хватает ресурсов для того, чтобы одновременно наносить массированные удары по нескольким городам. Видите, они выбирают", — подытожил он.

Угроза удара "Орешником" по Украине — последние новости по теме

Напомним, что российские мониторинговые каналы ранее фиксировали подготовку нового удара "Орешником" с полигона "Капустин Яр", а также сообщали о закрытии воздушного пространства над районом возможных пусков в Астраханской области РФ. Аналитики предполагали, что Россия может использовать такие запуски для психологического давления и демонстрации силы. Речь шла и о готовности двух ракет к запуску.

Как ранее сообщал Главред, в Воздушных силах объясняли, что удары "Орешником" и "Цирконом" преследуют политическую и психологическую цель, а не направлены на изменение ситуации на фронте. Пресс-секретарь ВВС Юрий Игнат подчеркивал, что такими атаками Кремль пытается оказать давление на западных партнеров Украины и посеять панику среди населения.

Отметим — украинские Силы обороны уже наносили удары по полигону "Капустин Яр", откуда запускают "Орешник" в Астраханской области РФ. По данным Генштаба, во время атак были повреждены ангары и инфраструктура, где россияне проводили предстартовую подготовку баллистических ракет. Для операции использовались украинские дальнобойные ракеты FP-5 "Фламинго".

Другие новости:

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине ракетный удар Ракета Орешник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сотни дронов и ракеты: украинцев предупреждают о масштабной атаке РФ

Сотни дронов и ракеты: украинцев предупреждают о масштабной атаке РФ

20:32Украина
Угроза удара "Орешником" по Украине: Зеленский предупредил о комбинированной атаке РФ

Угроза удара "Орешником" по Украине: Зеленский предупредил о комбинированной атаке РФ

18:51Война
"Шахеды" станут еще опаснее: в Минобороны предупредили о новой тактике России

"Шахеды" станут еще опаснее: в Минобороны предупредили о новой тактике России

18:42Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика у источника воды за 19 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика у источника воды за 19 с

Четыре знака зодиака станут магнитом для денег: кому вот-вот повезет

Четыре знака зодиака станут магнитом для денег: кому вот-вот повезет

О вьюнке можно забыть: как просто избавиться от надоедливого сорняка

О вьюнке можно забыть: как просто избавиться от надоедливого сорняка

В Украине изменили правила бронирования военнообязанных

В Украине изменили правила бронирования военнообязанных

Трем знакам зодиака конец мая принесет деньги: кого ждет особенная удача

Трем знакам зодиака конец мая принесет деньги: кого ждет особенная удача

Последние новости

20:34

Примирения не будет столетиями: Мельник резко ответил Небензе в ООН

20:32

Сотни дронов и ракеты: украинцев предупреждают о масштабной атаке РФ

19:58

Как собрать в три раза больше яблок без химикатов: метод агронома из 1960-х

19:33

Тарифы взлетают: в Киеве раскрыли, сколько может стоить проезд в транспорте

19:10

Коваленко предупредил о новой тактике РФ с массированными ударами по Украинемнение

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
18:59

Чем обработать капусту в мае: безопасные средства от слизней и насекомых

18:51

Угроза удара "Орешником" по Украине: Зеленский предупредил о комбинированной атаке РФ

18:42

"Шахеды" станут еще опаснее: в Минобороны предупредили о новой тактике России

18:41

Почему опадает и сохнет завязь на томатах: большинство совершает одну ошибку

Реклама
18:31

Кондиционер больше не нужен: хитрый способ избавиться от жары в домеВидео

18:22

У собак совершенно разных пород появился щенок, которого никто не ожидалВидео

17:56

Пример для Киева: где в Украине действует европейская модель оплаты проезда в транспорте

17:39

Как выбрать правильную посадку джинсов: высокая, средняя или низкая по типу фигурыВидео

17:34

Ценит свободу превыше всего: 4 знака зодиака, которым сложно строить отношения

17:26

Сотрудники ТЦК избили ветерана без ног: детали громкого скандала в Киеве

17:23

РФ более суток массированно бьет по объектам "Нафтогаза": бушуют пожары, есть разрушения

17:18

Как правильно расчесывать кота, чтобы ему нравилось: ветеринар раскрыла секретВидео

17:08

Туристка увидела свой бесплатный номер и сразу поняла, что что-то не так

17:03

Нужно ли открывать окна и двери после смерти человека: разъяснение ПЦУ

16:38

"Второй онкодиагноз": Кайли Миноуг высказалась о болезни, которую скрывала 5 лет

Реклама
16:31

Атака из Беларуси: капитан 1-го ранга спрогнозировал сокрушительный ответ ВСУ

16:28

Подорожают ли маршрутки после повышения цен на транспорт: эксперт очертил сценарии

16:09

Какого предмета больше нет: что когда-то обязательно преподавали в СССР

16:00

ВСУ атаковали фрегат РФ "Адмирал Эссен" и не только: последствия удара по Новороссийску

15:46

Рыбаки достали из воды гиганта размером с человека и весом 401 кг

15:42

Заплатил 431 тысячу гривен за фото авто: мошенники обманули жителя Тернопольщины

15:28

Мощные удары по врагу: взорван эшелон РФ с горючим, уничтожены десятки россиян

15:27

Россия может прекратить удары "Шахедами" по Украине: в Минобороны указали на нюанс

15:22

Солист Imagine Dragons поразил сеть отношением к украинскому флагу — что попало на видеоВидео

14:51

Ошибка, которая "убивает" двигатель: когда нельзя резко глушить автомобильВидео

14:47

Мальчик нашел королевские сокровища викингов там, где никто не искал

14:35

"Я в терапии": украинская актриса призналась в кризисе в браке с военным

14:21

"Зрада" или прорыв: Мерц готовит "урезанный" формат вступления Украины в ЕС, что изменится

14:11

Кабачки и огурцы цветут, а завязей нет: как спасти урожай

13:42

Женщина оставила "секретную" смесь на кухне и мошки начали исчезатьВидео

13:41

Астрологи назвали пять самых гармоничных пар по знаку зодиака - кто они

13:35

"Пережила так много": принц Уильям сделал редкое признание о Кейт Миддлтон

13:19

Доллар пробьет психологическую отметку: когда валюта подорожает до 46 гривен

13:13

"Саундтрек нашей жизни": известный американский рэпер ушел из жизниВидео

12:34

Когда и как поливать огород, чтобы не загубить растения: советы эксперта

Реклама
12:31

"Переживал, дойдет ли она": Горбунов раскрыл, какой была свадьба с беременной Осадчей

12:25

Кондиционеры могут исчезнуть, ведь электричество больше не нужно

12:17

Президент Чехии призвал НАТО "показать зубы" в ответ на провокации Кремля

12:09

РФ цинично ударила дроном по траурной колонне: есть погибший и пострадавшие

11:55

У Путина остаются считанные месяцы: разведка раскрыла главную проблему РФ в войне

11:41

Китайский гороскоп на завтра, 24 мая: Драконам - ранимость, Лошадям - розовые очки

11:27

Украину разогреет до +28 градусов, но ненадолго: когда придет новая волна холода

11:21

Девушка услышала звук из своего живота, а затем замерла от ужасаВидео

11:18

Чем засеять грядки, чтобы навсегда забыть о вредителях: лучшие растенияВидео

10:58

РФ нанесла удар по Харьковской области: погибли три человека

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять