Чем обработать капусту в мае: безопасные средства от слизней и насекомых

Марина Иваненко
23 мая 2026, 18:59
В мае капусту активно атакуют слизни и гусеницы. Какие народные, биологические и химические средства помогут защитить грядки и сохранить будущий урожай.
Как спасти капусту от вредителей
Как спасти капусту от вредителей / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Чем обработать капусту от слизней и гусениц
  • Какие народные методы помогают защитить грядки
  • Как предотвратить появление вредителей на огороде

В мае, когда температура воздуха заметно повышается, а почва остается влажной после весенних дождей, на огородах активизируются вредители. Капуста является одной из самых любимых культур для слизней и гусениц. Если вовремя не защитить грядки, эти паразиты могут полностью уничтожить молодые посадки. Подробнее расскажет Главред.

Как сообщает издание ТСН, существует несколько проверенных способов борьбы с вредителями — от безопасных народных методов до биологических и химических препаратов.

Безопасные и народные методы обработки

Если вы стремитесь вырастить экологически чистый урожай без использования агрессивной химии, стоит обратить внимание на мягкие и безопасные средства:

Раствор щелочи. Обработка растений таким раствором помогает эффективно отпугнуть паразитов и при этом не вредит самой капусте.

Настой луковой шелухи. Полив грядок луковым настоем — отличный народный метод. Резкий запах отпугивает насекомых и заставляет их искать другое место для питания.

Биологические препараты

Биопрепараты — это современная альтернатива химии. Они созданы на основе живых бактерий или микроскопических грибов, которые уничтожают только конкретных вредителей и безопасны для окружающей среды.

Биопрепараты наиболее эффективны на ранних этапах развития насекомых. Например, средства на основе лепидоцида демонстрируют лучший результат в борьбе с гусеницами, когда на улице температура превышает +18 °C.

Химические средства: когда без них не обойтись

К химическим препаратам огородники стараются прибегать реже, поскольку они способны оставлять токсичные вещества в кочанах. Кроме того, такие смеси могут быть опасны для людей и домашних животных.

Однако, если вредителей стало слишком много, использование системных химикатов оправдано. Главное правило — применять их на ранних этапах развития, пока кочаны еще не начали формироваться.

Что любит и чего не любит капуста
Что любит и чего не любит капуста / Инфографика: Главред

Как не допустить появления вредителей на грядке

Предотвратить появление гусениц и слизней значительно проще, чем потом с ними бороться. Чтобы защитить участок, придерживайтесь простых правил ухода:

  1. Своевременно удаляйте сорняки и рыхлите почву вокруг растений.
  2. Убирайте с участка растительный мусор, старые доски или кучи травы, ведь именно там слизни чаще всего прячутся от солнца.
  3. Высаживайте рядом с капустой бархатцы — их специфический аромат естественным образом отпугивает многих насекомых.
  4. В начале лета внимательно осматривайте листья капусты с обратной стороны, чтобы вовремя уничтожить яйца, которые откладывают бабочки.

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

капуста огород вредители сад
