Чем обработать капусту в мае: безопасные средства от слизней и насекомых

О чем вы узнаете:
- Чем обработать капусту от слизней и гусениц
- Какие народные методы помогают защитить грядки
- Как предотвратить появление вредителей на огороде
В мае, когда температура воздуха заметно повышается, а почва остается влажной после весенних дождей, на огородах активизируются вредители. Капуста является одной из самых любимых культур для слизней и гусениц. Если вовремя не защитить грядки, эти паразиты могут полностью уничтожить молодые посадки. Подробнее расскажет Главред.
Как сообщает издание ТСН, существует несколько проверенных способов борьбы с вредителями — от безопасных народных методов до биологических и химических препаратов.
Безопасные и народные методы обработки
Если вы стремитесь вырастить экологически чистый урожай без использования агрессивной химии, стоит обратить внимание на мягкие и безопасные средства:
Раствор щелочи. Обработка растений таким раствором помогает эффективно отпугнуть паразитов и при этом не вредит самой капусте.
Настой луковой шелухи. Полив грядок луковым настоем — отличный народный метод. Резкий запах отпугивает насекомых и заставляет их искать другое место для питания.
Биологические препараты
Биопрепараты — это современная альтернатива химии. Они созданы на основе живых бактерий или микроскопических грибов, которые уничтожают только конкретных вредителей и безопасны для окружающей среды.
Биопрепараты наиболее эффективны на ранних этапах развития насекомых. Например, средства на основе лепидоцида демонстрируют лучший результат в борьбе с гусеницами, когда на улице температура превышает +18 °C.
Видео о том, как защитить капусту от белокрылки, можно посмотреть здесь:
Химические средства: когда без них не обойтись
К химическим препаратам огородники стараются прибегать реже, поскольку они способны оставлять токсичные вещества в кочанах. Кроме того, такие смеси могут быть опасны для людей и домашних животных.
Однако, если вредителей стало слишком много, использование системных химикатов оправдано. Главное правило — применять их на ранних этапах развития, пока кочаны еще не начали формироваться.
Как не допустить появления вредителей на грядке
Предотвратить появление гусениц и слизней значительно проще, чем потом с ними бороться. Чтобы защитить участок, придерживайтесь простых правил ухода:
- Своевременно удаляйте сорняки и рыхлите почву вокруг растений.
- Убирайте с участка растительный мусор, старые доски или кучи травы, ведь именно там слизни чаще всего прячутся от солнца.
- Высаживайте рядом с капустой бархатцы — их специфический аромат естественным образом отпугивает многих насекомых.
- В начале лета внимательно осматривайте листья капусты с обратной стороны, чтобы вовремя уничтожить яйца, которые откладывают бабочки.
Вас может заинтересовать:
- Почему морковь трескается и растет кривой: ошибки в поливе и подкормке
- Главная ошибка мая: почему нельзя подкармливать томаты во время дождя
- Урожай сгниет в земле: какая ошибка при посадке гороха является самой распространенной
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред