Чем обработать капусту в мае: безопасные средства от слизней и насекомых

В мае капусту активно атакуют слизни и гусеницы. Какие народные, биологические и химические средства помогут защитить грядки и сохранить будущий урожай.

Как спасти капусту от вредителей

В мае, когда температура воздуха заметно повышается, а почва остается влажной после весенних дождей, на огородах активизируются вредители. Капуста является одной из самых любимых культур для слизней и гусениц. Если вовремя не защитить грядки, эти паразиты могут полностью уничтожить молодые посадки. Подробнее расскажет Главред.

Как сообщает издание ТСН, существует несколько проверенных способов борьбы с вредителями — от безопасных народных методов до биологических и химических препаратов.

Безопасные и народные методы обработки

Если вы стремитесь вырастить экологически чистый урожай без использования агрессивной химии, стоит обратить внимание на мягкие и безопасные средства:

Раствор щелочи. Обработка растений таким раствором помогает эффективно отпугнуть паразитов и при этом не вредит самой капусте.

Настой луковой шелухи. Полив грядок луковым настоем — отличный народный метод. Резкий запах отпугивает насекомых и заставляет их искать другое место для питания.

Биологические препараты

Биопрепараты — это современная альтернатива химии. Они созданы на основе живых бактерий или микроскопических грибов, которые уничтожают только конкретных вредителей и безопасны для окружающей среды.

Биопрепараты наиболее эффективны на ранних этапах развития насекомых. Например, средства на основе лепидоцида демонстрируют лучший результат в борьбе с гусеницами, когда на улице температура превышает +18 °C.

Химические средства: когда без них не обойтись

К химическим препаратам огородники стараются прибегать реже, поскольку они способны оставлять токсичные вещества в кочанах. Кроме того, такие смеси могут быть опасны для людей и домашних животных.

Однако, если вредителей стало слишком много, использование системных химикатов оправдано. Главное правило — применять их на ранних этапах развития, пока кочаны еще не начали формироваться.

Как не допустить появления вредителей на грядке

Предотвратить появление гусениц и слизней значительно проще, чем потом с ними бороться. Чтобы защитить участок, придерживайтесь простых правил ухода:

Своевременно удаляйте сорняки и рыхлите почву вокруг растений. Убирайте с участка растительный мусор, старые доски или кучи травы, ведь именно там слизни чаще всего прячутся от солнца. Высаживайте рядом с капустой бархатцы — их специфический аромат естественным образом отпугивает многих насекомых. В начале лета внимательно осматривайте листья капусты с обратной стороны, чтобы вовремя уничтожить яйца, которые откладывают бабочки.

