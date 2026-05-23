Чем засеять грядки, чтобы навсегда забыть о вредителях: лучшие растения

Сажая проверенные растения от вредителей, можно сохранить экосистему и увеличить урожай.

Джилл МакШихи назвала природные способы защиты грядок от насекомых

Вы узнаете:

Какие растения способны защитить огород от нашествия вредителей

Почему химические препараты мешают естественной экосистеме сада

Как правильно комбинировать травы для отпугивания совки и клопов

Вредители могут нанести серьезный ущерб саду и огороду, уничтожая урожай и ослабляя растения. Однако защитить участок можно не только с помощью химических средств. Некоторые растения обладают природными свойствами, которые помогают отпугивать насекомых и даже мелких грызунов. Правильно подобранные цветы, травы и кустарники способны стать естественным барьером для вредителей и одновременно украсить сад.

Что посадить от вредителей, рассказала эксперт по садоводству и автор проекта Beginner's Garden - Journey with Jill Джилл МакШихи.

Защита огорода: названы растения против вредителей

Джилл поделилась четырьмя принципами использования совместной посадки растений для борьбы с вредителями.

Принцип №1. Чем больше разнообразие растений, тем меньше вредителей.

Джилл советует смешивать цветы и травы с овощами. Таким образом, вы создаёте среду обитания для полезных насекомых и сбиваете с толку вредителей. Запахи некоторых трав и цветов могут помешать вредителям найти предпочитаемое ими растение.

Принцип №2. Выращивайте растения-компаньоны, создающие среду обитания для полезных насекомых.

К травам, которые отпугивают вредителей, относятся: мята, пижма, кошачья мята, полынь, укроп, петрушка, фенхель и кинза.

Такие травы, как мята и пижма, склонны к инвазионному распространению, поэтому избегайте посадки их непосредственно в саду. Вместо этого посадите их в горшок рядом с овощами.

Королевой цветов для борьбы с вредителями является настурция. Считается, что она не только отпугивает вредителей, но и служит "ловушкой" для тех, кто предпочитает её вкус вместо овощей на грядках.

Бархатцы привлекают полезных насекомых, а также защищают от корневой нематоды. В качестве покровной культуры они могут быть даже более полезны.

Космея и алиссум привлекают множество полезных насекомых, в том числе шмелей и мух-журчалок.

Джилл советует посадить в саду покровные культуры, которые создадут среду обитания для полезных насекомых. Дать им зацвести — отличный способ добиться этого.

"Я использовала гречиху в качестве покровной культуры в середине лета, и была поражен тем, сколько полезных насекомых она привлекает. Красный клевер также хорошо подходит для этой цели. Если у полезных насекомых будет место для жизни, они будут питаться вредителями", - рассказала садовод.

Какие запахи не любят комары / Инфографика: Главред

Принцип №3. Протестируйте конкретные комбинации растений-компаньонов для борьбы с надоедливыми насекомыми.

"Я говорю "протестировать", потому что то, что работает в моем саду, может не сработать в вашем. Я слышала, что лук отпугивает гусениц капустной моли. Когда я попробовала это в своем саду, у меня было больше гусениц, чем обычно. То, что работает в одном саду, может не сработать в другом, поэтому протестируйте несколько комбинаций", - посоветовала Джилл.

Какие травы отпугивают капустную совку и капустную гусеницу

Согласно исследованию, проведенному в Университете штата Айова, тимьян, высаженный вокруг культур, подверженных нападению капустной совки и капустной гусеницы, лучше всего отпугивал этих вредителей. Следом за тимьяном шли настурция и лук.

Травы для отпугивания вредителей тыквы

В этом же исследовании было установлено, что бархатцы, посаженные рядом с кабачками, помогают предотвратить повреждения от кабачкового клопа, а настурция также является одним из лучших средств отпугивания.

Травы для отпугивания томатной совки и армейской совки

Грядки, засаженные базиликом и тимьяном, лучше всего отпугивали желтую полосатую совку. Другое исследование показало, что базилик также помогал отпугивать томатную совку.

Принцип №4. Прекратите использование пестицидов.

Джилл советует выбросить все химикаты.

"Даже ваши органические пестициды, хотя и могут быть полезны в некоторых отношениях, повлияют на ваш сад. Все, что вы используете для уничтожения вредителей, также повлияет на полезных насекомых в вашем саду", - рассказала она.

Джилл советует собирать руками насекомых и яйца, а также использовать укрывные материалы, если нужно что-то, чтобы отпугнуть насекомых.

"И работайте над созданием здоровой почвы, чтобы ваши растения дали достаточно урожая, если часть из них погибнет от вредителей", - резюмировала эксперт.

О ресурсе: Beginner's Garden - Journey with Jill Ресурс journeywithjill.net (главный проект называется "The Beginner's Garden" / "Огород для новичков") — это популярный англоязычный образовательный портал, посвященный садоводству и огородничеству. Его создательница — Джилл МакШихи (Jill McSheehy), которая занимается развитием проекта с 2013 года. Сама она живет и выращивает урожай в штате Арканзас, США (климатическая зона 8a). Платформа позиционирует себя как гид для тех, у кого нет опыта, но есть желание выращивать собственную еду, зелень и ягоды. Эсперт делится советами на разные темы: от обустройства приподнятых грядок до борьбы с вредителями, правильного подбора семян и планирования посадок по сезонам. В подкасте "The Beginner's Garden Podcast" Джилл разбирает как базовые темы (например, уход за рассадой, выращивание перцев или моркови), так и берет интервью у профильных экспертов (например, шеф-поваров, специалистов по анализу почвы). Одноименный YouTube-канал канал имеет более 130 тысяч подписчиков. Там публикуются видеоуроки, обзоры ошибок и демонстрация личного опыта работы на участке площадью около 230 квадратных метров (включая грядки, теплицу и контейнерное садоводство).

