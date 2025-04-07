Как защитить деревья от вредителей: какие средства использовать

Весна – самое время ухаживать за садом, обрабатывать участок и полным ходом заниматься посадками.

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Как защитить деревья от вредителей / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Садовый Мир"

Вы узнаете:

Когда производят обработку

Как надежно защитить сад

Обработка почвы около ствола

Красивый сад с богатым урожаем – предмет гордости любого хозяина. Однако чтобы обеспечить урожайность, нужно постараться. Весной нужно проводить обработку деревьев от различных вредителей. Такая обработка подразумевает серьезный комплекс работ, пишет "Главред".

Автор Youtube-канала "Садовый Мир" также рассказала о защите деревьев от вредителей.

Когда производят обработку

Первую обработку лучше провести в начале весны, еще до начала сокодвижения и формирования почек. Как правило, это конец марта. Средства защиты растений лучше приобрести заранее. Необходимые препараты лучше покупать в надежных магазинах, чтобы защитить себя от некачественных товаров и подделок.

Параллельно можно заняться обрезкой кроны, а также чисткой ствола. Второй этап обработки стартует перед цветением, когда начинают появляться почки. Завершающая обработка сада в весенний сезон потребуется в конце цветения.

Как надежно защитить сад

В рамках обработки деревьев от разных вредителей садоводы проводят в весенние месяцы следующие работы:

Побелка стволов деревьев;

Обработка почвы вокруг дерева;

Опрыскивание деревьев специальными средствами.

Побелка

Для такой процедуры опытные садоводы чаще всего применяют гашеную известь. Защитное покрытие ствола будет более плотным, если белить его два раза. Среди современных средств для такого рода работ – средства на основе мела с купоросом и клеем ПВА. Благодаря такому составу удается качественно обеззаразить кору, а побелка держится намного дольше даже под влиянием весеннего мокрого снега и дождя.

Обработка почвы около ствола

Садоводам не стоит забывать об обкапывании деревьев. Сделать это нужно накануне обработки химическими средствами. В земле находятся насекомые, которые поднимутся на ее поверхность после перекапывания. С ними и с их личинками быстро разделаются птицы.

Обработка препаратами

Обработка плодовых деревьев в весенние месяцы волнует каждого садовника. Рекомендовано использовать такие методы опрыскивания, которые не навредят ни дереву, ни человеку, который его обрабатывает. Можно использовать народные средства:

Водный раствор золы с хозяйственным мылом хорошо справляется с тлей, медяницами, мучнистой росой;

Настой луковой шелухи эффективен в борьбе с паутинным клещом;

Настой с чесноком поможет от гусениц, тли;

Табачное дымление применяют для уничтожения медяницы, плодожорки и прочих летающих вредителей.

Однако без качественной химии, как показывает практика, не обойтись. Многие насекомые показывают устойчивость к некоторым видам обработки растений.

Смотрите видео о защите деревьев от вредителей

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Что известно о защите плодовых деревьев Защита насаждений от болезней и вредителей способствует заметному повышению урожайности плодовых деревьев. Уровень рентабельности при этом повышается на треть. Комбинированное применение и чередование при опрыскиваниях по фенопрогнозной системе, с учетом опасности тех или иных болезней и вредителей, обеспечивает надежную защиту плодовых деревьев от комплекса вредных организмов, сообщает Национальная академия аграрных наук Украины.

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