Чем обработать деревья весной: копеечное средство гарантирует богатый урожай

Весной обработка сада является одной из самых ответственных и напряженных процедур. И это не удивительно, ведь весенняя обработка сада является важным этапом в уходе за растениями и обеспечении их здоровья и плодоношения. При уходе за деревьями обязательно следует защитить плодовые насаждения от зимующих вредителей, накопившихся в течение прошлогодней вегетации.
Стоит не забывать о том, что весенние работы по защите плодовых деревьев в саду рекомендуется вести до распускания почек. Важные рекомендации садоводам дают специалисты Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей.
Чем обработать сад весной от болезней и вредителей
В первую очередь следует закончить обрезку деревьев. Эта процедура имеет важное значение при борьбе с вредителями, зимующих на ветвях деревьев. Кроме обрезки весной также зачищают, собирают и уничтожают старую отмершую кору, замазывают садовым варом трещины, морозобоины, дупла, где также зимуют вредители.
Садоводам напоминают о том, что обязательно нужно собирать и уничтожать опавшие листья, сорняки, где могут прятаться возбудители болезней. Вместе с тем разрыхление почвы при стволовых кругах на глубину 15-20 см уничтожает личинок перезимовавших пильщиков и часть популяции яблоневой и грушевой плодожорок.
Специалисты отмечают, что в последние годы прохладная, затяжная весна с резкими колебаниями дневных и ночных температур воздуха, частыми осадками, туманами, росами способствовала развитию грибковых заболеваний плодовых насаждений. Поэтому необходимо уделять внимание защите плодовых культур от возбудителей болезней до распускания почек с учетом спектра основных болезней в предыдущем году.
Что известно о защите плодовых деревьев
Защита насаждений от болезней и вредителей способствует заметному повышению урожайности плодовых деревьев. Уровень рентабельности при этом повышается на треть. Комбинированное применение и чередование при опрыскиваниях по фенопрогнозной системе, с учетом опасности тех или иных болезней и вредителей, обеспечивает надежную защиту плодовых деревьев от комплекса вредных организмов, сообщает Национальная академия аграрных наук Украины.
Когда надо опрыскивать плодовые деревья весной
Из химических средств защиты растений в этот период, до распускания почек является эффективным препарат Бордо МК. Он разрешен к использованию на приусадебных участках против таких болезней, как:
- парша;
- ржавчина;
- мучнистая роса;
- септориоз;
- монилиоз;
- бактериальный рак.
Садоводам рекомендуют с целью предотвращения развития болезней плодовых деревьев до появления почек или на начальной стадии роста опрыскивать 3% бордоской жидкостью (300 г медного купороса + 300-400 г свежегашеной извести/10 л воды).
Порядок действий:
- Медный купорос растворяют в теплой воде в эмалированной емкости;
- Обработку проводят из расчета 2 л на молодое дерево (до 6 лет), не более 10 л на плодоносящее дерево;
- Объем раствора 1,0 и 1,5 л на кусте крыжовника и смородины, соответственно 2,0 л на 10 кустов малины, 1 ,5л на 10 м2 винограда.
Внимание! При работе с пестицидами и агрохимикатами строго соблюдайте правила безопасности и рекомендации производителей.
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