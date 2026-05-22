Какой будет погода до конца мая в Украине: подробный прогноз

Какой будет погода до конца мая в Украине

Ключевые факты

В Украину идет ощутимое похолодание

Дожди и грозы накроют большинство областей

Нестабильная погода сохранится до лета

В Украину в ближайшие дни придет ощутимое похолодание, а до начала лета погода останется нестабильной. Синоптики предупреждают о снижении температуры, кратковременных дождях и грозах практически по всей стране.

В начале рабочей недели погодные условия еще будет определять антициклон. В понедельник, 25 мая, существенных осадков в большинстве регионов не ожидается. Лишь на юге, востоке и в Днепропетровской области местами возможны небольшие кратковременные дожди, заявил в интервью РБК Украина синоптик Иван Семилит,

Он объяснил что такие осадки будут связаны с остаточным влиянием атмосферного фронта, который постепенно покидает территорию Украины.

Уже 26 мая погода останется преимущественно сухой, хотя в северо-восточных областях днем местами еще возможны небольшие кратковременные дожди.

Однако уже во вторник и особенно в среду ситуация начнет меняться. 27 мая в большинство областей Украины придет новый атмосферный фронт с севера, который принесет кратковременные дожди и грозы.

Согласно его прогнозу, наиболее нестабильная погода ожидается именно 27 мая, когда осадки с грозами охватят значительную часть страны.

Вместе с дождями в Украину придет и более прохладный воздух. Ночная температура пока существенно не изменится и составит +10…+15 градусов.

При этом дневные показатели начнут снижаться. 26–27 мая в большинстве областей температура будет держаться в пределах +20…+26 градусов, однако на севере страны уже 27 мая похолодает до +15…+21 градуса.

Синоптик предупреждает, что в дальнейшем прохладная и нестабильная погода сохранится практически до начала лета.

По предварительным прогнозам, ночью температура воздуха составит +5…+12 градусов, а днем местами будет всего +12…+13 градусов.

Кроме того, атмосферные фронты продолжат влиять на территорию Украины, поэтому кратковременные дожди и грозы будут периодически возвращаться, преимущественно в дневные часы.

Отметим, что согласно другому прогнозу, ожидается возвращение настоящего тепла в Украину после периода нестабильности. Синоптики сообщают о постепенном повышении температуры, что позволит несколько улучшить погодные условия. Однако осадки и перемены сохранятся в определенных регионах страны.

О персоне: Иван Семилит Синоптик отдела взаимодействия со средствами массовой информации Украинского гидрометеорологического центра. Изучал метеорологию на географическом факультете КНУ имени Тараса Шевченка.

