"От Bonjour до Au revoir": сериал "Эмили в Париже" завершится на шестом сезоне

Виталий Кирсанов
22 мая 2026, 19:22
Лили Коллинз записала видеообращение, в котором поблагодарила зрителей за поддержку сериала на протяжении всех лет его существования.
Сериал "Эмили в Париже" завершится на шестом сезоне

  • Съемки финального сезона сериала уже проходят в Греция
  • Для зрителей готовят эмоциональное и запоминающееся завершение истории

Стриминговый сервис Netflix официально подтвердил завершение популярного сериала "Эмили в Париже". Финальным для проекта станет шестой сезон. Об этом поклонникам сообщила исполнительница главной роли Лили Коллинз в совместной публикации с Netflix в Instagram.

Актриса записала видеообращение, в котором поблагодарила зрителей за поддержку сериала на протяжении всех лет его существования.

"От Bonjour до Au revoir. После шести лет, множества городов и бесчисленных воспоминаний пришло время последнего сезона", - говорится в сообщении.

По словам Коллинз, создатели готовят для поклонников эмоциональное и запоминающееся завершение истории. Известно, что съемки финального сезона уже проходят в Греция. Кроме того, герои сериала посетят Монако и вновь вернутся в Париж.

Создатель проекта Даррен Стар назвал работу над сериалом "незабываемым путешествием" и поблагодарил поклонников за любовь к истории Эмили.

В новом сезоне зрители увидят развитие сюжетных линий, оставшихся открытыми после пятого сезона. В частности, Эмили окончательно рассталась с Марчелло, а Габриель отправился в Грецию. Также Минди согласилась выйти замуж за Николя, несмотря на внутренние сомнения.

Проект стал одним из самых успешных сериалов Netflix. Суммарно первые пять сезонов провели 32 недели в глобальном топ-10 англоязычных сериалов платформы, а также возглавляли рейтинги в 90 странах.

В финальном сезоне зрители снова увидят Филиппин Леруа-Болье, Эшли Парк, Лукаса Браво, Сэмюэла Арнольда, Бруно Гуэри, Уильяма Абади, Люсьена Лависконта и других актеров.

Что такое Netflix

Netflix - американский провайдер медийных услуг и продюсерская компания со штаб-квартирой в Лос-Гатос, Калифорния.

Компания была основана в 1997 году Ридом Гастингсом и Марком Рендолфом в Скотс-Валли, Калифорния, сообщает Википедия.

В 2022 году Netflix приостановил свою деятельность в России после того, как закон обязал его транслировать российские государственные каналы.

Хотя компания присутствовала на российском рынке с 2016 года, она приостановила все проекты и разорвала связи с Россией в знак протеста против полномасштабного вторжения в Украину. Подключиться к сервису или продлить старые подписки стало невозможно.

По словам представителей компании в апреле 2022 года, из-за выхода из России Netflix потерял 700 000 платных подписчиков

