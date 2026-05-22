Дарья или Дарина — лингвист объяснил, как правильно говорить на украинском языке

Дарья и Дарья имеют разное происхождение и не являются вариантами одного имени. Как правильно употреблять эти имена и какие сокращения являются характерными.

Дарья / Коллаж: Главред

Многие люди считают, что Дарина и Дарья — это просто два варианта одного и того же имени. Именно из-за этого часто возникает путаница при общении и оформлении официальных документов. Но с точки зрения украинского языка между этими формами есть разница, о которой стоит знать каждому. Подробнее расскажет Главред.

Разницу между именами просто и доступно объяснил блогер и популяризатор языка Адам Диденко в своем TikTok-видео. Он отметил, что исконно украинские формы делают нашу речь живой и естественной.

По словам блогера, главная ошибка заключается в автоматическом смешивании различных языковых форм. В украинском языке каждое из этих имен имеет собственное происхождение и логику использования.

Украинский язык — глубже, чем кажется. Стоит только присмотреться внимательнее — и открывается целый пласт исконных форм, которые делают речь живой и естественной, — подчеркивает Диденко.

Чем отличаются имена Дарина и Дарья

Дарина — это самостоятельное украинское имя, которое имеет древние славянские корни и означает "дарованная" или "подаренная Богом".

Что касается формы "Дарья" или "Дария", то это имя имеет древнеперсидское происхождение и происходит от имени Дарий.

Как правильно говорить на украинском: "Дарья" или "Дарина"? — задает вопрос блогер и призывает разбираться в уникальности каждого имени.

Дарина — отдельное самостоятельное имя. Сокращать его как "Даша" или "Дарья" с точки зрения украинских традиций некорректно. Для Дарины исконными уменьшительными формами являются Дарка, Даруся или Даринка.

Дарья — другое полное имя. Дарья пишется с апострофом. Именно от этого имени образуются короткие формы "Даря" или "Даша".

В документах это разные имена

Дарина и Дарья — это два совершенно разных имени. Если девушка в паспорте записана как Дарина, юридически ее нельзя называть Дарьей, и наоборот. Ошибка в написании может создать серьезные проблемы с документами.

О личности: Адам Диденко Адам Диденко — украинский филолог и наставник по технике речи, который активно ведет блог в TikTok. Его аккаунт @adam.didenko имеет около 10 тысяч подписчиков и несколько сотен тысяч лайков. В своих видео он рассказывает об особенностях украинского языка, объясняет правила произношения, интонации и дикции, а также обращает внимание на распространенные языковые ошибки.

