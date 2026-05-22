'Состояние довольно тяжелое': как проходит лечение оленя Бориса после двух ДТП

Состояние оленя Бориса после пережитого ДТП остается тяжелым.

Как проходит лечение знаменитого оленя Бориса после двух ДТП

Главное:

Состояние Бориса после двух ДТП остается тяжелым

У животного серьезные проблемы с внутренними органами

Олень категорически не переносит инъекций

Состояние звездного оленя Бориса, получившего травмы в двух ДТП, довольно тяжелое из-за серьезных проблем с внутренними органами.

В Центре спасения диких животных отмечают, что лечение проходит непросто, ведь животное категорически не переносит инъекций.

"Раньше еще удавалось как-то договориться, отвлечь или подойти незаметно. Но теперь он уже хорошо понимает, что к чему, и стоит ему только увидеть шприц, как начинается настоящая спецоперация с побегом", — говорится в сообщении.

Из-за этого некоторые препараты приходится вводить дистанционно с помощью специального оборудования. Таким образом специалисты пытаются сделать лечение максимально спокойным и безопасным, чтобы не причинять животному дополнительного стресса.

Несмотря на все усилия, общее состояние Бориса остается тяжелым. У него диагностировали серьезные проблемы с внутренними органами, поэтому лечение будет длительным. "Поэтому нам еще не раз придется прибегать к различным уловкам и искать правильный подход, чтобы он меньше нервничал во время процедур", — объясняют специалисты.

Как ранее сообщал Главред, из-за стремительного и опасного разрастания травмированного рога Бориса ветеринарам пришлось срочно проводить сложную операцию, хотя ослабленный организм животного мог не выдержать наркоза.

Напомним, после нового ДТП с оленем Борисом во время перевозки в центр реабилитации ветеринары говорили о сильном стрессе у животного, который мог осложнить дальнейшее лечение и восстановление. В аварию попал автомобиль сотрудников Центра спасения диких животных. По словам очевидцев, водитель другой машины заснул за рулем.

Отметим, что после первой аварии Борис находился в критическом состоянии, а реабилитация оленя Бориса после тяжелых травм и потери рогов проходила под постоянным наблюдением ветеринаров. Специалисты тогда не исключали внутренних повреждений и опасались, что транспортировка может представлять угрозу для его жизни.

Об источнике: Центр спасения диких животных Центр спасения диких животных — это место временного пребывания и лечения для животных. Сотрудники центра спасают животных из самых горячих точек Донецкой и Луганской областей. В центре также лечат и реабилитируют диких животных, пострадавших от войны и жестокости. Центром занимается Наталья Попова.

