Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Водитель уснул за рулем: олень Борис попал в новое ДТП, что сейчас с животным

Мария Николишин
6 мая 2026, 23:06
google news Подпишитесь
на нас в Google
Олень Борис пережил сильный стресс, что может повлиять на лечение.
Водитель уснул за рулем: олень Борис попал в новое ДТП, что сейчас с животным
Олень Борис попал в ДТП / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Полесский лесной офис

Вы узнаете:

  • Как олень Борис попал в ДТП
  • Каково сейчас состояние животного

Известный в соцсетях олень Борис из Ровенской области снова попал в серьезное ДТП. В автомобиль, где находилось животное, врезалась другая машина. Об этом заявили в Центре спасения диких животных (Wild Animals Rescue Center).

Известно, что авария произошла ночью 6 мая в 00:37, когда сотрудники центра возвращались из Заречного Ровенской области вместе с оленем Борисом.

видео дня

"Мы всегда понимаем все риски в дороге и делаем все, что от нас зависит, чтобы безопасно транспортировать животных: едем очень медленно и максимально внимательно, и, везя травмированного оленя, берегли его, как хрустальную вазу, чтобы не наехать на выбоины или какие-то препятствия. Но не все на дороге зависит только от нас, и, к сожалению, в нашу машину врезалась другая машина, и бедный Борис уже второй раз за короткое время попал в аварию и снова пострадал от человеческой невнимательности", — говорится в сообщении.

Олень Борис попал в ДТП – видео:

Как произошло ДТП

Популярная украинская блогерша irysik3076 в Instagram рассказала подробности ДТП с оленем Борисом. По ее словам, водитель автомобиля, который врезался в машину с оленем, заснул за рулем.

Она добавила, что больше всего пострадал автомобиль, а ветеринары, которые были рядом с животным, пережили сильный стресс.

Куда перевозили оленя Бориса

В филиале"Полесский лесной офис" ранее сообщали, что оленя Бориса забрали на полноценное медицинское обследование. В частности, животное осмотрела команда Центра спасения диких животных. После консультации специалисты решили забрать Бориса в центр реабилитации, где он пройдет полное обследование и, при необходимости, лечение под наблюдением ветеринаров.

На тот момент состояние травмированной лапки уже визуально улучшилось.

"Что касается поврежденного рога, то рана заживает, однако сам рог начал расти неправильно. Поэтому Борису, вероятно, понадобится операция. И именно это стало основной причиной перевозки животного в центр реабилитации", — отметили в ведомстве.

Как забирали оленя Бориса – видео:

В каком состоянии олень Борис после ДТП

После ДТП, к счастью, видимых травм у оленя нет, хотя удар был очень сильным. Он сейчас находится в безопасности, в Центре спасения, где ему оказали поддерживающую терапию и взяли анализы.

"Однако Борис пережил сильный стресс, что тоже может повлиять на дальнейшее лечение. Мы знаем, что за судьбу Бориса переживает очень много людей, поэтому будем держать вас в курсе его состояния и всех дальнейших событий", — говорят в Центре спасения диких животных.

Читайте также:

Об источнике: Центр спасения диких животных

Центр спасения диких животных — это место временного пребывания и лечения для животных. Сотрудники центра спасают животных из самых горячих точек Донецкой и Луганской областей. В центре также лечат и реабилитируют диких животных, пострадавших от войны и жестокости. Центром занимается Наталья Попова.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
ДТП животные
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В России призвали иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева и пригрозили Украине

В России призвали иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева и пригрозили Украине

22:32Война
В России начали массово отменять парады ко Дню Победы — что известно

В России начали массово отменять парады ко Дню Победы — что известно

21:49Война
Россия атакует, несмотря на предложение тишины: Зеленский заявил об ответе

Россия атакует, несмотря на предложение тишины: Зеленский заявил об ответе

21:38Война
Реклама

Популярное

Ещё
С 6 мая начинается светлая полоса: три знака зодиака испытают огромное счастье

С 6 мая начинается светлая полоса: три знака зодиака испытают огромное счастье

Карта Deep State онлайн за 6 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Урожай будете собирать ведрами: чем подкормить помидоры после высадки в грунт

Урожай будете собирать ведрами: чем подкормить помидоры после высадки в грунт

Россия готовит в ближайшее время массированный обстрел: какой регион под угрозой

Россия готовит в ближайшее время массированный обстрел: какой регион под угрозой

Китайский гороскоп на завтра, 7 мая: Петухам - долги, Крысам - настойчивость

Китайский гороскоп на завтра, 7 мая: Петухам - долги, Крысам - настойчивость

Последние новости

23:18

Готовится: Кейт Миддлтон поделилась радостной новостью

23:06

Водитель уснул за рулем: олень Борис попал в новое ДТП, что сейчас с животнымВидео

22:45

Как выглядеть на миллион в простых джинсах: советы стилиста

22:43

Чеснок пойдет в рост после стресса: автор раскрыл схему "экспресс-восстановления"Видео

22:32

В России призвали иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева и пригрозили Украине

"Это ничтожная сумма, которая ничего не изменит": Бучацкий — о налоге на электромобили«Это ничтожная сумма, которая ничего не изменит»: Бучацкий — о налоге на электромобили
21:49

В России начали массово отменять парады ко Дню Победы — что известно

21:38

Россия атакует, несмотря на предложение тишины: Зеленский заявил об ответе

21:26

Аномальная жара в мае: погода в Тернопольской области порадует теплом

20:58

Для части украинцев отменили ограничения на выезд за границу — что известно

Реклама
20:39

Весеннее тепло выходит на пик: что прогнозируют синоптики для Днепропетровщины

20:32

Когда следует высаживать арбузы на грядку: названы оптимальные погодные условия и даты

20:27

Расход топлива снизится: когда стоит включать круиз-контроль в автоВидео

19:55

Бывшая Кличко и мать его дочери сделала невероятное личное признание

19:46

Ягоды будут как мед: чем подкормить смородину в мае для рекордного урожаяВидео

19:40

Почему кот "сходит с ума" по ночам: настоящая причина удивит большинство владельцевВидео

19:34

Станет рассадником плесени и клещей: какое популярное растение нельзя сажать возле дома

19:28

Крылатые ракеты уже не в приоритете: как РФ изменила тактику ударов по Украине

19:25

"Денежные" дни рождения: кто может разбогатеть быстрее других

19:10

Эпоха возможностей или упущенный шанс: Андрусив рассказал, что ждет Украинумнение

19:01

Оказался живым: "подарок" от кота напугал хозяйку до крика

Реклама
18:57

Цена на популярную крупу резко рванула вверх: какая стоимость и что будет дальше

18:51

"Одержима русскими": Николь Кидман призналась в любви к Достоевскому и Толстому

18:43

В Украине хотят ввести налог на электрокары: чего ждать и как он действует в ЕС

18:29

Вместо жары — грозы и сильный ветер: когда погода в Украине резко изменится

18:26

Даже очень грязная вытяжка станет чистой за считанные минуты - лайфхак

18:03

Кроты не переносят один запах и сами сбегут с участка: что следует зарыть на грядках

17:51

Грабеж и захват: раскрыты планы РФ в отношении оккупированных территорий

17:44

Проснулась с Джиганом: Седокова "влезла" в постель к рэперу-путинисту

17:37

Зарядка в розетке: тратит ли она электричество на самом делеВидео

17:35

Смерть звезды "Баффи - истребительница вампиров": названа причина

17:18

Будет ли Украина соблюдать перемирие 8–9 мая — СМИ раскрыли детали решения

17:15

Срыв режима тишины Россией: что стоит за "перемирием" и ответит ли Украина 9 маяФото

17:05

Абсурдное название даже начали наносить на карты: как в СССР хотели переименовать Николаев

17:04

Не могли поймать годами: мужчина выловил настоящего "монстра" с озера

17:01

Возрастные рамки мобилизации могут расширить: названы условия и кого коснутся изменения

16:59

Какое платье выбрать на лето 2026 года: 5 трендов выделят вас из толпыВидео

16:52

Доллар падает, а евро стремительно растет: новый курс валют на 7 мая

16:48

Цена в 50 гривен исчезает с полок: в Украине дорожает популярный продукт

16:11

Венгрия вернула Украине деньги Ощадбанка: Зеленский раскрыл подробности

16:04

Осторожно с соседями для помидоров: какие растения могут погубить весь урожай

Реклама
15:46

Новая магнитная буря атакует Украину: когда мощный шторм утихнет

15:41

Грозы, град и ураган ворвутся на Львовщину: когда погода станет опасной

15:30

Мужчина провел 24 часа на самом опасном острове: что он увидел

15:28

"Я этого боялась": новая актриса "Женского квартала" сделала признание о дебюте

15:26

Троица в 2026 году будет раньше, чем обычно: когда отмечаем

15:25

Шквальный ветер, грозы и град накроют Ровенщину: когда погода резко изменится

15:20

Путинист Фадеев отказался получать награду из рук Путина: смешная причина

15:11

Вместе с жарой в Житомирскую область пришла опасность: о чем предупреждают синоптики

15:11

Люди, рожденные в конкретные три месяца, сочетают интеллект и интуицию

15:02

Не знают даже опытные хозяйки: зачем колючая сторона на теркеВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять