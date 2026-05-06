Водитель уснул за рулем: олень Борис попал в новое ДТП, что сейчас с животным

Олень Борис пережил сильный стресс, что может повлиять на лечение.

https://glavred.info/life/voditel-usnul-za-rulem-olen-boris-popal-v-novoe-dtp-chto-seychas-s-zhivotnym-10762625.html Ссылка скопирована

Олень Борис попал в ДТП / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Полесский лесной офис

Вы узнаете:

Как олень Борис попал в ДТП

Каково сейчас состояние животного

Известный в соцсетях олень Борис из Ровенской области снова попал в серьезное ДТП. В автомобиль, где находилось животное, врезалась другая машина. Об этом заявили в Центре спасения диких животных (Wild Animals Rescue Center).

Известно, что авария произошла ночью 6 мая в 00:37, когда сотрудники центра возвращались из Заречного Ровенской области вместе с оленем Борисом.

видео дня

"Мы всегда понимаем все риски в дороге и делаем все, что от нас зависит, чтобы безопасно транспортировать животных: едем очень медленно и максимально внимательно, и, везя травмированного оленя, берегли его, как хрустальную вазу, чтобы не наехать на выбоины или какие-то препятствия. Но не все на дороге зависит только от нас, и, к сожалению, в нашу машину врезалась другая машина, и бедный Борис уже второй раз за короткое время попал в аварию и снова пострадал от человеческой невнимательности", — говорится в сообщении.

Олень Борис попал в ДТП – видео:

Как произошло ДТП

Популярная украинская блогерша irysik3076 в Instagram рассказала подробности ДТП с оленем Борисом. По ее словам, водитель автомобиля, который врезался в машину с оленем, заснул за рулем.

Она добавила, что больше всего пострадал автомобиль, а ветеринары, которые были рядом с животным, пережили сильный стресс.

Куда перевозили оленя Бориса

В филиале"Полесский лесной офис" ранее сообщали, что оленя Бориса забрали на полноценное медицинское обследование. В частности, животное осмотрела команда Центра спасения диких животных. После консультации специалисты решили забрать Бориса в центр реабилитации, где он пройдет полное обследование и, при необходимости, лечение под наблюдением ветеринаров.

На тот момент состояние травмированной лапки уже визуально улучшилось.

"Что касается поврежденного рога, то рана заживает, однако сам рог начал расти неправильно. Поэтому Борису, вероятно, понадобится операция. И именно это стало основной причиной перевозки животного в центр реабилитации", — отметили в ведомстве.

Как забирали оленя Бориса – видео:

В каком состоянии олень Борис после ДТП

После ДТП, к счастью, видимых травм у оленя нет, хотя удар был очень сильным. Он сейчас находится в безопасности, в Центре спасения, где ему оказали поддерживающую терапию и взяли анализы.

"Однако Борис пережил сильный стресс, что тоже может повлиять на дальнейшее лечение. Мы знаем, что за судьбу Бориса переживает очень много людей, поэтому будем держать вас в курсе его состояния и всех дальнейших событий", — говорят в Центре спасения диких животных.

Читайте также:

Об источнике: Центр спасения диких животных Центр спасения диких животных — это место временного пребывания и лечения для животных. Сотрудники центра спасают животных из самых горячих точек Донецкой и Луганской областей. В центре также лечат и реабилитируют диких животных, пострадавших от войны и жестокости. Центром занимается Наталья Попова.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред