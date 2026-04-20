Светлицкая раскрыла, что делала с Цимбалюком во время ДТП: "Поддержала его"

https://glavred.info/starnews/svetlickaya-raskryla-chto-delala-s-cimbalyukom-vo-vremya-dtp-podderzhala-ego-10758122.html Ссылка скопирована

Елена Светлицкая и Тарас Цимбалюк - ДТП

Вы узнаете:

В чем призналась Елена Светлицкая

Как произошла авария

Известную украинскую актрису Елену Светлицкую заподозрили в том, что она находилась с Тарасом Цимбалюком во время ДТП. Во время возвращения домой после празднования Пасхи с родителями, машина актера попала в аварию возле одного из столичных ЖК. Светлицкая ответила на предположения поклонников в интервью программе "Тур зірками".

Знаменитость не стала отрицать очевидное, ведь она засветилась на камерах видеонаблюдения. Елена признала, что в этот момент находилась в машине со своим предполагаемым возлюбленным.

видео дня

Елена Светлицкая - личная жизнь / фото: instagram.com, Елена Светлицкая

"Да, я была рядом. На видео меня видно. Поддержала его как ближайшая подруга. Делала все, что в моих силах, чтобы стрессовая ситуация была максимально нестрессовой", — заявила актриса.

Звезда отказалась комментировать обстоятельства ДТП. Ранее Тарас Цимбалюк признался, что был в состоянии алкогольного опьянения, но не находился за рулем транспортного средства. В то же время в сети распространились видеозаписи с камер наблюдения, на которых актер выходит из машины со стороны водительского сидения. Начало видео обрезано, поэтому невозможно утверждать, что это произошло сразу после аварии. Елена призвала всех доверять официальному заключению полиции, которая прибыла на место происшествия.

Тарас Цимбалюк попал в ДТП / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

"Нам надо доверять официальным утверждениям. Полиция уже обо всем сказала из своих источников. Тарас также объяснил это в сторис, поэтому я даже не буду комментировать это. Здесь и так все понятно", — считает Светлицкая.

Елена Светлицкая / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Вас может заинтересовать:

О персоне: Елена Светлицкая Елена Светлицкая - украинская актриса кино и телевидения. Хоть по образованию она - диктор и ведущая телепрограмм, особого успеха Светлицкая добилась на ниве актерства. Наиболее известные работы: "Виховання почуттів" (2020), "Після зими" (2020), "Формула щастя" (2020), "Морена" (2023), "Провінціал" (2021), "Будинок "Слово". Нескінчений роман" (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред