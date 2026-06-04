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"Так складывается": Сумская заговорила о личной жизни дочери

Алена Кюпели
4 июня 2026, 19:27обновлено 4 июня, 20:05
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Ольга Сумская рассказала, как относиться к личной жизни своих дочерей.
Ольга Сумская - личная жизнь
Ольга Сумская рассказала об отношениях с детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Кратко:

  • Какой совет дала Ольга Сумская
  • Как она относится к личной жизни дочерей

Известная украинская артистка Ольга Сумская неожиданно заговорила о личной жизни младшей дочери Анны, которую она родила от актера Виталия Борисюка.

Как рассказала артистка изданию РБК, она не вмешивается в личную жизнь своих детей.

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"Я не вмешиваюсь в личную жизнь своих детей. Вот как складывается… И ты никогда не можешь дать какой-то материнский совет. Ты просто хочешь, чтобы твой ребенок был счастлив", - говорит она.

Ольга Сумская
Ольга Сумская родила двоих детей / фото: instagram.com, Ольга Сумская

Актриса говорит, что у молодых пар случаются кризисы и главное, не выходить замуж "за состояние".

"Мы тоже начинали с нуля. Поэтому никогда не бойтесь испытаний в супружеской жизни", - добавила артистка.

"Никогда не женитесь и не выходите замуж за состояние. Сначала чувства, а все потом добавится", - заявила актриса.

Ольга Сумская
Ольга Сумская / инфографика: Главред

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О персоне: Ольга Сумская

Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

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