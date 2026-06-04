"Так складывается": Сумская заговорила о личной жизни дочери

Кратко:
- Какой совет дала Ольга Сумская
- Как она относится к личной жизни дочерей
Известная украинская артистка Ольга Сумская неожиданно заговорила о личной жизни младшей дочери Анны, которую она родила от актера Виталия Борисюка.
Как рассказала артистка изданию РБК, она не вмешивается в личную жизнь своих детей.
"Я не вмешиваюсь в личную жизнь своих детей. Вот как складывается… И ты никогда не можешь дать какой-то материнский совет. Ты просто хочешь, чтобы твой ребенок был счастлив", - говорит она.
Актриса говорит, что у молодых пар случаются кризисы и главное, не выходить замуж "за состояние".
"Мы тоже начинали с нуля. Поэтому никогда не бойтесь испытаний в супружеской жизни", - добавила артистка.
"Никогда не женитесь и не выходите замуж за состояние. Сначала чувства, а все потом добавится", - заявила актриса.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что Мила Нитич впервые решилась на болезненное признание, рассказав о потере ребенка на раннем сроке беременности. По словам артистки, пережитая трагедия не только стала для нее тяжелым ударом, но и повлекла за собой серьезные осложнения для здоровья.
Ранее также Ани Лорак столкнулась с преследованием со стороны российских властей. Близкие к артистке источники выражают надежду на то, что Каролина задействует влиятельные связи, которые помогут ей снова уйти от серьезных последствий, но ситуация выходит из-под контроля.
Вас может заинтересовать:
- "Подсыпали и подкладывали": Ольге Сумской пытались навредить
- "Никто не отчитывается": Ольга Сумская раскрыла правду о семейном бюджете
- "Будем лечить": Ольга Сумская в больнице сообщила о диагнозе
О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред