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Именины с 20 по 26 июля: кого обязательно нужно поздравить на этой неделе

Марина Иваненко
19 июля 2026, 12:13
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Именины с 20 по 26 июля помогут узнать, кто отмечает День ангела каждый день. Публикуем полный список имен и рассказываем о происхождении этой традиции.
День ангела
Именины / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие имена отмечают именины на следующей неделе
  • Откуда берет начало традиция Дня ангела

На следующей неделе многие украинцы будут отмечать День ангела (именины). Это день памяти святого, в честь которого назвали человека. Сегодня этот праздник остается популярным в Украине - его отмечают как верующие, так и люди, не исповедующие религию. Главред расскажет об этом подробнее.

Как отмечает издание PMG.ua, иногда одно и то же имя упоминается в церковном календаре несколько раз в год. В таком случае главными считаются те именины, дата которых ближе всего к дню рождения человека.

видео дня

Кто отмечает именины с 20 по 26 июля: список имен

20 июля - Илья, Константин

21 июля - Симеон, Иван

22 июля - Мария, Магдалина

23 июля - Трофим, Феофил

24 июля - Борис, Глеб, Кристина

25 июля - Анна, Олимпиада

26 июля - Параскева, Иосиф

Самые популярные мужские имена
Самые популярные мужские имена / Инфографика: Главред

Откуда берет начало традиция Дня ангела

Когда-то для украинцев День ангела был даже важнее дня рождения. Часто эти праздники совпадали, ведь родители выбирали имя ребенку в соответствии с церковным календарем. Именно поэтому рожденных зимой нередко называли Николаями или Аннами, а летом - Иванами или Мариями.

Наиболее популярные женсике имена
Наиболее популярные женсике имена / Инфографика: Главред

В советское время из-за преследований церкви люди реже обращались к церковному календарю и чаще называли детей в честь родственников или близких. После восстановления независимости Украины традиция выбирать имена по церковному календарю постепенно возродилась. В День ангела верующие традиционно молятся своему ангелу-хранителю и просят его о защите и поддержке.

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Об источнике: PMG

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