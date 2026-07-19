Именины с 20 по 26 июля: кого обязательно нужно поздравить на этой неделе

Вы узнаете:
- Какие имена отмечают именины на следующей неделе
- Откуда берет начало традиция Дня ангела
На следующей неделе многие украинцы будут отмечать День ангела (именины). Это день памяти святого, в честь которого назвали человека. Сегодня этот праздник остается популярным в Украине - его отмечают как верующие, так и люди, не исповедующие религию. Главред расскажет об этом подробнее.
Как отмечает издание PMG.ua, иногда одно и то же имя упоминается в церковном календаре несколько раз в год. В таком случае главными считаются те именины, дата которых ближе всего к дню рождения человека.
Кто отмечает именины с 20 по 26 июля: список имен
20 июля - Илья, Константин
21 июля - Симеон, Иван
22 июля - Мария, Магдалина
23 июля - Трофим, Феофил
24 июля - Борис, Глеб, Кристина
25 июля - Анна, Олимпиада
26 июля - Параскева, Иосиф
Откуда берет начало традиция Дня ангела
Когда-то для украинцев День ангела был даже важнее дня рождения. Часто эти праздники совпадали, ведь родители выбирали имя ребенку в соответствии с церковным календарем. Именно поэтому рожденных зимой нередко называли Николаями или Аннами, а летом - Иванами или Мариями.
В советское время из-за преследований церкви люди реже обращались к церковному календарю и чаще называли детей в честь родственников или близких. После восстановления независимости Украины традиция выбирать имена по церковному календарю постепенно возродилась. В День ангела верующие традиционно молятся своему ангелу-хранителю и просят его о защите и поддержке.
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Об источнике: PMG
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