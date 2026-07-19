Школьная головоломка со спичками, которая заставляет взрослых ломать голову

Головоломки со спичками уже много лет являются одними из самых популярных в мире. Несмотря на свою простоту, они способны надолго увлечь как детей, так и взрослых.
Автор канала "Головоломки Puzzles" на YouTube поделилась интересной головоломкой со спичками. Чтобы решить математическое уравнение, нужно переместить всего одну спичку. Что важно, справиться нужно за 30 секунд.
Для решения головоломки не нужны специальные знания или сложные инструменты - достаточно внимательно посмотреть на расположение спичек, пишет Главред.
Иногда достаточно переместить всего одну спичку, чтобы полностью изменить картину и найти правильное решение.
Чаще всего правильный ответ находится не там, где его все ищут сначала, поэтому нужно проявить креативность.
Если решение не найдется сразу, не стоит расстраиваться. Просто попробуйте новые комбинации.
Если вам удалось разгадать эту головоломку – поздравляем! Если нет – вам точно повезет в другой раз. Решение головоломки можно посмотреть ниже.
Если вам нравятся такие задачи, то у нас есть еще одна головоломка со спичками. В ней нужно переставить только одну спичку, чтобы математическое уравнение 28+29=45 стало верным. Время на решение задачи ограничено - нужно уложиться в 60 секунд.
Также вам может понравиться тест на IQ. В нем нужно найти 3 отличия на картинке портного за 35 секунд.
Подробное решение головоломки можно посмотреть в видео:
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Об источнике: Головоломки Puzzles
Головоломки Puzzles - канал на YouTube, который публикует интересные головоломки с ответами. Авторы канала создают головоломки самостоятельно на основе популярных логических задач из интернета и других источников.
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