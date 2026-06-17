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Коварная головоломка со спичками, которую школьники решают быстрее родителей

Мария Николишин
17 июня 2026, 20:46
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Головоломки развивают способность быстро находить решения в сложных ситуациях.
Коварная головоломка со спичками, которую школьники решают быстрее родителей
Интересная головоломка со спичками / фото: скриншот из видео

Головоломки со спичками — это интересные задачи, которые подходят как для детей, так и для взрослых. Они улучшают арифметические навыки, когнитивную гибкость, пространственное мышление и внимание к деталям.

Автор канала "Головоломки Puzzles" на YouTube поделилась увлекательной головоломкой со спичками. Чтобы решить математическое уравнение, нужно переместить две спички. Время на решение задачи — 60 секунд.

Коварная головоломка со спичками, которую школьники решают быстрее родителей
Переставьте две спички / фото: скриншот из видео

Важно отметить, что головоломки со спичками требуют наблюдательности и логического мышления, пишет Главред.

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Нужно перемещать, добавлять или убирать спички, чтобы данное уравнение стало правильным.

Лучший вариант — сосредоточить все свое внимание. Это может помочь лучше распознавать закономерности и устанавливать логические связи.

Не торопитесь с ответом — иногда правильное решение находится там, где его меньше всего ожидаешь увидеть.

Если вам удалось разгадать эту головоломку — у вас, несомненно, исключительный IQ и невероятная способность мыслить нестандартно. Если нет — не расстраивайтесь. Решение головоломки можно посмотреть ниже.

Коварная головоломка со спичками, которую школьники решают быстрее родителей
Решение головоломки / фото: скриншот из видео

Вам также могут понравиться другие похожие задачи. Например, в головоломке "9+9=2" нужно переместить две спички, чтобы математическое равенство стало верным. На выполнение задания дается 60 секунд.

Также вас может заинтересовать тест на IQ. В нем нужно найти 3 отличия на картинках с пиратским кораблем. Время на выполнение задания — всего 10 секунд.

Подробное решение головоломки можно посмотреть в видео:

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Об источнике: Головоломки Puzzles

Головоломки Puzzles — канал на YouTube, который публикует интересные головоломки с ответами. Авторы канала создают головоломки самостоятельно на основе популярных логических задач из интернета и других источников.

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