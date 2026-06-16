Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мужчины с газетой за 23 с

Головоломки на поиск отличий - отличный способ потренировать внимательность, память и скорость мышления. Такие задания помогают развивать наблюдательность и учат замечать детали, которые легко ускользают от взгляда, пишет Jagranjosh.
На этот раз вам предстоит непростое испытание. Перед вами два изображения мужчины с газетой. На первый взгляд картинки выглядят абсолютно одинаковыми, однако между ними скрыты три отличия.
Ваша задача - обнаружить все различия всего за 23 секунд.
Будьте максимально внимательны: изменения могут касаться любых элементов изображения - цвета, формы предметов или их расположения. Иногда даже самая незначительная деталь может оказаться ключом к правильному ответу.
Ограниченное время делает задание еще более увлекательным и позволяет проверить не только наблюдательность, но и способность быстро анализировать визуальную информацию.
Удалось найти все три отличия до окончания отсчета?
Если же какие-то детали остались незамеченными, не расстраивайтесь - правильный ответ можно увидеть ниже и сравнить его со своими результатами.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.
Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.
Другие ребусы:
- Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика со слоненком за 39 с
- Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика и призрака за 15 с
- Тест на IQ: нужно найти 12 различий на картинке мальчика-пирата за 29 с
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред