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Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мужчины с газетой за 23 с

Виталий Кирсанов
16 июня 2026, 04:00
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Головоломки помогают улучшить внимание, тренируют память и стимулируют умственную активность.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки на поиск отличий - отличный способ потренировать внимательность, память и скорость мышления. Такие задания помогают развивать наблюдательность и учат замечать детали, которые легко ускользают от взгляда, пишет Jagranjosh.

На этот раз вам предстоит непростое испытание. Перед вами два изображения мужчины с газетой. На первый взгляд картинки выглядят абсолютно одинаковыми, однако между ними скрыты три отличия.

Ваша задача - обнаружить все различия всего за 23 секунд.

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головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Будьте максимально внимательны: изменения могут касаться любых элементов изображения - цвета, формы предметов или их расположения. Иногда даже самая незначительная деталь может оказаться ключом к правильному ответу.

Ограниченное время делает задание еще более увлекательным и позволяет проверить не только наблюдательность, но и способность быстро анализировать визуальную информацию.

Удалось найти все три отличия до окончания отсчета?

Если же какие-то детали остались незамеченными, не расстраивайтесь - правильный ответ можно увидеть ниже и сравнить его со своими результатами.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

Другие ребусы:

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