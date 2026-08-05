Путин размещает войска КНДР с более сотней ракет у границы Украины - Reuters

Пхеньян уже передал РФ ракеты KN-23 и KN-24 и направил туда военных.

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Россия развертывает ракетное подразделение КНДР для усиления ударов по Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, KCNA

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РФ развертывает ракетное подразделение КНДР в Воронежской области

В его состав могут войти 90 военнослужащих, 120 ракет и 6 пусковых установок

Москва хочет усилить удары баллистическими ракетами по Украине

Россия начала развертывание ракетного подразделения Северной Кореи на западе страны. Москва планирует использовать его для усиления ударов баллистическими ракетами по территории Украины. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Черняка.

По информации ГУР, Россия пытается развернуть северокорейское ракетное подразделение в Воронежской области. В его состав могут войти около 90 военнослужащих из КНДР.

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Ожидается, что это подразделение будет действовать в составе 112-й ракетной бригады России. По данным украинской разведки, оно может быть оснащено примерно 120 баллистическими ракетами и шестью пусковыми установками.

Зачем России помощь Северной Кореи

В ГУР отмечают, что Москва пытается увеличить количество ударов баллистическими ракетами по Украине на фоне проблем с противовоздушной обороной.

Черняк подчеркнул, что Украина испытывает нехватку современных систем ПВО, а Россия пытается использовать эту ситуацию, поскольку баллистические ракеты являются одними из самых сложных целей для перехвата. По словам представителя разведки, привлечение военных КНДР может стать одним из способов для Кремля расширить возможности ракетных атак.

Иранские баллистические ракеты / Инфографика: Главред

Какие ракеты КНДР уже могла передать России

По данным украинской разведки, Пхеньян уже передал Москве новую партию баллистических ракет. Речь идет об около 40 ракетах типов KN-23 и KN-24. Кроме того, Северная Корея направила в Россию военнослужащих, однако пока неизвестно, какую именно роль они будут выполнять в российских ракетных операциях.

В то же время окончательные параметры развертывания, в частности количество ракет и формат участия военных КНДР, должны быть согласованы в ходе переговоров на высшем уровне, которые запланированы на следующий месяц.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Что может помочь против баллистики РФ - объяснение эксперта

Россия сейчас производит баллистические ракеты значительно быстрее, чем Запад изготавливает ракеты PAC-3 для систем Patriot, способные их перехватывать. Поэтому Украина может рассчитывать прежде всего на передачу ракет из запасов международных партнеров, заявил советник президента Сергей Бескрестнов (Флеш).

"Если речь не идет о создании антибаллистической коалиции и о производстве ракет Patriot по лицензии, то помочь нам сейчас может только международное сообщество, предоставив ракеты из своих запасов. А запасы есть", - написал он.

По его данным, РФ ежемесячно производит около 70 ракет "Искандер", 50 ракет С-400 и несколько "Цирконов", тогда как производство PAC-3 составляет 50–60 ракет в месяц. В то же время в мире насчитывается около 4–5 тысяч таких перехватчиков, а запас российских "Искандеров" оценивается в 200–300 единиц.

На фоне дефицита ракет Patriot Россия всё чаще применяет баллистическое оружие. Президент Владимир Зеленский заявлял, что нехватка перехватчиков позволяет РФ наносить удары, угрожающие украинским городам.

Сотрудничество КНДР с Россией - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, испанские следователи сообщили о затоплении российского грузового судна "Большая Медведица". Следователи отметили, что корабль затонул 23 декабря после серии взрывов в Средиземном море.

Президент Владимир Зеленский сообщил о применении северокорейской баллистической ракеты против Украины. В обращении он сообщил об ударе по Радушному и призвал партнеров усилить противовоздушную оборону.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что использование KN-23 может свидетельствовать о проблемах с производством баллистических ракет в России. По его оценке, ранее Россия выпускала около 60 баллистических ракет ежемесячно, а темпы производства после ударов по заводам сократились.

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