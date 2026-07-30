Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Почему РФ снова начала бить по Украине ракетами из КНДР: в ЦПД раскрыли тревожный сигнал

Юрий Берендий
30 июля 2026, 23:09
google news Подпишитесь
на нас в Google
В ЦПД пояснили, что возвращение северокорейских ракет KN-23 может свидетельствовать о дефиците собственного производства баллистических ракет в России.
Почему РФ снова начала бить по Украине ракетами из КНДР: в ЦПД раскрыли тревожный сигнал
Ракеты KN-23 - Россия атаковала Украину оружием из КНДР / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

  • Россия впервые за долгое время применила ракету из КНДР
  • Производство баллистических ракет сократилось после ударов по заводам РФ
  • Кремль экономит ракеты, расходуя стратегический резерв

Россия во время массированной атаки 30 июля могла впервые за долгое время применить против Украины северокорейскую баллистическую ракету KN-23. По мнению экспертов, это может свидетельствовать не только о продолжении военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна, но и об изменениях в возможностях российского оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в комментарии 24 Каналу.

Почему Россия вернулась к использованию ракет KN-23

Одной из главных версий является изменение подхода Кремля к использованию собственного вооружения. По оценке руководителя ЦПД, последние месяцы существенно повлияли на возможности российской военной промышленности.

видео дня

"Россияне уже залезли в стратегический запас, который создавался для потенциальной войны со странами НАТО. Его нужно восстанавливать, поэтому они используют KN-23", - отметил Коваленко.

Он пояснил, что до ударов Украины по предприятиям российского военно-промышленного комплекса Россия выпускала примерно 60 баллистических ракет ежемесячно. После атак Сил обороны темпы производства сократились, хотя интенсивность массированных ударов по Украине оставалась высокой.

ЦПД
ЦПД / Инфографика: Главред

Что означает появление северокорейских ракет

По словам Коваленко, нынешняя ситуация может свидетельствовать о стремлении Кремля сохранить собственные запасы баллистических ракет на случай других сценариев.

"Россияне уже вынуждены беречь свои ракеты, поэтому применение KN-23 может свидетельствовать о проблемах с собственным производством баллистического оружия", - подчеркнул он.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации отметил, что на данный момент нет подтвержденных данных о новых поставках такого вооружения из Северной Кореи.

Были ли новые поставки оружия из КНДР

Несмотря на отсутствие официального подтверждения новых партий ракет, эксперт напомнил, что сотрудничество между Москвой и Пхеньяном в этой сфере продолжается уже не первый год.

По его словам, ранее Россия уже получала северокорейские ракеты в рамках договоренностей о стратегическом партнерстве. Такие поставки могли осуществляться в обмен на финансовые ресурсы, технологии или другие виды поддержки.

"Пока нет подтвержденной информации о новых поставках северокорейских ракет. Однако ранее такое сотрудничество между Москвой и Пхеньяном уже имело место в рамках договоренностей о стратегическом партнерстве", - сказал Коваленко.

ракеты кндр инфографика
Баллистические ракеты КНДР / Инфографика: Главред

Какой город станет следующей целью атаки РФ - предупреждение мониторинговых служб

По оценке мониторингового канала "єРадар", во время ночной атаки 30 июля Россия использовала лишь незначительную часть подготовленного ракетного арсенала. Аналитики предполагают, что это может свидетельствовать о подготовке нового массированного удара в ближайшее время, а наиболее вероятной целью может стать Киев.

По их данным, в течение ночи оккупанты применили девять баллистических ракет и четыре ракеты "Циркон" из более чем полусотни боеприпасов, которые, вероятно, были готовы к использованию. Это может указывать на сохранение основного запаса для следующей атаки.

Аналитики также не исключают, что часть ракет, выпущенных по столице, имела не только ударное, но и разведывательное назначение. По их мнению, отдельные пуски могли использоваться для оценки возможностей украинской противовоздушной обороны и проверки наличия ракет для систем ПВО.

Инфографика циркон
Циркон / Инфографика Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, мэр Львова Андрей Садовый сообщил об обстреле Львова и повреждении жилых домов. По его словам, на месте развернута спасательная операция, в частности задействованы спасатели и местные жители, которые помогают расчищать завалы. Известно о повреждении двух жилых домов в районах улиц Патона и Выговского.

ГСЧС сообщило о последствиях удара по Киеву и области. Представители ведомства отметили, что в результате атаки РФ есть погибшие и раненые.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил обизменении тактики нанесения ударов по Украине. Он сообщил, что за последнюю неделю противник в большей степени применил баллистические ракеты. По его словам, среди применённых были "Искандер-М", С-400 и "Циркон".

Читайте также:

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко - лейтенант Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров общественного мнения работать вместе, чтобы противодействовать российским ИПсО", - подчеркнул Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости КНДР ракетный удар
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Почему РФ снова начала бить по Украине ракетами из КНДР: в ЦПД раскрыли тревожный сигнал

Почему РФ снова начала бить по Украине ракетами из КНДР: в ЦПД раскрыли тревожный сигнал

23:09Война
"Это недопустимо": в городах Украины начнутся масштабные проверки, причина

"Это недопустимо": в городах Украины начнутся масштабные проверки, причина

22:55Украина
Россия впервые за долгое время ударила по Украине ракетой из КНДР: что известно

Россия впервые за долгое время ударила по Украине ракетой из КНДР: что известно

20:35Война
Реклама

Популярное

Ещё
Пищевая моль исчезнет раз и навсегда: что нужно положить в кухонный шкаф

Пищевая моль исчезнет раз и навсегда: что нужно положить в кухонный шкаф

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке бурундука за 17 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке бурундука за 17 с

Никакой не "попутчик": как на украинском правильно назвать человека, с которым по дороге

Никакой не "попутчик": как на украинском правильно назвать человека, с которым по дороге

Колебания достигнут почти 5-балльного уровня: прогноз магнитных бурь

Колебания достигнут почти 5-балльного уровня: прогноз магнитных бурь

Воды Дуная отступили: на дне реки неожиданно нашли древнего гиганта

Воды Дуная отступили: на дне реки неожиданно нашли древнего гиганта

Последние новости

00:06

В ЕС приняли решение о военнообязанных украинцах: о чем идет речь

30 июля, четверг
23:56

Нож мясорубки снова станет острым: лайфхак с крышкой от банки

23:09

Почему РФ снова начала бить по Украине ракетами из КНДР: в ЦПД раскрыли тревожный сигнал

23:08

Не ковром единственным: дизайнеры назвали вещи, "убивающие" стиль интерьераВидео

22:55

"Это недопустимо": в городах Украины начнутся масштабные проверки, причина

Мобилизация, пенсии, банки, субсидии и новые правила для бизнеса: что изменится в Украине с 1 августаМобилизация, пенсии, банки, субсидии и новые правила для бизнеса: что изменится в Украине с 1 августа
22:36

Побег с деньгами и обман: таролог предупредила Козерогов о рисках в августе 2026

22:31

Вселилась Волочкова: пьяная Лорак на видео опозорилась в сетиВидео

22:31

Известный актер выиграл $1 млн в шоу "Кто хочет стать миллионером?"Видео

22:09

Одежда, надетая наизнанку, привлечет беду — как быстро нейтрализовать суеверие

Реклама
21:58

Главные везунчики августа: кому карты Таро предрекли мощный финансовый взлетВидео

21:48

Когда копать картошку в августе — идеальные дни для сбора урожая по календарю

21:48

Секрет здоровых помидоров до октября: чем обработать кусты перед созреваниемВидео

21:47

57-летняя Дженнифер Энистон в бикини показала подтянутый пресс

21:27

Названы месяцы рождения людей, которых скоро покинет "черная полоса"

21:24

Детей из Вишневого после трагедии отправили в лагерь, где царит антисанитарияФото

20:38

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке голубя за 11 с

20:35

Россия впервые за долгое время ударила по Украине ракетой из КНДР: что известно

20:31

Wi-Fi плохо работает в квартире из-за одного устройства на кухне — в чём причина

19:55

Из одного куста — целая грядка: огородник показал, как размножить помидоры без семянВидео

19:51

"Просто кайфую": Илона Гвоздева впервые за пять лет отдохнула с мужем за границей

Реклама
19:47

Колебания достигнут почти 5-балльного уровня: прогноз магнитных бурь

19:36

На работе готовят предложение — кого из знаков зодиака ждет неожиданность

19:16

Курс валют в августе: банкир назвал риски для доллара и евро в Украине

19:10

Июль стал рекордным по количеству ракетных ударов РФ по Украине: Коваленко раскрыл деталимнение

19:07

В Польше резко изменили позицию по передаче Украине ракет для Patriot

18:59

Заговенье на Успенский пост: что можно и нельзя делать 31 июля

18:47

Закуска из баклажанов, которую съедят в первую очередь: рецепт за 15 минут

18:40

Путинист Басков обновил свое уставшее лицо: что он сделал

18:33

Россияне останутся без света и тепла: назван катастрофический для Кремля сценарийВидео

18:15

Как говорить правильно — "завідувач" или "завідуючий": ответ может удивить

18:05

Натали Портман показала беременный живот на последних сроках

18:03

Температура снизится с +34 до +12 градусов: как изменится погода в Украине

17:57

Призывал к ядерному удару по Украине: СБУ объявила подозрение режиссеру из РФ

17:53

Wi-Fi будет работать в разы лучше: названы топ предметов, "убивающих" сигнал роутераВидео

17:19

Голубика завалит урожаем: чем обязательно подкормить кусты уже сейчас

17:08

РФ хочет оставить украинцев без тепла, света и газа: насколько тяжелой будет зима

17:00

Судьба пяти детей до сих пор неизвестна: Зеленский отреагировал на трагедию под Кривым Рогом

16:43

Звезду сериала "Бумажный дом" задержали по делу о коррупции в Турции

16:32

Россия ударила по Польше: все детали атаки, почему ракету не сбили и как реагирует мир

16:29

Гороскоп Таро для Весов на август 2026: новый уровень жизни, брак и тайные врагиВидео

Реклама
15:50

"Мне нравится": 96-летний Клинт Иствуд признался, что помогает ему активно работать

15:50

Доллар резко обвалился, а евро взлетел вверх: курс валют на 31 июля

15:39

Кто разбогатеет и купит жилье уже в августе 2026: гороскоп Таро на месяц

15:24

Медовый Спас 2026: что обязательно освящают в церкви на Маковея

15:05

Кожица помидоров больше не будет твердой: 3 ошибки, из-за которых портится урожай

14:18

РФ не случайно ударила по западу Украины: эксперт раскрыл коварный замысел врага

13:41

Что сжечь в печи, чтобы дымоход прочистился сам: достаточно всего одной таблетки

13:08

Странно, но гениально: почему хозяйки начали клеить двусторонний скотч на веникВидео

12:39

Кабмин утвердил налог на посылки: к чему теперь следует готовиться украинцам

12:29

Георгины покроются бутонами и будут цвести до заморозков: что нужно сделать в августе

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять