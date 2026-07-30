Почему РФ снова начала бить по Украине ракетами из КНДР: в ЦПД раскрыли тревожный сигнал

В ЦПД пояснили, что возвращение северокорейских ракет KN-23 может свидетельствовать о дефиците собственного производства баллистических ракет в России.

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Ракеты KN-23 - Россия атаковала Украину оружием из КНДР / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

Россия впервые за долгое время применила ракету из КНДР

Производство баллистических ракет сократилось после ударов по заводам РФ

Кремль экономит ракеты, расходуя стратегический резерв

Россия во время массированной атаки 30 июля могла впервые за долгое время применить против Украины северокорейскую баллистическую ракету KN-23. По мнению экспертов, это может свидетельствовать не только о продолжении военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна, но и об изменениях в возможностях российского оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в комментарии 24 Каналу.

Почему Россия вернулась к использованию ракет KN-23

Одной из главных версий является изменение подхода Кремля к использованию собственного вооружения. По оценке руководителя ЦПД, последние месяцы существенно повлияли на возможности российской военной промышленности.

видео дня

"Россияне уже залезли в стратегический запас, который создавался для потенциальной войны со странами НАТО. Его нужно восстанавливать, поэтому они используют KN-23", - отметил Коваленко.

Он пояснил, что до ударов Украины по предприятиям российского военно-промышленного комплекса Россия выпускала примерно 60 баллистических ракет ежемесячно. После атак Сил обороны темпы производства сократились, хотя интенсивность массированных ударов по Украине оставалась высокой.

ЦПД / Инфографика: Главред

Что означает появление северокорейских ракет

По словам Коваленко, нынешняя ситуация может свидетельствовать о стремлении Кремля сохранить собственные запасы баллистических ракет на случай других сценариев.

"Россияне уже вынуждены беречь свои ракеты, поэтому применение KN-23 может свидетельствовать о проблемах с собственным производством баллистического оружия", - подчеркнул он.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации отметил, что на данный момент нет подтвержденных данных о новых поставках такого вооружения из Северной Кореи.

Были ли новые поставки оружия из КНДР

Несмотря на отсутствие официального подтверждения новых партий ракет, эксперт напомнил, что сотрудничество между Москвой и Пхеньяном в этой сфере продолжается уже не первый год.

По его словам, ранее Россия уже получала северокорейские ракеты в рамках договоренностей о стратегическом партнерстве. Такие поставки могли осуществляться в обмен на финансовые ресурсы, технологии или другие виды поддержки.

"Пока нет подтвержденной информации о новых поставках северокорейских ракет. Однако ранее такое сотрудничество между Москвой и Пхеньяном уже имело место в рамках договоренностей о стратегическом партнерстве", - сказал Коваленко.

Баллистические ракеты КНДР / Инфографика: Главред

Какой город станет следующей целью атаки РФ - предупреждение мониторинговых служб

По оценке мониторингового канала "єРадар", во время ночной атаки 30 июля Россия использовала лишь незначительную часть подготовленного ракетного арсенала. Аналитики предполагают, что это может свидетельствовать о подготовке нового массированного удара в ближайшее время, а наиболее вероятной целью может стать Киев.

По их данным, в течение ночи оккупанты применили девять баллистических ракет и четыре ракеты "Циркон" из более чем полусотни боеприпасов, которые, вероятно, были готовы к использованию. Это может указывать на сохранение основного запаса для следующей атаки.

Аналитики также не исключают, что часть ракет, выпущенных по столице, имела не только ударное, но и разведывательное назначение. По их мнению, отдельные пуски могли использоваться для оценки возможностей украинской противовоздушной обороны и проверки наличия ракет для систем ПВО.

Циркон / Инфографика Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, мэр Львова Андрей Садовый сообщил об обстреле Львова и повреждении жилых домов. По его словам, на месте развернута спасательная операция, в частности задействованы спасатели и местные жители, которые помогают расчищать завалы. Известно о повреждении двух жилых домов в районах улиц Патона и Выговского.

ГСЧС сообщило о последствиях удара по Киеву и области. Представители ведомства отметили, что в результате атаки РФ есть погибшие и раненые.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил обизменении тактики нанесения ударов по Украине. Он сообщил, что за последнюю неделю противник в большей степени применил баллистические ракеты. По его словам, среди применённых были "Искандер-М", С-400 и "Циркон".

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О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко - лейтенант Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров общественного мнения работать вместе, чтобы противодействовать российским ИПсО", - подчеркнул Андрей Коваленко.

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