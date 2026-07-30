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Кожица помидоров больше не будет твердой: 3 ошибки, из-за которых портится урожай

Дарья Пшеничник
30 июля 2026, 15:05
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Жара, нерегулярный полив и неудачно выбранный сорт превращают сочные плоды в кожистые, а чрезмерное орошение приводит к появлению трещин.

Кожица помидоров больше не будет твердой: 3 ошибки, из-за которых портится урожай
Почему кожица домашних помидоров жесткая и что с этим делать / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

Вы узнаете:

  • Почему домашние помидоры вырастают с толстой кожицей
  • Как часто их поливать в жару
  • Какие сорта лучше не есть в свежем виде

видео дня

Твёрдая кожица домашних помидоров - это реакция растения на стресс, прежде всего на недостаток воды и длительную жару: в сухой почве плоды растут медленнее и утолщают оболочку, чтобы удержать влагу. К этому добавляются трещины, разломы и солнечные ожоги, которые дополнительно утолщают поверхность плода, пишет Southern Living.

Томаты нуждаются в большом количестве влаги на протяжении всего периода роста, а её дефицит приводит не только к утолщению кожицы, но и к верхушечной гнили. В то же время противоположная крайность тоже вредит: избыток воды размывает вкус и провоцирует растрескивание плодов.

Оптимальный режим - регулярный полив, особенно в периоды без дождей, с контролем влажности почвы на глубине около 5 см. В самые жаркие недели растениям нужна вода два-три раза в неделю, а контейнерным посадкам - ежедневно. Промочивать почву следует на глубину 15 см, а поверхность мульчировать, чтобы влага сохранялась дольше.

Жара и прямой солнечный свет портят кожуру

Аномально жаркое лето почти гарантированно приводит к появлению партии жестких плодов. Помимо утолщения кожицы, сочетание постоянного солнца и высоких температур вызывает солнечный ожог - желтоватые кожистые участки, которые в тяжелых случаях светлеют и становятся похожими на бумагу.

Защитой здесь служит затенение. Издание советует не обрезать кусты слишком радикально: густая зеленая листва как раз и прикрывает плоды от прямых лучей. При экстремальной жаре дополнительным вариантом становится затеняющая сетка, которая снижает солнечную нагрузку на растения.

Некоторые сорта по природе жесткие

Еще одна причина не имеет ничего общего с ошибками в уходе - генетика сорта. Сливообразные томаты типа "Amish Paste" выводили именно с расчётом на плотную кожицу и мясистую сердцевину, что делает их удобными для консервирования и приготовления соусов.

Такую же толстую кожицу имеют сорта, которые продавцы позиционируют как устойчивые к растрескиванию, и супермаркетные гибриды - их кожица рассчитана на транспортировку без повреждений. Для сэндвичей такие плоды подходят плохо: перед подачей их лучше очистить или отправить на переработку.

Как правильно поливать помидоры
Как правильно поливать помидоры / Инфографика: Главред

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Об источнике: SouthernLiving

SouthernLiving - это журнал о жизни, ориентированный на читателей с юга США, содержащий рецепты, новости о планировке домов и садов, а также информацию о культуре и путешествиях по Югу. Журнал издается компанией Southern Progress Corporation, базирующейся в Бирмингеме, штат Алабама, и входящей в состав IAC's Dotdash Meredith, пишет Википедия.

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