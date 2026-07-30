Россия убила многодетную семью под Кривым Рогом: погибли родители и их дети - детали трагедии

Ударом по жилому дому на Криворожье россияне убили почти всю многодетную семью Вороновых.

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Россия убила многодетную семью под Кривым Рогом / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, "СВОИ. Кривой Рог"

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Российская ракета попала в жилой дом многодетной семьи Вороновых в Радужном

Погибли 47-летний Артем и 41-летняя Елена Вороновы, их дети и полуторагодовалый внук

На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы

В поселке Радушное Криворожского района Днепропетровской области 30 июля в результате массированного удара российских войск погибла многодетная семья Вороновых.

Вражеская ракета попала непосредственно в жилой дом, где находились люди. Об этом сообщили в Новопольском сельском совете.

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По данным Министерства внутренних дел Украины, в результате прямого попадания ракеты, запущенной с территории Воронежской области РФ, погибли шесть человек, среди которых трое детей - 6-летняя девочка и мальчики в возрасте 11 и 17 лет. Также сообщалось о нескольких пропавших без вести.

Как сообщает "Первый городской KR", в собственном доме погибли 47-летний Артем и 41-летняя Елена Вороновы, которые воспитывали 10 детей. Российский удар также унес жизни их детей и полуторагодовалого внука.

Среди тех, чьи тела уже нашли или до сих пор ищут под завалами, - 17-летний Марк, 16-летняя Доминика, 14-летняя Виорика, 13-летний Захарий, 11-летний Азарий Илай, 9-летняя Федерика, 7-летняя Эмилия и маленький Артем, которому был всего 1 год и 6 месяцев. У родных не осталось сомнений в гибели всей семьи.

31 июля в Кривом Роге объявлен день траура по погибшим.

"Кривой Рог вместе с посёлком Радушное. В нескольких километрах от города. Ужасная трагедия. От российской ракеты погибло как минимум шесть человек, в том числе трое детей. И, к сожалению, после проведения генетических экспертиз могут появиться еще плохие новости. Дружная, добрая, верующая семья…", - сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

Ракетный удар по Украине 30 июля 2026 года - что известно

Как писал Главред, в ночь на 30 июля российские войска устроили массированную комбинированную атаку на территорию Украины. Враг применил баллистические ракеты, часть из которых летела в направлении Киева.

Масштаб ночного удара вышел далеко за пределы одного региона - под обстрел попала почти половина страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, под ударами оказались Киев и Киевская область, Днепропетровская, Львовская, Полтавская, Харьковская, Николаевская, Сумская, Винницкая, Черкасская и Ивано-Франковская области.

Разрушены и повреждены десятки жилых домов, гражданских предприятий, объектов инфраструктуры. В этом ударе было задействовано более 70 ракет, причем значительная часть из них - баллистические. Еще более 280 ударных дронов.

Напомним, ранее сообщалось, что в пригороде Кривого Рога российская баллистическая ракета попала непосредственно в жилой дом, где находилась многодетная семья. В результате прямого попадания погибли шесть человек: две девочки в возрасте 5 и 12 лет, а также четверо взрослых. По данным председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, еще восемь человек получили травмы, среди них двое мальчиков в возрасте 6 и 15 лет.

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О персоне: Александр Вилкул Александр Вилкул - украинский политик, руководитель партии "Блок Вилкула". Руководитель военной администрации Кривого Рога с 26 февраля 2022 года. Председатель Совета обороны Кривого Рога, пишет Википедия.

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