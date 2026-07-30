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Воды Дуная отступили: на дне реки неожиданно нашли древнего гиганта

Константин Пономарев
30 июля 2026, 12:20
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В Болгарии на дне Дуная обнаружили челюсть, два бивня и другие кости, предположительно принадлежавшие мамонту. Находку обнажила засуха.
На дне реки были найдены останки, предположительно принадлежащие мамонту
На дне реки были найдены останки, предположительно принадлежащие мамонту / Коллаж Главред, фото: Balkanweb, Srpska National

Вы узнаете:

  • Что нашли жители на дне Дуная
  • Почему древние кости появились именно сейчас
  • Почему находка привлекла внимание

В Болгарии на дне Дуная были обнаружены останки, предположительно принадлежащие древнему мамонту. Необычная находка стала возможной после того, как уровень воды в реке опустился до рекордно низких отметок.

Подобные открытия зачастую становятся возможными, когда уровень рек значительно снижается. Это позволяет исследовать ранее скрытые под водой участки Дуная. Об этом пишет Reuters.

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Как была сделана находка

Останки заметил местный житель в среду, 30 июля, неподалеку от села Ряхово на севере Болгарии. На обнажившемся участке речного дна он увидел кости и сообщил о находке другим жителям населенного пункта. Вскоре информация поступила специалистам Регионального исторического музея в городе Русе.

На место прибыли эксперты, которые предварительно определили несколько крупных фрагментов как останки мамонта. По словам специалистов, среди них нижняя челюсть, два бивня и, предположительно, ребро древнего животного.

Комментарий музея

Директор Регионального исторического музея Николай Ненов рассказал информационному агентству БТА, что найденные кости планируют извлечь для дальнейшего изучения. Это позволит точнее определить их происхождение и возраст.

"Я бы не назвал это сенсацией, но любое открытие таких древних останков очень важно для науки", - сказал Ненов.

Останки мамонта заметил местный житель
Останки мамонта заметил местный житель / Фото: Slivo Pole Municipality

По его словам, место обнаружения находки может иметь интересное историческое значение. Долгое время считалось, что эта территория в прошлом была болотистой местностью, где древнее животное могло погибнуть тысячи лет назад.

Что известно на данный момент

Пока специалисты не называют точный возраст останков и не подтверждают окончательно, что они действительно принадлежат мамонту. После извлечения костей исследователям предстоит провести дополнительные исследования.

Необычная находка стала возможной из-за резкого падения уровня воды в Дунае. В последние недели река достигла рекордно низких отметок на фоне продолжительной летней жары и засухи, которые затронули многие регионы Европы.

Из-за маловодья обнажаются участки речного дна, обычно скрытые под водой. Вместе с древними слоями почвы они могут открывать археологические и палеонтологические находки, которые десятилетиями или даже тысячелетиями оставались недоступными для человека.

Ранее Главред писал о том, что рыбак прыгнул в воду за гигантом из глубин размером с человека. Природа продолжает удивлять даже тех, кто проводит на воде большую часть жизни. Даже опытные рыбаки иногда сталкиваются с тем, что кажется невероятным.

Также стало известно о том, что рыба с человеческими зубами держит в страхе целый курорт. Опасный морской "монстр" с мощными челюстями заполонил воды рядом с популярным местом отдыха.

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Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

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