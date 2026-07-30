Пищевая моль исчезнет раз и навсегда: что нужно положить в кухонный шкаф

Личинки пищевой моли могут оставаться незаметными до тех пор, пока не заражат значительную часть продуктов в доме.

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Как избавиться от пищевой моли на кухне / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как избавиться от пищевой моли

Чего боится пищевая моль

Как правильно хранить крупы

Пищевая моль - один из самых нежелательных "гостей" в доме. Она быстро размножается, откладывает яйца в крупах, муке или специях и способна за считанные дни превратить кухонные шкафы в рассадник личинок. Если вы заметили хотя бы одну особь, действовать нужно немедленно.

Главред расскажет, как быстро избавиться от пищевой моли на кухне.

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Почему моль опасна для продуктов

Несмотря на то, что пищевая моль не переносит инфекций, она загрязняет еду паутинкой, эксудатом и фекалиями, пишет Wprost Dom. Любые продукты с признаками заражения - комочками, паутинками или личинками - следует сразу выбрасывать. Оставлять их в шкафу опасно, ведь взрослые особи быстро заражают другие упаковки.

Натуральные способы отпугивания

Специалисты советуют использовать эфирные масла, запах которых моль не переносит. Наиболее эффективными считаются лаванда, эвкалипт, мята и гвоздика. В этих маслах содержатся летучие соединения, которые дезориентируют насекомых и снижают их активность.

Простой рецепт: в небольшую миску налейте около 50 миллиграммов спиртового уксуса и добавьте 5–10 капель эфирного масла лаванды или эвкалипта. Емкость со смесью следует поставить в пустой шкаф на несколько дней. Уксус нейтрализует запахи, а аромат масла отпугивает взрослых особей.

Где нельзя хранить крупы / Инфографика: Главред

Важные нюансы

Натуральные репелленты действуют только на взрослую моль, но не уничтожают яйца и личинки, остающиеся в продуктах. Поэтому необходимо тщательно проверять муку, рис, крупы, специи и даже корм для животных. Всё, что имеет признаки заражения, нужно без колебаний утилизировать.

Профилактика и гигиена

Чтобы свести к минимуму риск появления моли, рекомендуем регулярно мыть полки раствором воды и уксуса, а продукты хранить в герметичных контейнерах. Это создает барьер для насекомых и защищает запасы от заражения.

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Об источнике: Wprost Wprost - это польское еженедельное издание, освещающее широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно значимые вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищевых продуктов.

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