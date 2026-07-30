Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Пищевая моль исчезнет раз и навсегда: что нужно положить в кухонный шкаф

Инна Ковенько
30 июля 2026, 09:47
google news Подпишитесь
на нас в Google
Личинки пищевой моли могут оставаться незаметными до тех пор, пока не заражат значительную часть продуктов в доме.
Пищевая моль исчезнет раз и навсегда: что нужно положить в кухонный шкаф
Как избавиться от пищевой моли на кухне / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как избавиться от пищевой моли
  • Чего боится пищевая моль
  • Как правильно хранить крупы

Пищевая моль - один из самых нежелательных "гостей" в доме. Она быстро размножается, откладывает яйца в крупах, муке или специях и способна за считанные дни превратить кухонные шкафы в рассадник личинок. Если вы заметили хотя бы одну особь, действовать нужно немедленно.

Главред расскажет, как быстро избавиться от пищевой моли на кухне.

видео дня

Почему моль опасна для продуктов

Несмотря на то, что пищевая моль не переносит инфекций, она загрязняет еду паутинкой, эксудатом и фекалиями, пишет Wprost Dom. Любые продукты с признаками заражения - комочками, паутинками или личинками - следует сразу выбрасывать. Оставлять их в шкафу опасно, ведь взрослые особи быстро заражают другие упаковки.

Натуральные способы отпугивания

Специалисты советуют использовать эфирные масла, запах которых моль не переносит. Наиболее эффективными считаются лаванда, эвкалипт, мята и гвоздика. В этих маслах содержатся летучие соединения, которые дезориентируют насекомых и снижают их активность.

Простой рецепт: в небольшую миску налейте около 50 миллиграммов спиртового уксуса и добавьте 5–10 капель эфирного масла лаванды или эвкалипта. Емкость со смесью следует поставить в пустой шкаф на несколько дней. Уксус нейтрализует запахи, а аромат масла отпугивает взрослых особей.

Где нельзя хранить крупы
Где нельзя хранить крупы / Инфографика: Главред

Важные нюансы

Натуральные репелленты действуют только на взрослую моль, но не уничтожают яйца и личинки, остающиеся в продуктах. Поэтому необходимо тщательно проверять муку, рис, крупы, специи и даже корм для животных. Всё, что имеет признаки заражения, нужно без колебаний утилизировать.

Профилактика и гигиена

Чтобы свести к минимуму риск появления моли, рекомендуем регулярно мыть полки раствором воды и уксуса, а продукты хранить в герметичных контейнерах. Это создает барьер для насекомых и защищает запасы от заражения.

Смотрите видео о том, как избавиться от пищевой моли на кухне:

Читайте также:

Об источнике: Wprost

Wprost - это польское еженедельное издание, освещающее широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно значимые вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищевых продуктов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Моль лайфхак вредители
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
У Украины появились "козыри": как Зеленский поднялся в глазах Трампа - The Times

У Украины появились "козыри": как Зеленский поднялся в глазах Трампа - The Times

10:52Мир
"Чистый четверг": в более чем 100 ТЦК по всей Украине проводятся обыски — ГБР

"Чистый четверг": в более чем 100 ТЦК по всей Украине проводятся обыски — ГБР

10:21Украина
Образовалась 10-метровая воронка: во время атаки РФ в Польше упал неизвестный объект

Образовалась 10-метровая воронка: во время атаки РФ в Польше упал неизвестный объект

09:53Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Магнитные бури 30 июля: какой уровень солнечной активности ожидается

Магнитные бури 30 июля: какой уровень солнечной активности ожидается

Огурцы будут плодоносить до заморозков: какое домашнее удобрение удивит результатом

Огурцы будут плодоносить до заморозков: какое домашнее удобрение удивит результатом

Что посадить после картофеля: как восстановить почву и получить новый урожай

Что посадить после картофеля: как восстановить почву и получить новый урожай

Китайский гороскоп на сегодня, 30 июля: Драконам — перемены, Петухам — романтика

Китайский гороскоп на сегодня, 30 июля: Драконам — перемены, Петухам — романтика

Рыдал на кладбище: Киркоров похоронил самых близких

Рыдал на кладбище: Киркоров похоронил самых близких

Последние новости

10:58

Китайский гороскоп на завтра, 31 июля: Драконам — мечты, Лошадям — начинания

10:52

У Украины появились "козыри": как Зеленский поднялся в глазах Трампа - The Times

10:49

Точка перезапуска: кому ретроградный узел принесет долгожданный прорыв

10:21

"Чистый четверг": в более чем 100 ТЦК по всей Украине проводятся обыски — ГБРФото

09:53

Образовалась 10-метровая воронка: во время атаки РФ в Польше упал неизвестный объектВидео

Если Иран нанесет удар по Украине, каспийские порты могут быть просто уничтожены — Игорь СемиволосЕсли Иран нанесет удар по Украине, каспийские порты могут быть просто уничтожены — Игорь Семиволос
09:47

Пищевая моль исчезнет раз и навсегда: что нужно положить в кухонный шкаф

09:34

Тодоренко пожаловалась, что не справляется с детьми

09:27

За одну ночь РФ ударила по 10 областям Украины, погибли люди: новые подробностиФото

08:56

Дроны атаковали два склада Wildberries в РФ: под Пензой и в Сарапуле - черный дым

Реклама
08:35

РФ ударила баллистикой по пригороду Кривого Рога: есть много погибших, среди которых дети

07:33

РФ ударила по Киеву и области, есть жертва и раненые: свежие подробностиФото

06:50

Оккупанты атаковали ракетами Львов: под завалами жилых домов ищут людейФотоВидео

05:36

Гороскоп на завтра, 31 июля: Скорпионам — трудности, Козерогам — позитив

05:11

Никакой не "попутчик": как на украинском правильно назвать человека, с которым по дороге

04:27

Почему скрипит ламинат: эксперты рассказали, как решить проблему без демонтажа

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке бурундука за 17 с

03:36

Кто сбросит груз прошлого и закроет старые долги: гороскоп Таро на август 2026Видео

03:11

Сны с четверга на пятницу: действительно ли они пророческие и как их толковать

02:10

Сияющая раковина без лишних усилий: способ, который занимает менее 20 минутВидео

01:26

Серия мощных взрывов в Киеве и крупных городах: Украина под массированной атакой

Реклама
01:04

Группа Ту-95МС взяла курс на пусковые рубежи: когда ждать пусков ракет

29 июля, среда
23:33

Жёлтые пятна и налёт в унитазе исчезнут без усилий — что нужно насыпать на ночьВидео

23:26

Трудности останутся позади: 4 знака китайского зодиака ждет удачная полоса

23:19

Дело не в призыве: Федоров назвал главную проблему мобилизации

23:05

Не из-за Сырского: Федоров назвал истинную причину своей отставки

22:58

Крестоцветная блошка исчезнет из капусты за 2 дня: проверенный метод без химииВидео

22:46

Без стерилизации и укутывания: как заготовить заправку для борща на зиму

22:26

Угроза для всех регионов - Зеленский предупредил о массированной атаке РФ и назвал сроки

22:23

Зачем наливать холодную воду в пельмени во время варки: кулинарная хитрость

22:20

Урожай томатов побьет все рекорды: огородник назвал 5 правил, работающих всегдаВидео

21:51

Украина потеряла истребитель F-16 из-за нештатной ситуации — что известно

21:46

Урожай помидоров будет в разы больше: что нужно сделать с растением

21:35

Секреты Таро: почему некоторым людям лучше воздержаться от гадания

21:05

Кого нельзя выбирать в крестные: основные запреты и обязанности крестных

20:57

В воздухе российские Ту-160, есть угроза массированного удара: какие регионы станут целью

20:33

В Киеве мужчина во время ВЛК убил врача - детали от ТЦК

20:22

Иран обвинил Украину в сотрудничестве с Израилем: раскрыта роль Кремля в конфликте

19:49

Тест на IQ: нужно найти паука среди сухой листвы за 20 секунд

19:42

Вредители исчезнут с огородов: огородники раскрыли старинный народный рецептВидео

19:16

Военные получат отсрочку на годы: какие условия и что изменится с 1 августа

Реклама
19:10

Почему закон Грема-Блюменталя не нанесет России ощутимого удара: Денисенко назвал причинумнение

19:01

Что посадить после картофеля: как восстановить почву и получить новый урожай

18:50

Почему Токаев призвал Путина остановить войну именно сейчас: назван важный нюанс

18:31

Что сделать, чтобы помидоры не трескались в банке: простые кулинарные лайфхаки

18:20

Что посеять после лука в июле: секрет, который сделает землю плодородной без навозаВидео

17:42

Как быстро избавиться от клопов в доме: эффективные методы и химические средства

17:37

Снова станут белоснежными: зачем опытные хозяйки кладут носки в пакет на 1 минуту

17:31

Семья Петровских стала генеральным партнером 10-й юбилейной премии "Золотая Дзига"

17:29

Астрологи назвали знаки зодиака, которым август сулит неприличное богатство

17:19

"Война идет к завершению": в США одобрили "адские" санкции против РФ, что известно

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости Днепра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять