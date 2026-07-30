Образовалась 10-метровая воронка: во время атаки РФ в Польше упал неизвестный объект

Главное из новости:
- В Польше упал и взорвался неизвестный объект
- На месте падения обнаружили 10-метровую воронку
- Из-за угрозы в Люблинском воеводстве звучали сирены
Рассвет 30 июля в приграничных регионах Польши прошел под звуки тревожных сирен и взрывов. Массированный ракетный обстрел западных областей Украины со стороны РФ вызвал инцидент в воздушном пространстве соседнего государства - в 80 километрах от украинской границы упал и взорвался неизвестный военный объект. Об этом сообщают издания RMF24 и Wiadomości WP.
Хронология событий в воздухе: подъем истребителей F-16
Как сообщили в Оперативном командовании Вооружённых сил Польши, системы ПВО зафиксировали более десятка российских ракет, двигавшихся вблизи польской границы.
- 03:29 - одна из воздушных целей приблизилась на критическое расстояние в 5 км к границе Польши, после чего развернулась на восток.
- 03:40 - радары обнаружили новый неопознанный объект, который уже пересек границу и двигался на запад. Для его перехвата немедленно подняли истребитель F-16.
- 03:46 - объект внезапно исчез с радаров до того, как пилот истребителя успел провести визуальную идентификацию.
Задержать или сбить цель не успели, однако вскоре военный вертолёт Ми-24 обнаружил вероятную точку падения.
Десятиметровый кратер и обломки металла: что нашли на земле
Местные жители Люблинского воеводства сообщали о громком грохоте в небе и серии взрывов вблизи населенных пунктов Туробин и Тарнава.
Примерно в 05:00 между деревнями Тарнава-Колония и Токары (около 2 км от жилых домов) правоохранители обнаружили гигантскую воронку диаметром около 10 метров. Вокруг кратера разбросаны обгоревшие металлические обломки.
В настоящее время территорию плотно оцепили силы полиции, взрывотехники, контртеррористические подразделения и пожарные. С воздуха район падения продолжает патрулировать вертолёт. Обстоятельства происшествия и тип объекта устанавливаются.
Ночные сирены в Люблине
Около 03:50 утра по указанию Центра правительственной безопасности Польши из-за потенциальной угрозы в Люблине и большинстве уездов воеводства включили системы оповещения. В течение 10 минут над городом звучали сирены воздушной тревоги, разбудив тысячи горожан. Уже после 04:00 тревога была официально отменена.
Ракетный удар по Украине 30 июля - что известно
Как писал Главред, в ночь на 30 июля российские войска устроили массированную комбинированную атаку на территорию Украины. Враг применил баллистические ракеты, часть из которых летела в направлении Киева. Взрывы прогремели в столице, а также в Днепре, Кривом Роге, на Полтавщине и в других регионах.
По данным наблюдателей, основной целью удара оккупантов был Запад Украины. РФ сделала ставку на большое количество ракет - почти 50% достигли западных регионов.
Атака была проведена в несколько волн, в частности с применением крылатых ракет наземного базирования.
В Киеве и области есть разрушения, жертвы и пострадавшие. В ГСЧС рассказали о последствиях вражеского удара.
Также ранним утром 30 июля на фоне массированного обстрела Украины во Львове прогремели взрывы. В городе активно работала ПВО. По предварительным данным, повреждены два жилых дома. Есть пострадавшие.
Вас может заинтересовать:
- Иран действительно готовился нанести баллистический удар по Украине: NYT раскрыл детали
- Дроны атаковали Пермь: горит один из крупнейших НПЗ России
- Иран обвинил Украину в сотрудничестве с Израилем: раскрыта роль Кремля в конфликте
Об источнике: RMF24.pl
RMF24.pl - польский интернет-новостной портал, публикующий актуальные новости о событиях в Польше и мире. Сайт содержит тексты, видео, фото, интервью, репортажи и прямые трансляции журналистов.
Этот портал является онлайн-службой новостей радиостанции RMF FM (Radio RMF FM) и входит в медиагруппу Grupa RMF, принадлежащую международному медиаконгломерату Bauer Media Group
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред