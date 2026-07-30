Образовалась 10-метровая воронка: во время атаки РФ в Польше упал неизвестный объект

Утром в Тарнава-Колонии обнаружили большой кратер, образовавшийся в результате падения неизвестного объекта.

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В Польше упал неизвестный объект / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео/Telegram

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В Польше упал и взорвался неизвестный объект

На месте падения обнаружили 10-метровую воронку

Из-за угрозы в Люблинском воеводстве звучали сирены

Рассвет 30 июля в приграничных регионах Польши прошел под звуки тревожных сирен и взрывов. Массированный ракетный обстрел западных областей Украины со стороны РФ вызвал инцидент в воздушном пространстве соседнего государства - в 80 километрах от украинской границы упал и взорвался неизвестный военный объект. Об этом сообщают издания RMF24 и Wiadomości WP.

Хронология событий в воздухе: подъем истребителей F-16

Как сообщили в Оперативном командовании Вооружённых сил Польши, системы ПВО зафиксировали более десятка российских ракет, двигавшихся вблизи польской границы.

03:29 - одна из воздушных целей приблизилась на критическое расстояние в 5 км к границе Польши, после чего развернулась на восток.

- одна из воздушных целей приблизилась на критическое расстояние в 5 км к границе Польши, после чего развернулась на восток. 03:40 - радары обнаружили новый неопознанный объект, который уже пересек границу и двигался на запад. Для его перехвата немедленно подняли истребитель F-16.

- радары обнаружили новый неопознанный объект, который уже пересек границу и двигался на запад. Для его перехвата немедленно подняли истребитель F-16. 03:46 - объект внезапно исчез с радаров до того, как пилот истребителя успел провести визуальную идентификацию.

Задержать или сбить цель не успели, однако вскоре военный вертолёт Ми-24 обнаружил вероятную точку падения.

Десятиметровый кратер и обломки металла: что нашли на земле

Местные жители Люблинского воеводства сообщали о громком грохоте в небе и серии взрывов вблизи населенных пунктов Туробин и Тарнава.

Примерно в 05:00 между деревнями Тарнава-Колония и Токары (около 2 км от жилых домов) правоохранители обнаружили гигантскую воронку диаметром около 10 метров. Вокруг кратера разбросаны обгоревшие металлические обломки.

В настоящее время территорию плотно оцепили силы полиции, взрывотехники, контртеррористические подразделения и пожарные. С воздуха район падения продолжает патрулировать вертолёт. Обстоятельства происшествия и тип объекта устанавливаются.

Ночные сирены в Люблине

Около 03:50 утра по указанию Центра правительственной безопасности Польши из-за потенциальной угрозы в Люблине и большинстве уездов воеводства включили системы оповещения. В течение 10 минут над городом звучали сирены воздушной тревоги, разбудив тысячи горожан. Уже после 04:00 тревога была официально отменена.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Ракетный удар по Украине 30 июля - что известно

Как писал Главред, в ночь на 30 июля российские войска устроили массированную комбинированную атаку на территорию Украины. Враг применил баллистические ракеты, часть из которых летела в направлении Киева. Взрывы прогремели в столице, а также в Днепре, Кривом Роге, на Полтавщине и в других регионах.

По данным наблюдателей, основной целью удара оккупантов был Запад Украины. РФ сделала ставку на большое количество ракет - почти 50% достигли западных регионов.

Атака была проведена в несколько волн, в частности с применением крылатых ракет наземного базирования.

В Киеве и области есть разрушения, жертвы и пострадавшие. В ГСЧС рассказали о последствиях вражеского удара.

Также ранним утром 30 июля на фоне массированного обстрела Украины во Львове прогремели взрывы. В городе активно работала ПВО. По предварительным данным, повреждены два жилых дома. Есть пострадавшие.

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