У Украины появились "козыри": как Зеленский поднялся в глазах Трампа - The Times

Президенты США и Украины провели часовой разговор в Белом доме. Зеленский вышел со встречи с более чётким планом действий.

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Стало известно, что произошло на встрече Зеленского с Трампом / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

О чём пишет The Times:

Трамп изменил отношение после успехов Украины на фронте

Уиткофф и Кушнер вскоре посетят Киев

У Зеленского появились козыри

Президент Владимир Зеленский высоко оценил позитивное отношение к Украине после "хорошей встречи" с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме, где обсуждались планы по активизации дипломатии с целью прекращения войны с Россией. Как сообщает The Times, у лидера Украины появились козыри.

После часовой беседы президент Трамп тепло позировал для фотографий с президентом Украины, а также появились сообщения о том, что посланцы Белого дома по вопросам мира Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, в ближайшее время совершат свой первый визит в Киев.

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Как отмечают журналисты, судя по всему, Зеленский вышел со встречи с Трампом с более чётким планом достижения своих целей, оправившись от катастрофического конфликта в Овальном кабинете, который произошел в феврале 2026 года.

Как Зеленский поднялся в глазах Трампа

Изменение отношения американского президента к украинскому лидеру не возникло на пустом месте - оно стало результатом конкретной стратегии и реальных достижений на поле боя. Источник в Белом доме раскрыл логику, которой руководствуется Трамп в оценке международных партнёров.

"Трампу всегда нравились "победители", и Зеленский поднялся в его глазах, поскольку он и его страна доказали свою стойкость перед лицом России", - сообщил источник в Белом доме.

Стратегия Зеленского заключалась в том, чтобы внушить США и Украине мысль о наличии общего врага в лице России и убедить Трампа в том, что на самом деле они на одной стороне.

В прошлом году Трамп начал высказывать критику в адрес Путина, но не заявлял о поддержке Украины, стремясь выступить в качестве посредника для прекращения войны.

Когда в понедельник журналисты на борту президентского самолёта спросили Трампа о заявлении Зеленского о том, что Россия помогала Ирану совершать нападения на американцев, президент США ответил уклончиво, при этом напомнив о поражении пророссийских сил в другом регионе мира.

"Что ж, мы узнаем, правда это или нет. Я спрошу об этом Путина. Это не оказало особого влияния, потому что мы их разгромили... У Венесуэлы была вся российская техника. И чем это закончилось?" - сказал Трамп.

Дипломаты объяснили причины потепления в отношениях

Аналитики и бывшие дипломаты уже пытаются объяснить, почему позиция Вашингтона в отношении Киева изменилась именно сейчас. Бывший посол США в Украине Джон Хербст разложил встречу на повестки дня обеих сторон.

"Очевидно, что обе стороны хотели подчеркнуть позитивные моменты. Они говорили о двух основных темах, одна из которых была в повестке дня Зеленского, а другая - Трампа: в повестке дня Зеленского были лицензионные соглашения, а в повестке дня Трампа - мирные переговоры", - заявил Хербст.

По словам дипломата, смерть сенатора Линдси Грэма лишила Украину защитника в Вашингтоне, однако визит в Киев блогера и близкой сторонницы Трампа Лоры Лумер сыграло важную роль.

"Главным образом благодаря успехам Украины как на поле боя, так и в нанесении ударов по России, что сам Трамп заметил и о чём говорил. Очевидно, у Зеленского появились козыри, которых, как думал Трамп в феврале прошлого года, у него не было", - пояснил Хербст улучшение отношений между президентами.

Зеленский обсудил совместное производство ракет с Lockheed Martin

Помимо политических переговоров, украинский президент использовал визит в Вашингтон для продвижения конкретных оборонных договорённостей. Зеленский встретился с представителями компании, производящей ключевое вооружение для украинской противовоздушной обороны.

"Мы обсудили наши совместные возможности, связанные с системами Patriot и другими системами. Наши команды уже работают над конкретными решениями, чтобы как можно быстрее перейти к совместному производству и расширить наши возможности по защите жизней", - сообщил Зеленский после встречи с сотрудниками Lockheed Martin, которая производит боеприпасы, в том числе ракеты для систем Patriot.

Он добавил, что стороны также обсудили "дальнейшее развитие нашего сотрудничества - совместное производство и обмен технологиями".

Визит Зеленского в Вашингтон и встреча с Трампом

Как писал Главред, 28 июля Владимир Зеленский приехал в Вашингтон.

Двусторонняя встреча Зеленского и Трампа прошла в Белом доме за закрытыми дверями, без представителей СМИ.

Зеленский пробыл в Белом доме чуть больше часа. Позже президент встретится с сенаторами.

По словам главы Белого дома, встреча прошла "очень хорошо".

"Для меня большая честь встретиться с президентом Украины Зеленским. Было обсуждено много вопросов. Встреча прошла очень хорошо", - написал Трамп Truth Social.

По данным журналистов, Трамп и Зеленский рассмотрели варианты достижения мирного соглашения и вопросы долгосрочного сотрудничества в сфере обороны, в частности возможное предоставление Украине разрешений на производство американского вооружения.

Кроме того, обсуждалась идея визита представителей администрации Трампа - Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера - в Киев, чтобы усилить дипломатический процесс и придать ему дополнительный импульс.

Трамп также высказался по поводу предложения Зеленского провести прямые переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.

Отметим также, что Сенат США в ходе процедурного голосования 28 июля поддержал законопроект о санкциях против России и Ирана, который разрабатывал покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм. Документ был одобрен всего через несколько часов после похорон Грэма в Вашингтоне и вскоре после встречи президента Украины Владимира Зеленского с сенаторами в Капитолии.

Есть ли "козыри" у Путина: мнение эксперта

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко считает, что у российского диктатора Владимтра Путина действительно есть способы повлиять на президента США Трампа.

"Первый фактор – военный. Путин пытается продемонстрировать, что Россия сохраняет военную инициативу (...) Путин стремится продемонстрировать Трампу, что Россия не проигрывает войну и существует риск дальнейшей эскалации. Думаю, он будет пытаться убедить Трампа в том, что у России есть "козыри" и достаточные военные ресурсы", - сказал Фесенко в интервью Главреду.

Второй фактор – тайная дипломатия.

"Сейчас снова могут активизироваться контакты через Кирилла Дмитриева, Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и сына Трампа. Об этом мало говорят, но я думаю, что у россиян есть каналы влияния, связанные не только с официальными участниками переговоров", - отметил эксперт.

Фесенко считает, что Россия будет действовать через интриги: "В тайном режиме россияне будут пытаться настраивать Трампа против Украины. Такой механизм работал в прошлом году, и, думаю, сейчас его снова попытаются использовать".

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Об источнике: The Times The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

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