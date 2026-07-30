Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

У Украины появились "козыри": как Зеленский поднялся в глазах Трампа - The Times

Анна Ярославская
30 июля 2026, 10:52
google news Подпишитесь
на нас в Google
Президенты США и Украины провели часовой разговор в Белом доме. Зеленский вышел со встречи с более чётким планом действий.
Зеленский, Трамп
Стало известно, что произошло на встрече Зеленского с Трампом / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

О чём пишет The Times:

  • Трамп изменил отношение после успехов Украины на фронте
  • Уиткофф и Кушнер вскоре посетят Киев
  • У Зеленского появились козыри

Президент Владимир Зеленский высоко оценил позитивное отношение к Украине после "хорошей встречи" с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме, где обсуждались планы по активизации дипломатии с целью прекращения войны с Россией. Как сообщает The Times, у лидера Украины появились козыри.

После часовой беседы президент Трамп тепло позировал для фотографий с президентом Украины, а также появились сообщения о том, что посланцы Белого дома по вопросам мира Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, в ближайшее время совершат свой первый визит в Киев.

видео дня

Как отмечают журналисты, судя по всему, Зеленский вышел со встречи с Трампом с более чётким планом достижения своих целей, оправившись от катастрофического конфликта в Овальном кабинете, который произошел в феврале 2026 года.

Как Зеленский поднялся в глазах Трампа

Изменение отношения американского президента к украинскому лидеру не возникло на пустом месте - оно стало результатом конкретной стратегии и реальных достижений на поле боя. Источник в Белом доме раскрыл логику, которой руководствуется Трамп в оценке международных партнёров.

"Трампу всегда нравились "победители", и Зеленский поднялся в его глазах, поскольку он и его страна доказали свою стойкость перед лицом России", - сообщил источник в Белом доме.

Стратегия Зеленского заключалась в том, чтобы внушить США и Украине мысль о наличии общего врага в лице России и убедить Трампа в том, что на самом деле они на одной стороне.

В прошлом году Трамп начал высказывать критику в адрес Путина, но не заявлял о поддержке Украины, стремясь выступить в качестве посредника для прекращения войны.

Когда в понедельник журналисты на борту президентского самолёта спросили Трампа о заявлении Зеленского о том, что Россия помогала Ирану совершать нападения на американцев, президент США ответил уклончиво, при этом напомнив о поражении пророссийских сил в другом регионе мира.

"Что ж, мы узнаем, правда это или нет. Я спрошу об этом Путина. Это не оказало особого влияния, потому что мы их разгромили... У Венесуэлы была вся российская техника. И чем это закончилось?" - сказал Трамп.

Дипломаты объяснили причины потепления в отношениях

Аналитики и бывшие дипломаты уже пытаются объяснить, почему позиция Вашингтона в отношении Киева изменилась именно сейчас. Бывший посол США в Украине Джон Хербст разложил встречу на повестки дня обеих сторон.

"Очевидно, что обе стороны хотели подчеркнуть позитивные моменты. Они говорили о двух основных темах, одна из которых была в повестке дня Зеленского, а другая - Трампа: в повестке дня Зеленского были лицензионные соглашения, а в повестке дня Трампа - мирные переговоры", - заявил Хербст.

По словам дипломата, смерть сенатора Линдси Грэма лишила Украину защитника в Вашингтоне, однако визит в Киев блогера и близкой сторонницы Трампа Лоры Лумер сыграло важную роль.

"Главным образом благодаря успехам Украины как на поле боя, так и в нанесении ударов по России, что сам Трамп заметил и о чём говорил. Очевидно, у Зеленского появились козыри, которых, как думал Трамп в феврале прошлого года, у него не было", - пояснил Хербст улучшение отношений между президентами.

Зеленский обсудил совместное производство ракет с Lockheed Martin

Помимо политических переговоров, украинский президент использовал визит в Вашингтон для продвижения конкретных оборонных договорённостей. Зеленский встретился с представителями компании, производящей ключевое вооружение для украинской противовоздушной обороны.

"Мы обсудили наши совместные возможности, связанные с системами Patriot и другими системами. Наши команды уже работают над конкретными решениями, чтобы как можно быстрее перейти к совместному производству и расширить наши возможности по защите жизней", - сообщил Зеленский после встречи с сотрудниками Lockheed Martin, которая производит боеприпасы, в том числе ракеты для систем Patriot.

Он добавил, что стороны также обсудили "дальнейшее развитие нашего сотрудничества - совместное производство и обмен технологиями".

Визит Зеленского в Вашингтон и встреча с Трампом

Как писал Главред, 28 июля Владимир Зеленский приехал в Вашингтон.

Двусторонняя встреча Зеленского и Трампа прошла в Белом доме за закрытыми дверями, без представителей СМИ.

Зеленский пробыл в Белом доме чуть больше часа. Позже президент встретится с сенаторами.

По словам главы Белого дома, встреча прошла "очень хорошо".

"Для меня большая честь встретиться с президентом Украины Зеленским. Было обсуждено много вопросов. Встреча прошла очень хорошо", - написал Трамп Truth Social.

По данным журналистов, Трамп и Зеленский рассмотрели варианты достижения мирного соглашения и вопросы долгосрочного сотрудничества в сфере обороны, в частности возможное предоставление Украине разрешений на производство американского вооружения.

Кроме того, обсуждалась идея визита представителей администрации Трампа - Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера - в Киев, чтобы усилить дипломатический процесс и придать ему дополнительный импульс.

Трамп также высказался по поводу предложения Зеленского провести прямые переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.

Отметим также, что Сенат США в ходе процедурного голосования 28 июля поддержал законопроект о санкциях против России и Ирана, который разрабатывал покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм. Документ был одобрен всего через несколько часов после похорон Грэма в Вашингтоне и вскоре после встречи президента Украины Владимира Зеленского с сенаторами в Капитолии.

Есть ли "козыри" у Путина: мнение эксперта

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко считает, что у российского диктатора Владимтра Путина действительно есть способы повлиять на президента США Трампа.

"Первый фактор – военный. Путин пытается продемонстрировать, что Россия сохраняет военную инициативу (...) Путин стремится продемонстрировать Трампу, что Россия не проигрывает войну и существует риск дальнейшей эскалации. Думаю, он будет пытаться убедить Трампа в том, что у России есть "козыри" и достаточные военные ресурсы", - сказал Фесенко в интервью Главреду.

Второй фактор – тайная дипломатия.

"Сейчас снова могут активизироваться контакты через Кирилла Дмитриева, Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и сына Трампа. Об этом мало говорят, но я думаю, что у россиян есть каналы влияния, связанные не только с официальными участниками переговоров", - отметил эксперт.

Фесенко считает, что Россия будет действовать через интриги: "В тайном режиме россияне будут пытаться настраивать Трампа против Украины. Такой механизм работал в прошлом году, и, думаю, сейчас его снова попытаются использовать".

Другие новости:

Об источнике: The Times

The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости США Владимир Зеленский Дональд Трамп война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мобилизация, пенсии, банки, субсидии и новые правила для бизнеса: что изменится в Украине с 1 августа

Мобилизация, пенсии, банки, субсидии и новые правила для бизнеса: что изменится в Украине с 1 августа

12:15Аналитика
Россия убила многодетную семью под Кривым Рогом: погибли родители и их дети - детали трагедии

Россия убила многодетную семью под Кривым Рогом: погибли родители и их дети - детали трагедии

12:00Украина
Новой целью будет Киев: когда ждать очередной ракетный удар России

Новой целью будет Киев: когда ждать очередной ракетный удар России

11:28Война
Реклама

Популярное

Ещё
Магнитные бури 30 июля: какой уровень солнечной активности ожидается

Магнитные бури 30 июля: какой уровень солнечной активности ожидается

Огурцы будут плодоносить до заморозков: какое домашнее удобрение удивит результатом

Огурцы будут плодоносить до заморозков: какое домашнее удобрение удивит результатом

Что посадить после картофеля: как восстановить почву и получить новый урожай

Что посадить после картофеля: как восстановить почву и получить новый урожай

Китайский гороскоп на сегодня, 30 июля: Драконам — перемены, Петухам — романтика

Китайский гороскоп на сегодня, 30 июля: Драконам — перемены, Петухам — романтика

Что сделать, чтобы помидоры не трескались в банке: простые кулинарные лайфхаки

Что сделать, чтобы помидоры не трескались в банке: простые кулинарные лайфхаки

Последние новости

12:29

Георгины покроются бутонами и будут цвести до заморозков: что нужно сделать в августе

12:24

Не любовь, а вечный конфликт: какие знаки зодиака хуже всего подходят Скорпиону

12:20

Воды Дуная отступили: на дне реки неожиданно нашли древнего гиганта

12:15

Гороскоп Таро на завтра 31 июля: Овнам - время расставаться, Тельцам - отпустить

12:15

Мобилизация, пенсии, банки, субсидии и новые правила для бизнеса: что изменится в Украине с 1 августа

Если Иран нанесет удар по Украине, каспийские порты могут быть просто уничтожены — Игорь СемиволосЕсли Иран нанесет удар по Украине, каспийские порты могут быть просто уничтожены — Игорь Семиволос
12:08

Баклажаны будут крупными и мясистыми: огородник объяснил, что нужно сделатьВидео

12:00

Россия убила многодетную семью под Кривым Рогом: погибли родители и их дети - детали трагедии

11:35

Адская ночь: украинские звезды поделились кадрами обстрела Украины

11:29

Никакая не "резина": водителям рассказали, как на украинском правильно говорить о шинах

Реклама
11:28

Новой целью будет Киев: когда ждать очередной ракетный удар РоссииФото

10:58

Китайский гороскоп на завтра, 31 июля: Драконам — мечты, Лошадям — начинания

10:52

У Украины появились "козыри": как Зеленский поднялся в глазах Трампа - The Times

10:49

Точка перезапуска: кому ретроградный узел принесет долгожданный прорыв

10:21

"Чистый четверг": в более чем 100 ТЦК по всей Украине проводятся обыски — ГБРФото

09:53

Образовалась 10-метровая воронка: во время атаки РФ в Польше упал неизвестный объектВидео

09:47

Пищевая моль исчезнет раз и навсегда: что нужно положить в кухонный шкаф

09:34

Тодоренко пожаловалась, что не справляется с детьми

09:27

За одну ночь РФ ударила по 10 областям Украины, погибли люди: новые подробностиФото

08:56

Дроны атаковали два склада Wildberries в РФ: под Пензой и в Сарапуле - черный дым

08:35

РФ ударила баллистикой по пригороду Кривого Рога: есть много погибших, среди которых дети

Реклама
07:33

РФ ударила по Киеву и области, есть жертва и раненые: свежие подробностиФото

06:50

Оккупанты атаковали ракетами Львов: под завалами жилых домов ищут людейФотоВидео

05:36

Гороскоп на завтра, 31 июля: Скорпионам — трудности, Козерогам — позитив

05:11

Никакой не "попутчик": как на украинском правильно назвать человека, с которым по дороге

04:27

Почему скрипит ламинат: эксперты рассказали, как решить проблему без демонтажа

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке бурундука за 17 с

03:36

Кто сбросит груз прошлого и закроет старые долги: гороскоп Таро на август 2026Видео

03:11

Сны с четверга на пятницу: действительно ли они пророческие и как их толковать

02:10

Сияющая раковина без лишних усилий: способ, который занимает менее 20 минутВидео

01:26

Серия мощных взрывов в Киеве и крупных городах: Украина под массированной атакой

01:04

Группа Ту-95МС взяла курс на пусковые рубежи: когда ждать пусков ракет

29 июля, среда
23:33

Жёлтые пятна и налёт в унитазе исчезнут без усилий — что нужно насыпать на ночьВидео

23:26

Трудности останутся позади: 4 знака китайского зодиака ждет удачная полоса

23:19

Дело не в призыве: Федоров назвал главную проблему мобилизации

23:05

Не из-за Сырского: Федоров назвал истинную причину своей отставки

22:58

Крестоцветная блошка исчезнет из капусты за 2 дня: проверенный метод без химииВидео

22:46

Без стерилизации и укутывания: как заготовить заправку для борща на зиму

22:26

Угроза для всех регионов - Зеленский предупредил о массированной атаке РФ и назвал сроки

22:23

Зачем наливать холодную воду в пельмени во время варки: кулинарная хитрость

22:20

Урожай томатов побьет все рекорды: огородник назвал 5 правил, работающих всегдаВидео

Реклама
21:51

Украина потеряла истребитель F-16 из-за нештатной ситуации — что известно

21:46

Урожай помидоров будет в разы больше: что нужно сделать с растением

21:35

Секреты Таро: почему некоторым людям лучше воздержаться от гадания

21:05

Кого нельзя выбирать в крестные: основные запреты и обязанности крестных

20:57

В воздухе российские Ту-160, есть угроза массированного удара: какие регионы станут целью

20:33

В Киеве мужчина во время ВЛК убил врача - детали от ТЦК

20:22

Иран обвинил Украину в сотрудничестве с Израилем: раскрыта роль Кремля в конфликте

19:49

Тест на IQ: нужно найти паука среди сухой листвы за 20 секунд

19:42

Вредители исчезнут с огородов: огородники раскрыли старинный народный рецептВидео

19:16

Военные получат отсрочку на годы: какие условия и что изменится с 1 августа

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
УборкаСтиркаАвтоКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять