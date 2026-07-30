Адская ночь: украинские звезды поделились кадрами обстрела Украины

Украинские звезды заговорили об атаке террористов из России на Украину.

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Украинские звезды о страшной ночи / Коллаж Главред, фото ДСНС, Instagram/mashaefrosininna

В ночь на 30 июля террористическая Россия снова обстреляла Украину. Кроме Киева, досталось и другим городам Украины. Президент перечислил территории, пострадавшие от ракетно-дронового удара, а также привёл данные о количестве применённого оружия.

"Под ударами этой ночью были Киев и область, Днепропетровщина, Львовщина, Полтавщина, Харьковщина, Николаевщина, Сумщина, Винничина, Черкасчина и Ивано-Франковщина. Разрушены и повреждены десятки обычных домов, гражданские предприятия, объекты инфраструктуры. В этом ударе было более 70 ракет, и значительное количество – баллистические. Еще более 280 ударных дронов", - отметил Зеленский.

Украинские звезды поделились тем, как пережили страшную ночь.

видео дня

Маша Ефросинина

Телеведущая Маша Ефросинина поделилась тем, как пряталась со своим сыном. "Повеселились и хватит", - написала она.

Маша Ефросинина о ночи / Скриншот

Дмитрий Монатик

"Львов, очередная адская ночь для всей Украины. Искренние соболезнования семьям и близким пострадавшим", - написал артист.

Дмитрий Монатик об остреле / Скриншот

Марина Боржемская

Фитнес-тренер и блогер Марина Боржемская также прокомментировала обстрел России. "Россияне убили Артема и Елену Вороновых, которые воспитывали 10 детей. Артему было 47 лет, Елене 41", - написала она.

Марина Боржемская про обстрел / Скриншот

Владимир Ярославский

"Львов, Кривой Рог, Киев, вся Украина сегодня. Мои соболезнования всем пострадавшим", - написал кулинар.

Владимир Ярославский об обстреле / Скриншот

Ракетный удар по Украине 30 июля 2026 - что известно

Как писал Главред, в ночь на 30 июля российские войска устроили массированную комбинированную атаку на территорию Украины. Враг применил баллистические ракеты, часть из которых летела в направлении Киева. Взрывы прогремели в столице, а также в Днепре, Кривом Роге, на Полтавщине и других регионах.

По данным мониторов, основной целью удара оккупантов был Запад Украины. РФ сделала ставку на большое количество ракет - почти 50% достигли западных регионов. Атака проведена в несколько волн, включая применение крылатых ракет наземного базирования.

В Киеве и области есть разрушения, жертвы и пострадавшие. В ГосЧС рассказали о последствиях вражеского удара.

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