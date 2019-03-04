Маша Ефросинина / https://www.instagram.com/mashaefrosinina/

Дата рождения: 25 мая 1975 года, Керчь, Крым, Украина.

Детство и образование

Маша Ефросинина родилась в Керчи в семье инженера-строителя Александра Ефросинина (отца Маша потеряла рано - он умер в 2000году) и экономиста Людмилы Ефросининой (в девичестве Козловой).

У Маши есть младшая сестра Елизавета, которая была замужем за сыном Виктора Ющенко Андреем Ющенко, и развелась с ним в 2012 году.

Маша росла активной, отличалась старательностью и получала "отлично" по всем предметам в школе.

Маша окончила школу с "золотой медалью" и поступила в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, факультет иностранных языков (специальность — переводчик с английского и испанского языков).

Ефросинина в 13-летнем возрасте / https://www.instagram.com/mashaefrosinina/

Ефросинина решила участвовать в конкурсе "Мисс Университет", она добилась отмены выхода в купальниках, и выиграла конкурс.

Маша Ефросинина в 15 лет / https://www.instagram.com/mashaefrosinina/

Начало карьеры

Именно на конкурсе "Мисс Университет" Ефросинина познакомилась с помощником режиссера, ее пригласили работать администратором на Первом национальном канале в программе "Счастливый Звонок".

Однако, администратором Маше не удалось поработать - ее сразу отправили на "Новый канал" в утреннюю программу "Подьем", которую она вела с Юрием Горбуновым.

В 2002 году программа получила премию "Телетриумф" в номинации "Лучшее телевизионное шоу".

В 2005 году была ведущей 50-го, юбилейного, конкурса "Евровидение".

В октябре 2005 года перешла на канал ICTV(программа "Линия конфликта").

С сентября 2006 года ведущая телешоу "Один в поле" на канале "Интер".

В 2006 году снялась для обложки журнала Elle.

Сотрудничала с российскими каналами "Муз-ТВ", НТВ ("Фактор страха"), ДТВ ("Мой толстый безобразный жених").

В 2006 году телеведущая попала в Топ-100 журнала "Фокус" — "Самые влиятельные женщины Украины".

В 2007 году ведущая попробовала себя в роли актрисы, и сыграла роль суррогатной матери в комедийном спектакле-антрепризе "Помочь так легко, или Откуда берутся дети".

В конце 2007 года впервые снялась в видеоклипе на песню Виталия Козловского "Ты хотела", режиссером которого был киевский клипмейкер Алан Бадоев.

В марте 2008 года Ефросинина выступила в роли адвоката на шоу телеканала "Интер" "Модный приговор".

В 2009 году Маша Ефросинина названа "Телеведущей года" по версии журнала Ego.

С 2009 по 2013 года телеведущая работала ведущей и продюсером на "Новом канале", где сначала вела шоу "Фабрика звезд 3" с Андреем Доманским, потом "Украина слезам не верит" вместе с Сергеем Притулой и Александром Педаном.

Затем Ефросинина стала постоянной участницей юмористического шоу "Сделай мне смешно" вместе с Сергеем Кузиным, Сергеем Притулой, Александром Педаном и Дмитрием Коляденко.

С 15 февраля 2011 года стала ведущей шоу "Хочешь? Пой!" и шоу "Пой, если сможешь!".

В марте 2011 года Маша стала руководителем и ведущей шоу "Мечты сбываются".

В 2012 году Маша стала ведущей и продюсером шоу "ШоумаSтгоуон" на "Новом канале".

11 ноября "Новый канал" запустил цикл фильмов "Проснуться знаменитым", отснятый под руководством Ефросининой. Каждый из шести фильмов рассказывает историю людей, которые стали настоящими кумирами для современных украинцев.

В 2013 году, после трехлетнего перерыва, Ефросинина вернулась в театр, сыграв одну из ролей в спектакле "Помочь так легко, или Откуда берутся дети" киевского Театра на Подоле.

Весной 2014 года стала ведущей нового романтического реалити-шоу "Сердца трех с Машей Ефросининой", которое выходило в эфире "Нового канала".

В конце мая 2014 года Ефросинина покинула "Новый канал", взяв паузу, чтобы посвятить время семье (в августе 2014 года родила второго ребенка), активно заняться общественной деятельностью.

Уже весной 2015 года Ефросинина вернулась с новым проектом - ток-шоу "Відверто з Машею Єфросиніною" на телеканале Украина.

В 2016 году получила главную женскую роль в сериале режиссера Анатолия Матешко "Тройная защита".

В 2017 году Мария стала ведущей нового социально-развлекательного проекта "Сюрприз, сюрприз!" на телеканале "СТБ".

В 2018 году Ефросинина занялась активным развитием своего канала на YouTube и уже в декабре получила Серебряную кнопку. Также ведущая запустила серию интервью на YouTube под названием "Экзамен".

В мае 2018 года Ефросинина стала Почетным послом ООН в области народонаселения в Украине.

В 2018 году объездила 12 городов Украины, чтобы встретиться с женщинами и поговорить по душам в рамках мастер-класса "Ты у себя одна".

В 2018 приняла участие в проекте "Танцы со звездами".

В 2018 снялась в одной из главных ролей в комедии для всей семьи "Пригоди S Миколая".

В 2019 году стала экспертом шоу "Дивовижні люди", которое выходит на канале "Украина".

Благотворительность

С 2014 года Ефросинина сотрудничает с с фондом "Твоя Опора", действия которого направлены на помощь детям и сиротам, имеющим проблемы со здоровьем.

Вместе с фондом Ефросинина создала проект Charity weekend — это цикл встреч, тематических мероприятий, мастер-классов и интервью с известными людьми. Все они объединены одной темой — женщина и ее мир: семья, здоровье, карьера, красота, внутренние переживания.

Входные билеты на такие мероприятия платные, а все вырученные деньги Charity weekend направляет на конкретную помощь детям - например, в детские дома или на закупку дорогостоящего и жизненно необходимого оборудования в детские реанимации ИПАГа, Института им. Амосова.

Личная жизнь

С будущим супругом Тимуром Хромаевым Маша познакомилась на набережной в Ялте, будучи в компании друзей. Пара начала встречаться, в 2003 году они поженились.

Спустя год 16 февраля 2004 года у пары появился первенец - дочь Нана.

Как в любой семье, в отношениях Ефросининой с мужем наступил кризис. Пара три года не оставалась вдвоем и никуда не ездила, и они приняли решение расстаться на время.

Спустя полгода Тимур сделал первый шаг, и решил вернуть теплые семейные отношения. Вскоре у пары 25 августа 2014 года родился второй ребенок - сын Александр.

Историю сложных семейных отношений Маша рассказала на паркете в эфире шоу "Танцы со звездами".