Тяжелейшая травма: звезда Дизель шоу рассказала об адских болях после смертельного ДТП

Яна Глущенко / Instagram Я.Глущенко

Звезда юмористического Дизель шоу Яна Глущенко перенесла сложнейшую операцию, которую пришлось провести в результате травм, полученных в жутком ДТП под Киевом.

"У меня была самая тяжелая травма - порваны абсолютно все связки колена. Нужен был профессор, который сделал бы операцию за раз. Проконсультировавшись со специалистами, они сказали, что в Украине мне не сделают такую операцию", - рассказала она в проекте Маши Ефросининой на YouTube.

Глущенко сообщила, что хирургическое вмешательство проходило в Риме, а для полного восстановления ей потребуется не менее девяти месяцев.

"Каждый день нужно проходить реабилитацию, нужно накачивать мышцы, сгибать колено/ Больно адски. Такой боли я не испытывала. Постоянно на обезболивающих", - добавила актриса.

Напомним, ранее сообщалось о том, что правоохранители завершили расследование по делу об аварии с участием автобуса, в результате которой погибла Марина Поплавская.