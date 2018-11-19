Жизнь продолжается. Пострадавшая в аварии актриса "Дизель Шоу" прервала долгое молчание в Сети

Яна Глущенко / Tv.ua

Серьезно пострадавшая в жутком ДТП на Киевщине актриса телевизионного юмористического проекта "Дизель Шоу" Яна Глущенко в первый раз за долгое время прервала молчание в Сети.

Она поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram снимком, на котором запечатлена с супругом. "Жизнь продолжается, и она прекрасна. Я хотела бы каждому пожелать "своего человека" рядом. Мой человек — любимый муж. Восприятие фразы: "И в горе, и в радости" — мы, к сожалению, прошли буквально", — написала Глущенко.

Напомним, ДТП с автобусом, в котором возвращались с гастролей актеры "Дизель Шоу", произошло в субботу утром, 20 октября, в Киевской области на Житомирской трассе. На месте происшествия погибла одна из звезд программы, Марина Поплавская. Позднее ее коллега Олег Иваница заявил о том, что наверняка покинет труппу.