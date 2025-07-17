В НАТО объявили о плане по Калининградской области и сделали заявление

НАТО будет готово "нейтрализовать" Калининградскую область.

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Альянс спланировал и разработал план, как обезопасить свои страны от войск РФ в Калининградской области - главком армии США в Европе / Коллаж: Главред, фото: открытые источники, nato.int

Кратко:

США и НАТО разработали план, как нейтрализовать Калининградскую область

Калининградская область окружена НАТО со всех сторон

В НАТО работают с системами для быстрого принятия военных решений

Североатлантический альянс во главе с Соединенными Штатами Америки разработал план "нейтрализации" Калининградской области в случае военной угрозы со стороны России. Современное оружие, которым обладают страны блока, позволит реализовать задачу быстрее, чем когда-либо. Об этом заявил командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутных войск НАТО генерал Кристофер Донахью.

Противостояние угрозе со стороны России

Как сообщает Defense News, военачальник рассказал, что американцы вместе со странами НАТО начинают реализацию плана "Линия сдерживания восточного фланга".

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Задача – усилить наземные возможности и повысить взаимодействие оборонной промышленности стран коллективного блока безопасности Запада.

Целью является противостояние угрозам со стороны РФ и обеспечение глобального сдерживания противника.

"Мы знаем, что нам нужно разработать, и пример, который мы используем - это сдерживание с земли. Наземный участок становится не менее важным, а наоборот - все более важным. Сейчас можно разрушать зоны A2AD (зоны ограниченного доступа и маневра) с земли. Сейчас можно контролировать море с земли. Все это мы наблюдаем в Украине", - сказал Донахью.

План по "нейтрализации" Калининградской области

Главком армии США в Европе отметил: Калининградская область теперь окружена НАТО со всех сторон. У армии Альянса появилась возможность "нейтрализовать регион с земли в сроки, которые раньше казались невозможными - быстрее, чем когда-либо прежде".

"Мы уже спланировали это и уже все разработали. Проблема массы и импульса, которую представляет Россия… мы разработали возможности, чтобы остановить эту проблему массы и импульса", - говорит Донахью.

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Что еще включает план НАТО

Кроме того, план предусматривает систему обмена данными. В НАТО уже купили Maven Smart System от компании Palantir – платформу искусственного интеллекта, которая быстро обрабатывает большие массивы данных и помогает принимать быстрые военные решения.

В Альянсе хотят, чтобы в таких системах человек мог управлять ПВО или системами дальнего огня.

"Мы хотим, чтобы это была единая система, с возможностью как пилотируемого, так и беспилотного управления, способная использовать боеприпасы из любой страны", - подчеркнул Кристофер Донахью.

Россия может напасть на НАТО – что об этом известно:

Как сообщал Главред, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран Альянса. Блоку нужно готовиться к любым сценариям.

РФ готовится к войне и может напасть на страну НАТО, предположили в Институте изучения войны. Аналитики пришли к такому выводу после того как Трамп сказал, что Путина интересуют не только украинские территории.

Рютте предупредил, что Китай может напасть на Тайвань и, чтобы отвлечь внимание, способен подбить Россию на атаку на НАТО. В ответ у Путина разразились "угрозами" и странными обвинениями.

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Об источнике: Defense News Defense News – американский интернет-ресурс и газета о политике, бизнесе и технологиях национальной безопасности. Основана в 1986 году. В Defense News утверждают, что аудитория издания – высокопоставленные военные, государственные деятели и промышленники по всему миру, пишет Википедия.







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