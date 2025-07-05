Медведев пригрозил Сибирью генсеку НАТО и обвинил в употреблении 'волшебных грибов'

Заместитель секретаря Совбеза РФ посоветовал генсеку НАТО выучить русский язык, "который пригодится в сибирском лагере".

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Медведев набросился на Рютте с угрозами / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот с YouTube

Кратко:

Рютте предположил, что в случае нападения Китая на Тайвань, Россия может атаковать Европу

Медведев обвинил Рютте в употреблении "волшебных грибов"

Российский политик также пригрозил "сибирским лагерем"

Скандальный заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев в очередной раз сделал абсурдное заявление, нацеленное на этот раз на генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Свой пост с "размышлениями" он опубликовал в социальной сети Х.

Поводом стало заявление генсека Североатлантического альянса о потенциальной угрозе со стороны Китая - в частности, о возможности использовать Россию для отвлечения внимания Запада, если Пекин решит атаковать Тайвань.

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"Все больше людей осознают это, поэтому не будем наивными: если бы Си Цзиньпин напал на Тайвань, он бы сначала позвонил своему партнеру во всем этом, Владимиру Владимировичу Путину, который проживает в Москве, и сказал бы ему: "Эй, я собираюсь это сделать, и мне нужно, чтобы ты занимал их в Европе, атакуя территорию НАТО". Скорее всего, именно так это и будет развиваться", - рассказал Рютте в интервью The New York Times.

В ответ российский политик, в привычной для себя манере, соединил оскорбления, угрозы и антизападную риторику. Медведев назвал заявление Рютте бредом и обвинил его в употреблении "волшебных грибов", которые, по его словам, любят голландцы.

"Генсек Рютте явно съел слишком много волшебных грибов, которые так любят голландцы. Он видит сговор между Китаем и Россией по Тайваню, а затем нападение России на Европу. Но в одном он прав: ему стоит выучить русский язык. Это может пригодиться в сибирском лагере", - выдал Медведев.

Абсурдные заявления Медведева - новости по теме

Как сообщал Главред, Медведев резко отреагировал на встречу "Коалиции желающих" в Киеве, где лидеры Украины, Франции, Германии, Британии и Польши обсуждали инициативу 30-дневного прекращения огня. Он оскорблял западных лидеров и пренебрежительно высказался о мирных предложениях.

Также Медведев пригрозил Украине "безоговорочной капитуляцией", если Киев не согласится на переговоры с учетом российских условий. Он заявил, что Киев может сохранить государственность только при условии принятия российских условий и критиковал идею введения миротворцев.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте саркастически ответил на заявление Сергея Лаврова о якобы предстоящем крахе Альянса. В эфире Fox News Рютте высмеял российского министра, отметив, что тот занимает должность "еще со времен рождения Иисуса Христа" и "с тех пор ничего полезного из его уст не звучало".

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О персоне: Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев - президент России 2008-2012 годов, с 2020 года - заместитель председателя Совета Безопасности РФ, пишет Википедия. Фигурант базы данных центра "Миротворец" как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку. Под санкционными списками Евросоюза, США, Канады, Новой Зеландии и Японии. С октября 2022 года находится в розыске СБУ по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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