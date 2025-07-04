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Трамп "разнес" Путина за нежелание завершать войну: в Кремле ответили

Алексей Тесля
4 июля 2025, 14:35
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В Кремле внимательно следят за всеми заявлениями американского лидера.
Трамп, Путин
В Кремле ответили на заявления Дональда Трампа / коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Важно:

  • В Кремле внимательно следят за всеми заявлениями американского лидера
  • Россия стремится достичь целей "специальной военной операции"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа, который выразил недовольство последним разговором с Владимиром Путиным.

По словам Пескова, в Кремле внимательно следят за всеми заявлениями американского лидера. Об этом сообщают российские СМИ.

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"Разумеется, мы придаём большое значение словам президента Трампа. Во время беседы Владимир Путин вновь подчеркнул, что Россия стремится достичь целей специальной военной операции, при этом отдавая предпочтение политико-дипломатическим методам", — отметил Песков.

Он также добавил, что, по утверждению Москвы, на данный момент урегулирование конфликта через переговоры невозможно, и поэтому боевые действия продолжаются.

Кроме того, Песков также заявил в разговоре с журналистами, что Путин проинформировал Трампа о том, что сейчас Россия ожидает согласования дат третьего раунда прямых переговоров с Украиной.

Ранее Трамп заявил, что очень разочарован разговором с президентом Путиным. "Потому что, честно говоря, мне кажется, что Путина там уже просто... нет. Я не вижу, чтобы он хотел остановиться. И это очень плохо. Он не выглядит человеком, который хочет закончить эту войну", - подчеркнул он.

Как сообщал Главред, ранее Дональд Трамп провел новый телефонный разговор с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным. Российская сторона сообщила, что Путин в разговоре заявил о готовности России продолжить переговорный процесс с Украиной.

Напомним, Владимир Зеленский, комментируя телефонный разговор между Дональдом Трампом и российским диктатором и военным преступником Путиным, заявил, что эти двое политиков являются абсолютно разными людьми и между ними отсутствуют общие точки зрения.

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Режим прекращения огня в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

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