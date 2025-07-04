Трамп "разнес" Путина за нежелание завершать войну: в Кремле ответили

В Кремле внимательно следят за всеми заявлениями американского лидера.

https://glavred.info/world/tramp-raznes-putina-za-nezhelanie-zavershat-voynu-v-kremle-otvetili-10678664.html Ссылка скопирована

В Кремле ответили на заявления Дональда Трампа / коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Важно:

В Кремле внимательно следят за всеми заявлениями американского лидера

Россия стремится достичь целей "специальной военной операции"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа, который выразил недовольство последним разговором с Владимиром Путиным.

По словам Пескова, в Кремле внимательно следят за всеми заявлениями американского лидера. Об этом сообщают российские СМИ.

видео дня

"Разумеется, мы придаём большое значение словам президента Трампа. Во время беседы Владимир Путин вновь подчеркнул, что Россия стремится достичь целей специальной военной операции, при этом отдавая предпочтение политико-дипломатическим методам", — отметил Песков.

Он также добавил, что, по утверждению Москвы, на данный момент урегулирование конфликта через переговоры невозможно, и поэтому боевые действия продолжаются.

Кроме того, Песков также заявил в разговоре с журналистами, что Путин проинформировал Трампа о том, что сейчас Россия ожидает согласования дат третьего раунда прямых переговоров с Украиной.

Ранее Трамп заявил, что очень разочарован разговором с президентом Путиным. "Потому что, честно говоря, мне кажется, что Путина там уже просто... нет. Я не вижу, чтобы он хотел остановиться. И это очень плохо. Он не выглядит человеком, который хочет закончить эту войну", - подчеркнул он.

Как сообщал Главред, ранее Дональд Трамп провел новый телефонный разговор с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным. Российская сторона сообщила, что Путин в разговоре заявил о готовности России продолжить переговорный процесс с Украиной.

Напомним, Владимир Зеленский, комментируя телефонный разговор между Дональдом Трампом и российским диктатором и военным преступником Путиным, заявил, что эти двое политиков являются абсолютно разными людьми и между ними отсутствуют общие точки зрения.

Другие новости:

Режим прекращения огня в Украине Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира. Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией. В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред