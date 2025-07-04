Атака на Киев: поезда опаздывают, автобусы и троллейбусы ездят с ограничениями

Из-за ночной атаки на столицу отправка поездов из Киева сейчас происходит с задержкой, а маршруты автобусов и троллейбусов изменены.

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В Киеве общественный транспорт курсирует с ограничениями / коллаж: Главред, фото: Укрзалізниця, Главред

Кратко:

"Укрзализныця" сообщила о задержках некоторых поездов

Движение общественного транспорта частично перекрыто

В результате ночной атаки на Киев возникли повреждения железнодорожной инфраструктуры. "Укрзализныця" сообщила о задержках некоторых поездов.

Так, пассажирские поезда западного направления сейчас следуют через Вишневое и Дарницу, что вызывает задержки до двух часов.

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Соответственно, городская электричка Kyiv City Express выполняет маршруты только северным полукольцом Святошин - Почайна - Дарница (в обоих направлениях).

"Из-за совмещения с пассажирскими поездами возможны отклонения от графика движения. Приносим извинения и уже оперативно ремонтируем, резервные тепловозы будут довозить поезда в пределах столицы при возобновлении движения на участке Святошин - Киев-Пассажирский", - отметили в УЗ.

По состоянию на 07:30 повреждения частично ликвидированы, поезда фастовского направления курсируют привычным маршрутом, в то же время поезда северо-западного (Святошинского) направления пока курсируют с резервными тепловозами. Рейсы коростенского направления будут курсировать через Почайну и Дарницу - на левом берегу будет дополнительная остановка с возможностью пересадки на Kyiv City Express. Последний осуществляет тактовое движение по северному полукольцу Дарница - Русановка - Левобережная - Воскресенка - Почайна - Сырец - Святошин.

Отправка поездов из Киева сейчас происходит с задержкой.

"Сейчас с начальной станции отправлен №705 Киев-Перемышль с задержкой +1:28, №1/123 Харьков-Ивано-Франковск, Ворохта с задержкой +4:40 и №21/103 Краматорск, Харьков - Львов с задержкой +4:36", - сообщают в УЗ и обещают ускорить их движение в пути, чтобы сократить отставание от графика.

Кроме того, в КГГА сообщили, что в результате ночной атаки на Киев движение транспорта на ул. Жмеринской, ул. Якуба Коласа и просп. Отрадном частично перекрыто. Движение троллейбусного маршрута № 41 заблокировано, а троллейбусы № 27 курсируют до Индустриального моста.

В Киеве после ночного обстрела общественный транспорт на правом берегу курсирует с определенными ограничениями, часть маршрутов сокращена.

Так, в результате ночной атаки на Киев движение транспорта на улицах Жмеринской и Якуба Коласа, а также на проспекте Отрадном частично перекрыто.

Из-за этого движение троллейбусного маршрута № 41 заблокировано. Троллейбусы № 27 курсируют только до Индустриального моста.

Также в связи с ночным обстрелом столицы изменены маршруты ряда автобусов:

№ 78 - от ст. м. "Васильковская" до Кольцевой дороги;

№ 9 - в направлении ст. м. "Лукьяновская" по маршруту № 69;

№ 69 - в направлении ул. Литвиненко-Вольгемут по маршруту № 9;

№ 2 - от ул.Шолуденко до ст. "Киев-Волынский" без заезда на ул. Вахтанга Кикабидзе;

№ 75 - с ул. Григория Гуляницкого без заезда на остановки "Луговая", "Набережная", "Шевченко", "Поликлиника".

Атака на Киев 4 июля - что известно

Как писал Главред, в ночь на 4 июля российская оккупационная армия нанесла ракетно-дроновый удар по Киеву и области. В городе прогремели взрывы, вспыхнули пожары.

Как сообщил мэр Кличко, в результате вражеской атаки пострадали 19 человек. Пятеро - получают помощь амбулаторно, 14 - госпитализировали.

Последствия вражеской атаки фиксируются более чем на 13 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском и Шевченковском районах. Повреждены жилые застройки.

В ночь на 4 июля оккупанты применили 550 средств воздушного нападения, в том числе дроны, ракеты Кинжал и Искандер. Силы ПВО обезвредили 478 целей.

В то время как американский президент Дональд Трамп отступает в своей поддержке Украины, Кремль использует этот шанс для наращивания свох наземных наступлений и бомбардировки городов по всей Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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