"Абсолютно ужасная и бессонная ночь": РФ запустила по Украине 539 дронов и 11 ракет

Кратко:
- Основным направлением вражеского удара был Киев
- Силы ПВО обезвредили 478 целей
- Сибига призвал ввести санкции против РФ
В ночь на 4 июля страна-агрессор Россия устроила массированную атаку на Украину. Оккупанты применили 550 средств воздушного нападения, в том числе дроны, ракеты Кинжал и Искандер. Силы ПВО обезвредили 478 целей.
Как сообщили Воздушные силы ВСУ, армия РФ использовала для удара по Украине:
- 539 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов;
- 1 аэробалистическую ракету Х-47 М2 Кинжал;
- 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 4 крылатые ракеты Искандер-К.
Основное направление удара – столица Украины, Киев.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 478 средств воздушного нападения противника, 270 сбиты огневыми средствами, 208 – локационно потеряны:
- 268 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 208 – локационно потеряны/подавлены РЭБ;
- 2 крылатые ракеты Искандер-К.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях (9 ракет и 63 БпЛА), а также падение сбитых (обломки) на 33 локациях.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Тем временем министр иностранных дел Украины прокомментировал ракетно-дроновый удар по столице 4 июля.
"Абсолютно ужасная и бессонная ночь в Киеве. Одна из худших на сегодняшний день. Сотни российских беспилотников и баллистических ракет обрушились на украинскую столицу. Сразу после того, как Путин поговорил с президентом Трампом. И он делает это намеренно", - написал глава МИД в соцсети Х.
Сибига подчеркнул, что "Путин ясно показывает свое полное пренебрежение к Соединенным Штатам и всем, кто призывал к прекращению войны".
"Москву необходимо немедленно ударить самыми жесткими санкциями. Украине необходимо предоставить все необходимые средства для самообороны. Неправильные решения могут только подтолкнуть агрессора к эскалации террора. Все преступные режимы в мире теперь пристально следят за действиями Путина и реакцией на них. Если ему все это сойдет с рук, все получат очень четкое послание. Хватит ждать мира. Действуйте, чтобы достичь мира. Мир через силу", - подчеркнул министр.
Смотрите видео - Последствия массированной атаки РФ на Киев:
Атака на Киев 4 июля - что известно
Как писал Главред, в ночь на 4 июля российская оккупационная армия нанесла ракетно-дроновый удар по Киеву и области. В городе прогремели взрывы, вспыхнули пожары.
Как сообщил мэр Кличко, в результате вражеской атаки пострадали 19 человек. Пятеро - получают помощь амбулаторно, 14 - госпитализировали.
Последствия вражеской атаки фиксируются более чем на 13 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском и Шевченковском районах. Повреждены жилые застройки.
В результате ракетной атаки есть значительные разрушения и повреждения в Киевской области.
Глава МВД Игорь Клименко заявил, что в столице пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура. По состоянию на утро – более 20 раненых, среди них 10-летняя девочка.
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