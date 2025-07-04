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"Абсолютно ужасная и бессонная ночь": РФ запустила по Украине 539 дронов и 11 ракет

Анна Ярославская
4 июля 2025, 08:44обновлено 4 июля, 09:32
185
Воздушные силы Украины обезвредили 478 целей из 550 дронов и ракет, которыми атаковала Россия.
Последствия ночной атаки на Киев
Последствия ночной атаки на Киев / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, t.me/monitor

Кратко:

  • Основным направлением вражеского удара был Киев
  • Силы ПВО обезвредили 478 целей
  • Сибига призвал ввести санкции против РФ

В ночь на 4 июля страна-агрессор Россия устроила массированную атаку на Украину. Оккупанты применили 550 средств воздушного нападения, в том числе дроны, ракеты Кинжал и Искандер. Силы ПВО обезвредили 478 целей.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, армия РФ использовала для удара по Украине:

видео дня
  • 539 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов;
  • 1 аэробалистическую ракету Х-47 М2 Кинжал;
  • 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
  • 4 крылатые ракеты Искандер-К.

Основное направление удара – столица Украины, Киев.

ракета кинджал кинжал инфографика
Ракета Кинжал - что о ней известно / Инфографика: Главред

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 478 средств воздушного нападения противника, 270 сбиты огневыми средствами, 208 – локационно потеряны:

  • 268 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 208 – локационно потеряны/подавлены РЭБ;
  • 2 крылатые ракеты Искандер-К.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях (9 ракет и 63 БпЛА), а также падение сбитых (обломки) на 33 локациях.

Отчет Воздушных сил
Отчет Воздушных сил / t.me/kpszsu

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Тем временем министр иностранных дел Украины прокомментировал ракетно-дроновый удар по столице 4 июля.

"Абсолютно ужасная и бессонная ночь в Киеве. Одна из худших на сегодняшний день. Сотни российских беспилотников и баллистических ракет обрушились на украинскую столицу. Сразу после того, как Путин поговорил с президентом Трампом. И он делает это намеренно", - написал глава МИД в соцсети Х.

Сибига подчеркнул, что "Путин ясно показывает свое полное пренебрежение к Соединенным Штатам и всем, кто призывал к прекращению войны".

"Москву необходимо немедленно ударить самыми жесткими санкциями. Украине необходимо предоставить все необходимые средства для самообороны. Неправильные решения могут только подтолкнуть агрессора к эскалации террора. Все преступные режимы в мире теперь пристально следят за действиями Путина и реакцией на них. Если ему все это сойдет с рук, все получат очень четкое послание. Хватит ждать мира. Действуйте, чтобы достичь мира. Мир через силу", - подчеркнул министр.

Смотрите видео - Последствия массированной атаки РФ на Киев:

Атака на Киев 4 июля - что известно

Как писал Главред, в ночь на 4 июля российская оккупационная армия нанесла ракетно-дроновый удар по Киеву и области. В городе прогремели взрывы, вспыхнули пожары.

Как сообщил мэр Кличко, в результате вражеской атаки пострадали 19 человек. Пятеро - получают помощь амбулаторно, 14 - госпитализировали.

Последствия вражеской атаки фиксируются более чем на 13 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском и Шевченковском районах. Повреждены жилые застройки.

В результате ракетной атаки есть значительные разрушения и повреждения в Киевской области.

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что в столице пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура. По состоянию на утро – более 20 раненых, среди них 10-летняя девочка.

  • Последствия атаки дронов на Киев и область 4 июля
    Последствия атаки дронов на Киев и область 4 июля Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки дронов на Киев и область 4 июля
    Последствия атаки дронов на Киев и область 4 июля Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки дронов на Киев и область 4 июля
    Последствия атаки дронов на Киев и область 4 июля Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки дронов на Киев и область 4 июля
    Последствия атаки дронов на Киев и область 4 июля Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки дронов на Киев и область 4 июля
    Последствия атаки дронов на Киев и область 4 июля Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки дронов на Киев и область 4 июля
    Последствия атаки дронов на Киев и область 4 июля Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки дронов на Киев и область 4 июля
    Последствия атаки дронов на Киев и область 4 июля Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки дронов на Киев и область 4 июля
    Последствия атаки дронов на Киев и область 4 июля Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки дронов на Киев и область 4 июля
    Последствия атаки дронов на Киев и область 4 июля Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки дронов на Киев и область 4 июля
    Последствия атаки дронов на Киев и область 4 июля Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки дронов на Киев и область 4 июля
    Последствия атаки дронов на Киев и область 4 июля Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки дронов на Киев и область 4 июля
    Последствия атаки дронов на Киев и область 4 июля Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки дронов на Киев и область 4 июля
    Последствия атаки дронов на Киев и область 4 июля Фото: ГосЧС

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