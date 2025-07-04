Киев накрыл дым из-за атаки РФ, качество воздуха ухудшилось: что делать

Сейчас в воздухе очень большое количество вредных веществ.

https://glavred.info/ukraine/kiev-nakryl-dym-iz-za-ataki-rf-kachestvo-vozduha-uhudshilos-chto-delat-10678571.html Ссылка скопирована

Киев накрыл дым из-за пожаров после атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, скриншот

Вы узнаете:

Когда улучшится качество воздуха

Можно ли включать кондиционер

Как обезопасить себя от вредных веществ

В результате атаки российских оккупантов на Киев в ночь на 4 июля 2025 года в столице ухудшилось состояние воздуха. Жителей города призвали по возможности не выходить на улицу, закрыть окна и двери, одеть маски и пить много воды.

"Происходит загрязнение воздуха, очень большое количество вредных веществ в воздухе", - сказал специалист ГУ Киевский городской Центр профилактики болезней Минздрава Андрей Косинов в эфире Киев 24.

видео дня

Во второй половине дня синоптики прогнозируют дожди и грозы. Этот дождь тоже по факту может быть частично ядовитым, однако плюс в том, что все вредные вещества из воздуха уйдут в землю, поэтому во второй половине дня ситуация с качеством воздуха будет уже другой.

"Все зависит от того, как долго будет что-то гореть, если есть еще горение в разных местах, то это будет продолжаться. Если горения уже нет, тогда мы смотрим состояние, которое будет дальше", - сказал Косинов и посоветовал не находиться рядом с местами горения.

Также эксперт посоветовал не включать кондиционеры, поскольку в них нет фильтра, который защитит от вредных веществ в воздухе.

Чтобы уменьшить вред, лучше закрыть окно и использовать увлажнители воздуха - в этом случае все вредные микроэлементы будут выпадать вниз.

Атака на Киев 4 июля - что известно

Как писал Главред, в ночь на 4 июля российская оккупационная армия нанесла ракетно-дроновый удар по Киеву и области. В городе прогремели взрывы, вспыхнули пожары.

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что в столице пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура. По состоянию на утро – более 20 раненых, среди них 10-летняя девочка.

Минувшей ночью оккупанты применили 550 средств воздушного нападения, в том числе дроны, ракеты Кинжал и Искандер. Силы ПВО обезвредили 478 целей.

В результате ночной атаки на Киев возникли повреждения железнодорожной инфраструктуры. "Укрзализныця" сообщила о задержках некоторых поездов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред