Киев накрыл дым из-за атаки РФ, качество воздуха ухудшилось: что делать

Вы узнаете:
- Когда улучшится качество воздуха
- Можно ли включать кондиционер
- Как обезопасить себя от вредных веществ
В результате атаки российских оккупантов на Киев в ночь на 4 июля 2025 года в столице ухудшилось состояние воздуха. Жителей города призвали по возможности не выходить на улицу, закрыть окна и двери, одеть маски и пить много воды.
"Происходит загрязнение воздуха, очень большое количество вредных веществ в воздухе", - сказал специалист ГУ Киевский городской Центр профилактики болезней Минздрава Андрей Косинов в эфире Киев 24.
Во второй половине дня синоптики прогнозируют дожди и грозы. Этот дождь тоже по факту может быть частично ядовитым, однако плюс в том, что все вредные вещества из воздуха уйдут в землю, поэтому во второй половине дня ситуация с качеством воздуха будет уже другой.
"Все зависит от того, как долго будет что-то гореть, если есть еще горение в разных местах, то это будет продолжаться. Если горения уже нет, тогда мы смотрим состояние, которое будет дальше", - сказал Косинов и посоветовал не находиться рядом с местами горения.
Также эксперт посоветовал не включать кондиционеры, поскольку в них нет фильтра, который защитит от вредных веществ в воздухе.
Чтобы уменьшить вред, лучше закрыть окно и использовать увлажнители воздуха - в этом случае все вредные микроэлементы будут выпадать вниз.
Атака на Киев 4 июля - что известно
Как писал Главред, в ночь на 4 июля российская оккупационная армия нанесла ракетно-дроновый удар по Киеву и области. В городе прогремели взрывы, вспыхнули пожары.
Глава МВД Игорь Клименко заявил, что в столице пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура. По состоянию на утро – более 20 раненых, среди них 10-летняя девочка.
Минувшей ночью оккупанты применили 550 средств воздушного нападения, в том числе дроны, ракеты Кинжал и Искандер. Силы ПВО обезвредили 478 целей.
В результате ночной атаки на Киев возникли повреждения железнодорожной инфраструктуры. "Укрзализныця" сообщила о задержках некоторых поездов.
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