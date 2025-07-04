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"Есть и приятные новости": в РФ поражен военный завод – ЦПД

Виталий Кирсанов
4 июля 2025, 10:31
152
Азовский оптико-механический завод изготавливает критические компоненты для армии России.
В РФ поражен военный завод
В РФ поражен военный завод / коллаж: Главред, фото: aomz.org, скриншот

Вы узнаете:

  • Что изготавливает Азовский оптико-механический завод
  • Сколько дронов сбили в РФ

В ночь на пятницу, 4 июля, в Московской и Ростовской областях были атакованы объекты, среди которых Азовский оптико-механический завод. Об этом сообщает в Telegram-канале руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"Несмотря на сложную ночь есть и приятные новости", - отметил он.

видео дня

Как рассказывает Коваленко, Азовский оптико-механический завод изготавливает критические компоненты для армии России:

  • прицелы;
  • дальномеры;
  • тепловизоры;
  • системы управления огнем для танков, БМП, кораблей и даже авиации.

"Именно здесь собирают "глаза" для российской бронетехники", - добавил он.

Минобороны страны-агрессора утверждает, что в ночь на 4 июля ВСУ выпустили по России почти пять десятков летательных аппаратов. Силы ПВО РФ якобы сбили 48 летательных аппаратов над пятью регионам России. Больше всего дронов - 26 - сбили над Ростовской областью, еще 12 перехватили над Курской областью, 6 - над Белгородской областью, 3 - над Орловской, 1 - над Липецкой областью.

Смотрите видео последствий удара по заводу:

'Есть и приятные новости': в РФ поражен военный завод – ЦПД

Удары вглубь России - последние новости

Ранее Силы обороны Украины нанесли успешный удар по российскому военному аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области, уничтожив по меньшей мере два многоцелевых истребителя Су-34.

Накануне подразделения Главного управления разведки МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по складам боеприпасов армии страны-агрессора РФ.

Напомним, Главред писал, что 28 июня, в День Конституции Украины в Брянске, что в стране-агрессоре России, были атакованы военные объекты. Источники в ГУР сообщили СМИ, что в результате атаки были поражены объекты 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ.

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Удары по России

Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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