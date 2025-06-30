Украина провела новую операцию 'Паутина' на территории России - какие последствия

Силы обороны провели результативную операцию, уничтожив по меньшей мере два Су-34, что стало серьезным ударом по авиации РФ, заявил военный аналитик.

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Украина провела успешный удар по территории РФ / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Мусиенко:

СБУ и ССО провели успешную операцию и смогли уничтожить как минимум 2 Су-34

Стоимость одного Су-34 примерно 50 миллионов долларов

Операция напоминает спецоперацию "Паутина"

Силы обороны Украины нанесли успешный удар по российскому военному аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области, уничтожив по меньшей мере два многоцелевых истребителя Су-34. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военнослужащий теробороны и военный аналитик Александр Мусиенко.

По его словам, эта операция напоминает спецоперацию "Паутина", когда украинские беспилотники атаковали аэродромы стратегической авиации глубоко в тылу РФ. Стоимость одного такого Су-34 оценивается примерно в 50 миллионов долларов.

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"Кремль, конечно, не признает, что российской авиации нанесен большой ущерб. Но это все видно в соцсетях, это невозможно скрыть, как бы ни пытались российская пропаганда и российские спецслужбы регулировать информационное пространство. Украинская операция продемонстрировала серьезную уязвимость России. Удар по аэродрому в Волгоградской области я называю "Маленькая паутинка". Это была не большая спецоперация "Паутина", но из таких маленьких будет виться дальнейшая "Паутина", - считает он.

Он добавил, что уничтожение и повреждение четырех истребителей Су-34 стало серьезным ударом для России.

Военный аналитик Александр Мусиенко подчеркнул, что совместная спецоперация Службы безопасности Украины и Сил специальных операций ВСУ была чрезвычайно эффективной - два самолета полностью уничтожены, еще два требуют длительного ремонта. Все четыре машины были готовы к боевым вылетам и должны были наносить удары по Украине.

Кроме того, украинским беспилотникам удалось уничтожить техническую инфраструктуру аэродрома "Мариновка", что существенно усложнило его дальнейшее использование.

"В дальнейшем мы будем видеть увеличение ударов по российской территории. Если у России есть террористические и агрессивные планы, то у нас есть свои планы для того, чтобы защищаться, обороняться и наносить удары по военным объектам на территории России. И наша кампания предусматривает на лето-осень нанесение ударов по таким объектам", - резюмировал Мусиенко.

Су-34 / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, 27 июня Служба безопасности Украины совместно с Силами специальных операций с помощью дронов дальнего радиуса действия уничтожили два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на авиабазе в Мариновке, Волгоградская область. Еще два самолета были повреждены. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

28 июня в городе Брянск на территории РФ были нанесены удары по объектам военного назначения. По данным источников РБК-Украина в украинской разведке, утром жители сообщали о громких взрывах и стрельбе, а также о появлении неизвестных беспилотников в небе.

Впоследствии стало известно, что подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины во взаимодействии с другими компонентами Сил обороны в субботу успешно поразили склады с боеприпасами российских войск в Брянской области. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

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