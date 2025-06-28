Мощный удар ВСУ: взорваны склады боеприпасов РФ в Брянской области

Важно:
- Нанесено поражение по складам боеприпасов армии РФ
- Поражены склады 1060 Центра материально-технического обеспечения
Подразделения Главного управления разведки МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в субботу нанесли поражение по складам боеприпасов армии страны-агрессора РФ.
Об этом идет речь в сообщении на канале в Telegram Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
"В частности, поражены склады 1060 Центра материально-технического обеспечения (бывший 120 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ), что в Брянской области РФ", - говорится в сообщении.
Удары по целям в РФ - последние новости по теме
Как писал Главред, утром 9 июня беспилотники атаковали столицу Чувашии — Чебоксары. В городе прогремели взрывы. Под удар попало предприятие, которое производит для российской армии антенны "Комета", защищающие дроны ВС РФ от украинских средств РЭБ.
В ночь на 13 июня в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Взрывы были слышны в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Алуште, Саках, Новофедоровке, Каче, Кировском, Бахчисарайском районах.
Как сообщал Главред, ранее дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины нанесли поражение двум заводам ВПК в российском тылу. Пожары были на заводах "Базальт" и "Сплав".
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Что такое Генштаб ВСУ?
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
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