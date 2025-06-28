Мощный удар ВСУ: взорваны склады боеприпасов РФ в Брянской области

Поражены склады 1060 Центра материально-технического обеспечения РФ.

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Взорван склад БК россиян / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, Генштаб ВСУ

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Нанесено поражение по складам боеприпасов армии РФ

Поражены склады 1060 Центра материально-технического обеспечения

Подразделения Главного управления разведки МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в субботу нанесли поражение по складам боеприпасов армии страны-агрессора РФ.

Об этом идет речь в сообщении на канале в Telegram Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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"В частности, поражены склады 1060 Центра материально-технического обеспечения (бывший 120 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ), что в Брянской области РФ", - говорится в сообщении.

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Как писал Главред, утром 9 июня беспилотники атаковали столицу Чувашии — Чебоксары. В городе прогремели взрывы. Под удар попало предприятие, которое производит для российской армии антенны "Комета", защищающие дроны ВС РФ от украинских средств РЭБ.

В ночь на 13 июня в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Взрывы были слышны в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Алуште, Саках, Новофедоровке, Каче, Кировском, Бахчисарайском районах.

Как сообщал Главред, ранее дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины нанесли поражение двум заводам ВПК в российском тылу. Пожары были на заводах "Базальт" и "Сплав".

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Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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