В Крыму прогремела серия взрывов, дроны долетели до аэродромов - соцсети

Кратко:
- Крым атаковали дроны, прогремели взрывы
- БПЛА могли долететь до аэродромов
В ночь на 13 июня в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. По словам местных жителей, они слышали звуки пролетающих беспилотников.
Telegram-канал Крымский ветер отмечает, что после трех часов ночи в соцсетях появилось сообщение, что Симферополь и район якобы находятся под налетом БпЛА.
Также взрывы были слышны в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Алуште, Саках, Новофедоровке, Каче, Кировском, Бахчисарайском районах.
По предварительным данным, дроны якобы долетели до аэродромов "Саки", "Гвардейское" и "Кировское".
"Предварительно, добрые дроны навестили аэродромы "Саки", "Гвардейское" и "Кировское". Результаты пока неизвестны", - говорится в сообщении в 03:35.
Позже сообщалось, что тз Симферополя в южном направлении видно столб дыма - там расположена газовая электростанция, а дальше - Перевальное.
Тем временем спутники NASA фиксируют пожар возле аэродрома "Гвардейское" в Крыму.
Смотрите видео - Ночью в Крыму прогремели взрывы:
Как писал Главред, в ночь на 2 мая временно оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. Над полуостровом были слышны взрывы, в районах вблизи военных объектов действовала противовоздушная оборона, а в нескольких местах зафиксировали пожары.
Самые интенсивные взрывы прозвучали возле аэропорта Симферополя, а также вблизи авиабаз в Севастополе: "Кача" и "Бельбек", в Саках, Новофедоровке и Джанкое.
В начале июня 2025 Служба безопасности Украины провела очередную уникальную спецоперацию, в результате которой Крымский мост был атакован в третий раз.
Операция длилась несколько месяцев. Сначала агенты СБУ заминировали опоры моста, а 3 июня первое взрывное устройство было активировано.
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