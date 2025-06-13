В Крыму прогремела серия взрывов, дроны долетели до аэродромов - соцсети

Громко было в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Алуште, Саках, Новофедоровке, Каче, Кировском, Бахчисарайском районах.

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В Крыму прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, t.me/Crimeanwind

Кратко:

Крым атаковали дроны, прогремели взрывы

БПЛА могли долететь до аэродромов

В ночь на 13 июня в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. По словам местных жителей, они слышали звуки пролетающих беспилотников.

Telegram-канал Крымский ветер отмечает, что после трех часов ночи в соцсетях появилось сообщение, что Симферополь и район якобы находятся под налетом БпЛА.

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Также взрывы были слышны в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Алуште, Саках, Новофедоровке, Каче, Кировском, Бахчисарайском районах.

По предварительным данным, дроны якобы долетели до аэродромов "Саки", "Гвардейское" и "Кировское".

"Предварительно, добрые дроны навестили аэродромы "Саки", "Гвардейское" и "Кировское". Результаты пока неизвестны", - говорится в сообщении в 03:35.

Позже сообщалось, что тз Симферополя в южном направлении видно столб дыма - там расположена газовая электростанция, а дальше - Перевальное.

Столб дыма видно из Симферополя / Фото: t.me/Crimeanwind

Тем временем спутники NASA фиксируют пожар возле аэродрома "Гвардейское" в Крыму.

Смотрите видео - Ночью в Крыму прогремели взрывы:

Как писал Главред, в ночь на 2 мая временно оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. Над полуостровом были слышны взрывы, в районах вблизи военных объектов действовала противовоздушная оборона, а в нескольких местах зафиксировали пожары.

Самые интенсивные взрывы прозвучали возле аэропорта Симферополя, а также вблизи авиабаз в Севастополе: "Кача" и "Бельбек", в Саках, Новофедоровке и Джанкое.

В начале июня 2025 Служба безопасности Украины провела очередную уникальную спецоперацию, в результате которой Крымский мост был атакован в третий раз.

Операция длилась несколько месяцев. Сначала агенты СБУ заминировали опоры моста, а 3 июня первое взрывное устройство было активировано.

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