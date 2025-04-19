США готовы признать оккупированный Крым российским — Bloomberg

Окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

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США готовы признать Крым российским— Bloomberg / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео на YouTube

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Потенциальная уступка является последним сигналом

Чиновник США отказался комментировать подробности переговоров

США готовы признать незаконно аннексированный Крым российским в рамках широкой сделки о мире между Москвой и Киевом.

По информации агентства Bloomberg, потенциальная уступка является последним сигналом того, что президент Дональд Трамп стремится закрепить соглашение о прекращении огня, и это произошло после того, как он и госсекретарь Марко Рубио заявили, что администрация готова отказаться от своих усилий по посредничеству в установлении мира, если прогресс не будет достигнут быстро.

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"Это может подорвать международные законы и договоры, запрещающие захват земель с применением силы. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не уступит территорию Москве. Но этот шаг был бы благом для президента России Владимира Путина, который давно добивается международного признания суверенитета России в Крыму", - говорится в материале.

Источники издания заявили, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Чиновник США, знакомый с переговорами, на вопрос о возможности признания Крыма отказался комментировать подробности переговоров.

Переговоры об окончании войны

Как писал Главред, в США сегодня заявили, что смогут положить конец войне в Украине. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что оптимистично настроен и верит в возможность окончания боевых действий.

В то же время ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что США могут прекратить пытаться заключить мир. Он дал несколько дней на заключение мирного соглашения между Украиной и РФ.

Также и постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в ООН ответил, готова ли РФ к паузе в войне. По его словам, Россия считает нереалистичным сценарий прекращения огня в Украине.

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