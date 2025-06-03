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Историческая спецоперация: СБУ в третий раз поразила Крымский мост

Марина Фурман
3 июня 2025, 14:15обновлено 3 июня, 14:46
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Фактически мост находится в аварийном состоянии.
Крымский мост поражения
Украина поразила Крымский мост / Коллаж: Главред, фото СБУ, скриншот из видео

Основное:

  • Служба безопасности Украины взорвала под водой Крымский мост
  • Мост находится в аварийном состоянии

Служба безопасности провела новую уникальную спецоперацию. Украине в третий раз удалось поразить Крымский мост, на этот раз под водой. Об этом говорится в пресс-службе СБУ.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, операция длилась несколько месяцев. Сначала агенты СБУ заминировали опоры моста, а во вторник, 3 июня, около 4:44 утра первое взрывное устройство было активировано.

видео дня

По данным СБУ, подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна - 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте этому поспособствовали. Фактически мост находится в аварийном состоянии.

В ведомстве уточнили, что спецоперация прошла без жертв среди гражданского населения.

Председатель СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк лично контролировал проведение операции и координировал ее планирование.

"Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит задуманное до конца и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Поэтому сегодня продолжили эту традицию уже под водой. Никаким незаконным объектам РФ нет места на территории нашего государства. Поэтому Крымский мост - абсолютно законная цель, особенно учитывая то, что враг использовал его как логистическую артерию для обеспечения своих войск. Крым - это Украина, и любые проявления оккупации будут получать наш жесткий ответ", - отметил Василий Малюк.

крымский мост инфографика
Крымский мост / Инфографика: Главред

Уничтожение Крымского моста - последние новости

Недавно спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказывал, что незаконно возведенный российскими оккупантами Крымский мост до сих пор остается целым, поскольку имеет плотную систему обороны.

При этом, командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа заявил, что Крымский мост все еще остается целью для украинских военных, однако во время подготовки его уничтожения нужна информационная тишина.

Как писал Главред, авиационный эксперт Константин Криволап считает, что Украина сможет уничтожить Крымский мост тогда, когда будет принято соответствующее политическое решение.

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Что за ведомство СБУ?

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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