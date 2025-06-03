"Паутина" раскрыла глаза Кремлю: СМИ описали реакцию Москвы на удар СБУ по авиации

Западные чиновники подтверждают значительные потери российской ядерной авиации после атаки.

https://glavred.info/war/pautina-raskryla-glaza-kremlyu-smi-opisali-reakciyu-moskvy-na-udar-sbu-po-aviacii-10670033.html Ссылка скопирована

Bloomberg узнал, как Кремль отреагировал на операцию СБУ / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com, Главред

Ключевые тезисы:

Удар вызвал гнев в Кремле, но не остановит обстрелы Украины

Западные чиновники оценивают ущерб как "существенный"

Операция Службы безопасности Украины "Паутина" вызвала значительный резонанс в Кремле, выявив уязвимость российского воздушного флота, который имеет ядерный потенциал.

По данным Bloomberg, ссылаясь на источники среди кремлевских чиновников, удар украинского беспилотника глубоко на территории России вызвал гнев и тревогу среди российских чиновников. Это событие подчеркнуло неожиданную уязвимость авиации, способной нести ядерное оружие, вдали от фронтовых зон.

видео дня

Как отмечают собеседники, повреждения военных самолетов могут повлиять на решение Кремля, но не остановят темпы ракетных и бомбардировочных ударов по Украине, ведь для этих атак достаточно лишь нескольких бомбардировщиков.

Рейд нанес серьезные удары по самолетам Ту-160, Ту-95 и Ту-22 М3 - самолетах, которые ранее считались менее уязвимыми по сравнению с сухопутными и военно-морскими силами, которые понесли большие потери.

Западные чиновники оценивают убытки как "существенные", сообщает один из высокопоставленных чиновников. По его словам, по меньшей мере семь самолетов Ту-95 и четыре Ту-22 были повреждены или уничтожены. Европейский дипломат добавляет, что этот рейд значительно поднял моральный дух в Украине, о чем свидетельствуют многочисленные сообщения в российских соцсетях.

Паутина / Инфографика: Главред

Американский чиновник также подтвердил, что администрация бывшего президента Дональда Трампа не была предупреждена о нападении заранее.

Операция СБУ "Паутина" - что известно

Как сообщал Главред, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, что спецоперация в стране-агрессоре России, во время которой состоялся удар дронами по четырем военным аэродромам в тылу, где дислоцируется вражеская авиация, готовился полтора года. В результате успешной спецоперации был поражен 41 вражеский самолет стратегической авиации.

Также уже опубликован первый спутниковый снимок, который иллюстрирует повреждения на авиабазе "Белая" Иркутской области России. Данный снимок демонстрирует поражение по меньшей мере четырех самолетов, которые дислоцировались во время атаки на территории авиабазы.

В то же время, руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко рассказал, что минимум 13 российских самолетов уничтожено, и еще больше повреждено.

Читайте также:

Издание Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред