Под атакой РФ были важные объекты: Зеленский предупредил о серьезной проблеме

Из-за российских атак в Украине может возникнуть дефицит газа.

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В Украине может быть дефицит газа / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, wikipedia.org

О чем говорит Зеленский:

РФ атаковала объекты газовой инфраструктуры Украины

Из-за массированных атак может возникнуть дефицит газа

Российские оккупанты атаковали украинские объекты газовой инфраструктуры. Из-за этого могут возникнуть серьезные проблемы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Из-за массированных атак может возникнуть дефицит газа.

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"В результате массированных российских атак на нашу газовую инфраструктуру у нас может быть дефицит газа. Половину мы нашли, не хватает ещё на 1 млрд евро", - сказал Зеленский.

Президент также акцентировал на том, что он может договориться о закупках газа с премьером Норвегии.

Смотрите видео с заявлением Владимира Зеленского:

Зеленский рассказал о дефиците газа / фото: скриншот

Удары РФ по Украине - что известно

Как сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. В результате массированных ударов разрушены жилые дома, гаражи, объекты инфраструктуры, повреждены автомобили. В разных частях города возникло 10 пожаров.

Напомним, что российские оккупанты атаковали Днепр ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате атаки в городе поднялись пожары, изуродованы по меньшей мере 5 частных домов.

Ранее сообщалось о том, что Силы обороны Украины уничтожили 50 ударных беспилотников типа Shahed, которыми страна-агрессор РФ атаковала Украину.

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