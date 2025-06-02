Под атакой РФ были важные объекты: Зеленский предупредил о серьезной проблеме

О чем говорит Зеленский:
- РФ атаковала объекты газовой инфраструктуры Украины
- Из-за массированных атак может возникнуть дефицит газа
Российские оккупанты атаковали украинские объекты газовой инфраструктуры. Из-за этого могут возникнуть серьезные проблемы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Из-за массированных атак может возникнуть дефицит газа.
"В результате массированных российских атак на нашу газовую инфраструктуру у нас может быть дефицит газа. Половину мы нашли, не хватает ещё на 1 млрд евро", - сказал Зеленский.
Президент также акцентировал на том, что он может договориться о закупках газа с премьером Норвегии.
Смотрите видео с заявлением Владимира Зеленского:
Удары РФ по Украине - что известно
Как сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. В результате массированных ударов разрушены жилые дома, гаражи, объекты инфраструктуры, повреждены автомобили. В разных частях города возникло 10 пожаров.
Напомним, что российские оккупанты атаковали Днепр ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате атаки в городе поднялись пожары, изуродованы по меньшей мере 5 частных домов.
Ранее сообщалось о том, что Силы обороны Украины уничтожили 50 ударных беспилотников типа Shahed, которыми страна-агрессор РФ атаковала Украину.
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