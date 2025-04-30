Дома в огне, есть погибший: как выглядит Днепр после атаки Шахедов

Что известно:
- Россияне атаковали Днепр "Шахедами"
- В результате атаки на Днепр погиб человек
Российские оккупанты атаковали Днепр ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате атаки в городе поднялись пожары. Мэр Днепра Борис Филатов рассказал о последствиях попадания.
Уже известно о том, что в результате атаки изуродованы по меньшей мере 5 частных домов.
"В течение ночи дальше будем обследовать прилегающую к местам ударов застройку. Коммунальные службы уже приступили к работе. Также мы постоянно на связи со спасателями и полицией", - написал Филатов.
Российские "Шахеды" убили по меньшей мере одного человека. Еще один человек травмирован.
Удары российских дронов по Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что страна-агрессор Россия начала использовать новый беспилотник Бандероль для атак на Украину. Дрон имеет реактивный двигатель и способен развивать скорость до 500 км/ч.
Накануне сообщалось, что российские оккупанты в понедельник, 28 апреля, ударили дронами по Черкассам. В результате атаки был поврежден объект инфраструктуры.
За день до этого враг терроризировал Днепропетровскую область. В ночь на 27 апреля Россия ударила по нескольким общинам своими беспилотниками, в результате чего погиб один человек и пострадал 14-летний ребенок.
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