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РФ использует новый дрон для атак на Украину: что о нем известно

Мария Николишин
26 апреля 2025, 10:34
654
Этот дрон может быть частью более широкой стратегии России.
РФ использует новый дрон для атак на Украину: что о нем известно
Что известно о новом российском дроне / коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, ua.depositphotos.com

Главное:

  • РФ атакует Украину новым беспилотником Бандероль
  • Он способен развивать скорость до 500 км/ч
  • Пока не понятно, имеет ли этот дрон такую же угрозу, как КАБ

Страна-агрессор Россия начала использовать новый беспилотник Бандероль для атак на Украину. Дрон имеет реактивный двигатель и способен развивать скорость до 500 км/ч. Об этом сообщает Defense Express.

Специалист в области связи, РЭР и РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что этот беспилотник в течение последних недель активно используют для ударов по Одесской области.

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По его словам, Бандероль оснащена реактивным двигателем и способна развивать скорость до 400-500 км/ч. Другие технические характеристики, в частности дальность полета или тип боевой части, пока остаются неизвестными.

"Информация о таком названии была на слуху давно, но сейчас мы видим первые постоянные случаи его применения. Будет ли это изделие такой же угрозой, как общеизвестный КАБ, не понятно", - подчеркнул он.

В то же время, на портале ГУР МОУ "Война и санкции" указывается, что к разработке Бандероли могут быть причастны российские компании АО "Кронштадт" и АО "КТ-Беспилотные системы". Впрочем, на их официальных ресурсах никакого упоминания об этом дроне нет.

Известно лишь то, что 19 февраля компания "Кронштадт" сообщала об успешном контрольном облете нового БПЛА, однако название беспилотника не указывала.

"Этот дрон может быть частью более широкой стратегии России, которая применяет различные типы ударных беспилотников для атак по территории Украины - как с боевыми частями, так и в виде приманок для систем ПВО", - пишет Defense Express.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на пятницу 25 апреля в Харькове прогремело несколько взрывов. Были зафиксированы прилеты по территориям предприятий, в результате чего возникли пожары.

В ночь на 24 апреля российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Украине с применением ракет и дронов. Взрывы раздавались, в частности, на Житомирщине. Взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах. В результате повторного обстрела ранен один спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС.

Кроме того, в ночь на 24 апреля страна-агрессор Россия нанесла массированный комбинированный ракетно-дроновой удар по Киеву. По предварительным данным, погибли 9 человек, 63 - пострадали, 42 человека госпитализировали в больницу, среди них 6 детей.

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Что известно о Defense Express

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.

Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

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