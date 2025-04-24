Взрывы всколыхнули Житомир и пригород: подробности ночного обстрела

Какие последствия понесла Житомирщина во время комбинированного удара РФ.

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Житомирщина пережила ночную атаку / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

О главном:

РФ нанесла несколько воздушных ударов по области

Повреждены жилье, техника ГСЧС и частные гаражи

Власти организовали помощь пострадавшим

В ночь на 24 апреля российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Украине с применением ракет и дронов. Взрывы раздавались и на Житомирщине - об этом сообщает Общественное Житомир.

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Воздушную тревогу в регионе объявили за несколько минут до полуночи 23 апреля. По информации Воздушных сил ВСУ, тревога была связана с пролетом беспилотников вблизи границ Киевской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областей.

Пуски крылатых ракет типа "Калибр" были зафиксированы из акватории Черного моря, а уже в 01:08 стало известно об их направлении на Житомирскую область со стороны Винницкой области.

Через несколько минут в Житомире и пригородах раздались мощные взрывы, после которых была слышна еще серия детонаций. Атака продолжалась - впоследствии на область снова летели "шахеды", а в городе снова были слышны взрывы.

Председатель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил о последствиях обстрела:

"Россия вновь демонстрирует миру то, что она понимает под стремлением к миру. Сегодня ночью Житомирщина подверглась нескольким комбинированным атакам с воздуха. В результате обстрела были повреждены частные гаражи, возник пожар. Также взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах. В результате повторного обстрела ранен один спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Пожар ликвидирован на общей площади 2500 квадратных метров. К тушению привлечены 46 человек личного состава и 7 единиц техники. Сейчас продолжается ликвидация последствий, оказывается необходимая помощь владельцам поврежденного жилья, работает комиссия для оперативного оформления заявок на получение средств для восстановления. Спасибо нашим спасателям и защитникам за их героизм", - отметил он в своем Telegram.

В ГСЧС добавили, что во время повторного удара российской армии по пожарному подразделению был ранен 39-летний спасатель, который прибыл на место происшествия для тушения огня.

Тушение пожара / Фото: ГСЧС

О других последствиях комбинированной атаки сообщила "Укрзализныця". По ее данным, в результате обстрела пострадали двое работников - проводник в Житомире и машинист в Киеве.

Повреждения / Фото: Укрзализныця

Их состояние удовлетворительное, пострадавших сейчас осматривают медики. Также в Киеве и на Харьковщине зафиксировано повреждение технического пути и административных и технических зданий железной дороги.

Атака РФ на Украину в ночь на 24 апреля 2025 года - что известно

Как писал Главред, Россия атаковала Украину крылатыми ракетами "Калибр" из Черного моря. Также с аэродрома "Оленя" взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95мс.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, оккупанты ударили по производственному предприятию города.

"В Харькове было попадание 7 крылатых ракет. Кроме этого было попадание и 12 "Шахедов", - отметил он.

Оккупанты нанесли массированный удар по Киеву и Харькову. В нескольких районах зафиксировано падение обломков, пожары в жилых домах, гаражах и авто.

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Что такое ГСЧС? Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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