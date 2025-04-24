Восемь жертв, более 70 раненых: известны свежие данные об ударе РФ по Киеву

Девятый человек, считавшийся погибшим, может оказаться остатками тел.

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Ракетный удар по Киеву забрал жизнь как минимум восьми людей / Коллаж: Главред, фото: t.me/Klymenko_MVS

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"Прилет" был в Святошинском районе Киева

8 человек погибли, более 70 - пострадали

В результате массированного удара РФ по Киеву погибли восемь человек. Под завалами с высокой вероятностью еще находятся люди. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, оккупанты ударили по густонаселенному району столицы - Святошинскому.

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"Сегодня в этот жилой район был прилет ракеты. На данный момент эксперты изъяли остатки этой ракеты, отдали соответствующим службам, которые пройдут соответствующую экспертизу и дадут конечный результат, что за ракета была, какая боевая масса", - рассказал Клименко.

Глава МВД добавил, что более 70 человек в столице получили ранения. Погибли восемь человек.

"Девятый человек, считавшийся погибшим, оказался остатками тел. В настоящее время их передали на судебно-медицинскую экспертизу", - добавил Клименко.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Как пишет Украинская правда, спикер ГУ ГосЧС в Киеве Павел Петров уточнил, что на данный момент можно говорить о восьми или девяти погибших.

"У нас есть восемь погибших опознанных и есть часть тела неидентифицированная. Мы пока не знаем, будет ли это та девятая жертва, или есть возможность того, что это часть тела кого-то из тех восьми погибших, которые уже опознаны", - сказал он.

Петров добавил, что сейчас спасатели продолжают разбирать завалы и будут делать это до тех пор, пока не убедятся, что под ними никого нет.

"Предварительно, еще ищем двух детей. Родители их здесь на месте находятся, поиски двух детей продолжаются", – резюмировал он.

Смотрите видео - В МВС рассказали о последствиях ракетного удара по Киеву:

Подробности удара РФ по Украине

Как писал Главред, армия РФ нанесла массированный удар по Киеву и Харькову.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ нанесла удар по Украине приблизительно 70 ракетами, в том числе баллистическими, а также использовала около 150 ударных беспилотников.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что было сбито 112 воздушных целей: 7 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23; 31 крылатой ракеты Х-101; 6 крылатых ракет "Калибр"; 4 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69; 64 ударных БпЛА Shahed. Кроме того, 68 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий).

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, в частности пилоты истребителей F-16 и Mirage, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.

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