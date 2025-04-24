После атаки РФ на Киевщине бушевали пожары, повреждены многоэтажки, склады и авто

В Киевской области продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

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О последствиях атаки на Киевщину рассказали в ОВА / Коллаж: Главред, фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

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В трех районах на Киевщине зафиксированы разрушения после атаки РФ

В Бучанском районе пострадали две женщины

В результате вражеской комбинированной атаки по Киевской области в ночь на 24 апреля два человека пострадали. Также повреждены несколько жилых пятиэтажек, магазины, склады, остановка общественного транспорта и автомобили. Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Николай Калашник.

По его словам, в Бучанском районе пострадали две женщины. Обе получили острую реакцию на стресс. Вся необходимая помощь оказана на месте.

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Кроме того, в Бучанском районе повреждены три пятиэтажных жилых дома. На крыше одного из них был ликвидирован пожар.

Повреждены 4 магазина, 8 автомобилей и остановка общественного транспорта.

В Вышгородском районе повреждено складское помещение и 3 автомобиля. Устранены пожары в лесу и открытом участке местности.

Также ликвидирован пожар в Броварском районе.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Оперативные службы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Атака РФ на Украину в ночь на 24 апреля 2025 - что известно

Как писал Главред, Россия атаковала Украину крылатыми ракетами "Калибр" из Черного моря. Также с аэродрома "Оленья" взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95мс.

Оккупанты нанесли массированный удар по Киеву и Харькову. В нескольких районах зафиксировано падение обломков, пожары в жилых домах, гаражах и авто.

По данным ГосЧС, в результате атаки РФ в Киеве погибли 9 человек, 63 - пострадали, 42 человека госпитализировали в больницу, среди них 6 детей. По состоянию на утро в пяти районах столицы продолжается ликвидация последствий ночного обстрела.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, оккупанты ударили по производственному предприятию города.

"В Харькове было попадание 7 крылатых ракет. Кроме этого было попадание и 12 "Шахедов", - отметил он.

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