После атаки РФ на Киевщине бушевали пожары, повреждены многоэтажки, склады и авто

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- В трех районах на Киевщине зафиксированы разрушения после атаки РФ
- В Бучанском районе пострадали две женщины
В результате вражеской комбинированной атаки по Киевской области в ночь на 24 апреля два человека пострадали. Также повреждены несколько жилых пятиэтажек, магазины, склады, остановка общественного транспорта и автомобили. Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Николай Калашник.
По его словам, в Бучанском районе пострадали две женщины. Обе получили острую реакцию на стресс. Вся необходимая помощь оказана на месте.
Кроме того, в Бучанском районе повреждены три пятиэтажных жилых дома. На крыше одного из них был ликвидирован пожар.
Повреждены 4 магазина, 8 автомобилей и остановка общественного транспорта.
В Вышгородском районе повреждено складское помещение и 3 автомобиля. Устранены пожары в лесу и открытом участке местности.
Также ликвидирован пожар в Броварском районе.
Оперативные службы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.
Атака РФ на Украину в ночь на 24 апреля 2025 - что известно
Как писал Главред, Россия атаковала Украину крылатыми ракетами "Калибр" из Черного моря. Также с аэродрома "Оленья" взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95мс.
Оккупанты нанесли массированный удар по Киеву и Харькову. В нескольких районах зафиксировано падение обломков, пожары в жилых домах, гаражах и авто.
По данным ГосЧС, в результате атаки РФ в Киеве погибли 9 человек, 63 - пострадали, 42 человека госпитализировали в больницу, среди них 6 детей. По состоянию на утро в пяти районах столицы продолжается ликвидация последствий ночного обстрела.
Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, оккупанты ударили по производственному предприятию города.
"В Харькове было попадание 7 крылатых ракет. Кроме этого было попадание и 12 "Шахедов", - отметил он.
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