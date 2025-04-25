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В Харькове прогремели взрывы: город атаковали "Шахеды", на месте прилетов пожары

Андрей Ганчук
25 апреля 2025, 00:43обновлено 25 апреля, 01:44
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Вражеский БПЛА атаковал Слободской район, произошел пожар на гражданском предприятии, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Харьков, взрывы
В Харькове в результате вражеских ударов повреждены несколько частных домов / Коллаж: Главред, фото: mil.in.ua, map.ukrainealarm.com

Что известно об атаке на Харьков:

  • Враг атаковал Харьков "Шахедами"
  • Прилеты в Слободском районе
  • Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру

В ночь на пятницу 25 апреля в Харькове прогремело несколько взрывов. Зафиксированы прилеты по территориям предприятий, вследствие чего возникли пожары.

Как сообщает харьковский градоначальник Игорь Терехов, город атаковали вражеские дроны Shahed.

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"Есть несколько прилетов по территории предприятий, в результате чего пожары. Будьте осторожны, атака с воздуха на Харьков продолжается", - рассказал мэр Харькова.

Власти уточняют информацию о последствиях ударов российских оккупантов, сказал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В Харькове раздалось несколько взрывов. Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется. До отбоя оставайтесь в безопасных местах!" – подчеркнул чиновник.

Зафиксировано 5 ударов, пожар в Слободском районе

"В результате попадания вражеского беспилотника по Слободскому району горит гражданское предприятие. Информация о пострадавших на данную минуту не поступала", - написал Терехов.

Информацию подтвердил и Синегубов.

"По предварительным данным, враг ударил по Слободскому району Харькова. Информация проверяется. На эту минуту – без вызовов по поводу пострадавших", - сказал чиновник.

В 00:57 он сообщил, что зафиксировано 5 вражеских ударов.

Позже прогремел еще один взрыв.

После этого в Харькове прогремели повторные взрывы.

"Есть предварительная информация о том, что в результате последних прилетов повреждено несколько частных домов", - рассказал Терехов.

Удары по Киеву и Харькову 24 апреля – новости:

Как сообщал Главред, войска РФ ночью 24 апреля провели массированную комбинированную атаку на Украину баллистическими, крылатыми ракетами и беспилотниками. Взрывы прогремели в 8 регионах.

В Киеве были прилеты в нескольких районах. Десятки людей пострадали. Есть погибшие. Фиксировались разрушения зданий. Харьков россияне атаковали ракетами и БПЛА более 24 раз. Есть пострадавшие, повреждены частные дома.

В ту ночь Россия атаковала Украину 70 ракетами и 150 беспилотниками, говорил президент Владимир Зеленский. Глава государства поручил немедленно связаться со странами-партнерами для усиления ПВО.

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Кто такой Игорь Терехов?

Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - главой фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

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