В Харькове прогремели взрывы: город атаковали "Шахеды", на месте прилетов пожары

Что известно об атаке на Харьков:
- Враг атаковал Харьков "Шахедами"
- Прилеты в Слободском районе
- Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру
В ночь на пятницу 25 апреля в Харькове прогремело несколько взрывов. Зафиксированы прилеты по территориям предприятий, вследствие чего возникли пожары.
Как сообщает харьковский градоначальник Игорь Терехов, город атаковали вражеские дроны Shahed.
"Есть несколько прилетов по территории предприятий, в результате чего пожары. Будьте осторожны, атака с воздуха на Харьков продолжается", - рассказал мэр Харькова.
Власти уточняют информацию о последствиях ударов российских оккупантов, сказал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"В Харькове раздалось несколько взрывов. Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется. До отбоя оставайтесь в безопасных местах!" – подчеркнул чиновник.
Зафиксировано 5 ударов, пожар в Слободском районе
"В результате попадания вражеского беспилотника по Слободскому району горит гражданское предприятие. Информация о пострадавших на данную минуту не поступала", - написал Терехов.
Информацию подтвердил и Синегубов.
"По предварительным данным, враг ударил по Слободскому району Харькова. Информация проверяется. На эту минуту – без вызовов по поводу пострадавших", - сказал чиновник.
В 00:57 он сообщил, что зафиксировано 5 вражеских ударов.
Позже прогремел еще один взрыв.
После этого в Харькове прогремели повторные взрывы.
"Есть предварительная информация о том, что в результате последних прилетов повреждено несколько частных домов", - рассказал Терехов.
Удары по Киеву и Харькову 24 апреля – новости:
Как сообщал Главред, войска РФ ночью 24 апреля провели массированную комбинированную атаку на Украину баллистическими, крылатыми ракетами и беспилотниками. Взрывы прогремели в 8 регионах.
В Киеве были прилеты в нескольких районах. Десятки людей пострадали. Есть погибшие. Фиксировались разрушения зданий. Харьков россияне атаковали ракетами и БПЛА более 24 раз. Есть пострадавшие, повреждены частные дома.
В ту ночь Россия атаковала Украину 70 ракетами и 150 беспилотниками, говорил президент Владимир Зеленский. Глава государства поручил немедленно связаться со странами-партнерами для усиления ПВО.
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Кто такой Игорь Терехов?
Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - главой фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.
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